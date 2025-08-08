- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- D
Brighton x Wolfsburg: Palpite - Odds +4, +5, Onde Assistir, Amistoso (09/08)
Brighton e Wolfsburg se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, em amistoso de pré-temporada no Falmer Stadium. O confronto marca para às 7h30 (horário de Brasília).
O Brighton faz sua preparação final antes do início da nova temporada da Premier League inglesa. O time marcou quatro gols nos dois últimos amistosos disputados.
O Wolfsburg busca entrosamento para a nova temporada da Bundesliga alemã. A equipe alemã sofreu 16 gols nos últimos 10 jogos e vem de derrota por 1x0.
Confira nossos palpites de Brighton x Wolfsburg, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto preparatório. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Brighton x Wolfsburg: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Brighton - odd 1.79
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.56
- 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.53
O Brighton tem clara vantagem estatística jogando em casa, com média de 2.2 gols marcados por partida nos últimos 10 jogos. O time inglês não perdeu nenhum dos últimos sete confrontos.
O Wolfsburg apresenta sérias dificuldades ofensivas recentemente, com 60% de jogos sem marcar gols nos últimos 10 confrontos. A média de apenas 0.7 gols por jogo preocupa.
Palpites Alternativos Brighton x Wolfsburg
Para quem busca retornos interessantes, separamos mercados alternativos com bom potencial. O Brighton marca 75% dos primeiros gols quando joga em casa.
Os mercados de gols individuais também oferecem oportunidades, considerando que o Wolfsburg sofreu gols em 90% dos últimos 10 jogos disputados.
- 🎯 Brighton marca primeiro - odd 2.25
- 🎯 Mais de 3.5 gols - odd 2.36
- 🎯 Brighton vence o primeiro tempo - odd 2.20
Super Palpites Brighton x Wolfsburg
- 🚀 Brighton vence + Mais 3.5 gols + Ambos marcam - odd 9.20
💰 Palpites de Odds Baixas Brighton x Wolfsburg
- 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.24
- 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 1.56
- 🟡 Ambos marcam: Sim - odd 1.53
⚖️ Palpites de Odds Médias Brighton x Wolfsburg
- 🔵 Mais de 3.5 gols - odd 2.36
- 🟢 Handicap Brighton (-1.0) - odd 2.37
- 🟡 Brighton vence + Ambos marcam - odd 3.00
🚀 Palpites de Odds Altas Brighton x Wolfsburg
- 🔵 Brighton marca 3+ gols - odd 8.40
- 🟢 Resultado exato 3-1 Brighton - odd 11.00
- 🟡 Brighton vence por 3+ gols - odd 8.80
Brighton x Wolfsburg: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Brighton x Wolfsburg - Amistoso de pré-temporada
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 7h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Falmer Stadium, Brighton
- 📺 Transmissão: Sem transmissão na TV
Brighton x VfL Wolfsburg: Palpite do Dia
Brighton x VfL Wolfsburg: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Como Brighton e Wolfsburg Chegam Para o Confronto
O Brighton finaliza preparação para nova temporada da Premier League com confronto em casa contra adversário alemão de qualidade.
O time inglês demonstra boa forma ofensiva nos amistosos e conta com torcida para último teste antes da estreia no campeonato nacional.
Últimos Jogos do Brighton
O time inglês vem em excelente momento ofensivo com média de 2.2 gols marcados por partida nos últimos 10 confrontos disputados.
O Brighton não perde há sete jogos e possui 70% de aproveitamento com jogos terminando com mais de 2.5 gols na temporada.
A equipe busca manter invencibilidade e chegar confiante para início da nova temporada da primeira divisão inglesa.
- 🟡 Southampton 2x2 Brighton - Amistoso
- ✅ Las Palmas 0x2 Brighton - Amistoso
- ❌ Tottenham 1x4 Brighton - Premier League
- ✅ Brighton 3x2 Liverpool - Premier League
- ✅ Wolverhampton 0x2 Brighton - Premier League
Últimos Jogos do Wolfsburg
O time alemão passa por dificuldades com nove jogos sem vitória em casa nos últimos 10 confrontos disputados na temporada.
A equipe sofre com problemas ofensivos graves, marcando apenas 0.7 gols por partida e ficando sem marcar em 60% dos jogos recentes.
O Wolfsburg precisa melhorar drasticamente para não repetir campanha irregular da temporada passada na Bundesliga alemã.
- ❌ Wolfsburg 0x1 Espanyol - Amistoso
- ✅ M'gladbach 0x1 Wolfsburg - Bundesliga
- 🟡 Wolfsburg 2x2 Hoffenheim - Bundesliga
- ❌ Dortmund 4x0 Wolfsburg - Bundesliga
- ❌ Wolfsburg 0x1 Freiburg - Bundesliga
Nossa Opinião Para Brighton x Wolfsburg
O Brighton é favorito absoluto por jogar em casa e ter números ofensivos superiores aos do adversário alemão neste amistoso.
O Wolfsburg deve encontrar dificuldades para criar chances claras de gol contra time que vem demonstrando consistência defensiva nos últimos jogos.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- D
- E
- E
- D
- V
- E
- V
- E
- V
- D
Inter De Limeira Vence
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- E
- D
- E
- V
Barracas Central Vence
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- D
- E
- D
AZ Alkmaar Vence
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
PSV Eindhoven Vence