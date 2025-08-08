Brighton x Wolfsburg: Palpite - Odds +4, +5, Onde Assistir, Amistoso (09/08)

Brighton e Wolfsburg se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, em amistoso de pré-temporada no Falmer Stadium. O confronto marca para às 7h30 (horário de Brasília).

O Brighton faz sua preparação final antes do início da nova temporada da Premier League inglesa. O time marcou quatro gols nos dois últimos amistosos disputados.

O Wolfsburg busca entrosamento para a nova temporada da Bundesliga alemã. A equipe alemã sofreu 16 gols nos últimos 10 jogos e vem de derrota por 1x0.

Confira nossos palpites de Brighton x Wolfsburg, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto preparatório. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Brighton x Wolfsburg: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Brighton - odd 1.79

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.56

🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.53



O Brighton tem clara vantagem estatística jogando em casa, com média de 2.2 gols marcados por partida nos últimos 10 jogos. O time inglês não perdeu nenhum dos últimos sete confrontos.

O Wolfsburg apresenta sérias dificuldades ofensivas recentemente, com 60% de jogos sem marcar gols nos últimos 10 confrontos. A média de apenas 0.7 gols por jogo preocupa.

Palpites Alternativos Brighton x Wolfsburg

Para quem busca retornos interessantes, separamos mercados alternativos com bom potencial. O Brighton marca 75% dos primeiros gols quando joga em casa.

Os mercados de gols individuais também oferecem oportunidades, considerando que o Wolfsburg sofreu gols em 90% dos últimos 10 jogos disputados.



🎯 Brighton marca primeiro - odd 2.25

🎯 Mais de 3.5 gols - odd 2.36

🎯 Brighton vence o primeiro tempo - odd 2.20



Super Palpites Brighton x Wolfsburg



🚀 Brighton vence + Mais 3.5 gols + Ambos marcam - odd 9.20



💰 Palpites de Odds Baixas Brighton x Wolfsburg



🔵 Dupla chance 1X - odd 1.24

🟢 Mais de 2.5 gols - odd 1.56

🟡 Ambos marcam: Sim - odd 1.53



⚖️ Palpites de Odds Médias Brighton x Wolfsburg



🔵 Mais de 3.5 gols - odd 2.36

🟢 Handicap Brighton (-1.0) - odd 2.37

🟡 Brighton vence + Ambos marcam - odd 3.00



🚀 Palpites de Odds Altas Brighton x Wolfsburg



🔵 Brighton marca 3+ gols - odd 8.40

🟢 Resultado exato 3-1 Brighton - odd 11.00

🟡 Brighton vence por 3+ gols - odd 8.80



Brighton x Wolfsburg: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida