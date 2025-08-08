Assine UOL
Brighton
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
VfL Wolfsburg
  • D
  • V
  • V
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.83
x
3.75
2
3.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.82
x
3.7
2
3.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.87
x
3.7
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.79
x
3.55
2
3.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.75
2
3.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 16:30

Brighton x Wolfsburg: Palpite - Odds +4, +5, Onde Assistir, Amistoso (09/08)

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Brighton e Wolfsburg se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, em amistoso de pré-temporada no Falmer Stadium. O confronto marca para às 7h30 (horário de Brasília).


O Brighton faz sua preparação final antes do início da nova temporada da Premier League inglesa. O time marcou quatro gols nos dois últimos amistosos disputados.


O Wolfsburg busca entrosamento para a nova temporada da Bundesliga alemã. A equipe alemã sofreu 16 gols nos últimos 10 jogos e vem de derrota por 1x0.


Confira nossos palpites de Brighton x Wolfsburg, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto preparatório. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Brighton x Wolfsburg: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Brighton - odd 1.79

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.56

  • 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.53


O Brighton tem clara vantagem estatística jogando em casa, com média de 2.2 gols marcados por partida nos últimos 10 jogos. O time inglês não perdeu nenhum dos últimos sete confrontos.


O Wolfsburg apresenta sérias dificuldades ofensivas recentemente, com 60% de jogos sem marcar gols nos últimos 10 confrontos. A média de apenas 0.7 gols por jogo preocupa.


Palpites Alternativos Brighton x Wolfsburg


Para quem busca retornos interessantes, separamos mercados alternativos com bom potencial. O Brighton marca 75% dos primeiros gols quando joga em casa.


Os mercados de gols individuais também oferecem oportunidades, considerando que o Wolfsburg sofreu gols em 90% dos últimos 10 jogos disputados.



  • 🎯 Brighton marca primeiro - odd 2.25

  • 🎯 Mais de 3.5 gols - odd 2.36

  • 🎯 Brighton vence o primeiro tempo - odd 2.20


Super Palpites Brighton x Wolfsburg



  • 🚀 Brighton vence + Mais 3.5 gols + Ambos marcam - odd 9.20


💰 Palpites de Odds Baixas Brighton x Wolfsburg



  • 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.24

  • 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 1.56

  • 🟡 Ambos marcam: Sim - odd 1.53


⚖️ Palpites de Odds Médias Brighton x Wolfsburg



  • 🔵 Mais de 3.5 gols - odd 2.36

  • 🟢 Handicap Brighton (-1.0) - odd 2.37

  • 🟡 Brighton vence + Ambos marcam - odd 3.00


🚀 Palpites de Odds Altas Brighton x Wolfsburg



  • 🔵 Brighton marca 3+ gols - odd 8.40

  • 🟢 Resultado exato 3-1 Brighton - odd 11.00

  • 🟡 Brighton vence por 3+ gols - odd 8.80


Brighton x Wolfsburg: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Brighton x Wolfsburg - Amistoso de pré-temporada

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • Horário: 7h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Falmer Stadium, Brighton

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão na TV


 

Brighton x VfL Wolfsburg: Palpite do Dia

Brighton x VfL Wolfsburg: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Como Brighton e Wolfsburg Chegam Para o Confronto


O Brighton finaliza preparação para nova temporada da Premier League com confronto em casa contra adversário alemão de qualidade.


O time inglês demonstra boa forma ofensiva nos amistosos e conta com torcida para último teste antes da estreia no campeonato nacional.


Últimos Jogos do Brighton


O time inglês vem em excelente momento ofensivo com média de 2.2 gols marcados por partida nos últimos 10 confrontos disputados.


O Brighton não perde há sete jogos e possui 70% de aproveitamento com jogos terminando com mais de 2.5 gols na temporada.


A equipe busca manter invencibilidade e chegar confiante para início da nova temporada da primeira divisão inglesa.



  • 🟡 Southampton 2x2 Brighton - Amistoso

  • ✅ Las Palmas 0x2 Brighton - Amistoso

  • ❌ Tottenham 1x4 Brighton - Premier League

  • ✅ Brighton 3x2 Liverpool - Premier League

  • ✅ Wolverhampton 0x2 Brighton - Premier League


Últimos Jogos do Wolfsburg


O time alemão passa por dificuldades com nove jogos sem vitória em casa nos últimos 10 confrontos disputados na temporada.


A equipe sofre com problemas ofensivos graves, marcando apenas 0.7 gols por partida e ficando sem marcar em 60% dos jogos recentes.


O Wolfsburg precisa melhorar drasticamente para não repetir campanha irregular da temporada passada na Bundesliga alemã.



  • ❌ Wolfsburg 0x1 Espanyol - Amistoso

  • ✅ M'gladbach 0x1 Wolfsburg - Bundesliga

  • 🟡 Wolfsburg 2x2 Hoffenheim - Bundesliga

  • ❌ Dortmund 4x0 Wolfsburg - Bundesliga

  • ❌ Wolfsburg 0x1 Freiburg - Bundesliga


Nossa Opinião Para Brighton x Wolfsburg


O Brighton é favorito absoluto por jogar em casa e ter números ofensivos superiores aos do adversário alemão neste amistoso.


O Wolfsburg deve encontrar dificuldades para criar chances claras de gol contra time que vem demonstrando consistência defensiva nos últimos jogos.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

UOL - Admin

Palpites