Brighton x Man City Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (31/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Brighton e Manchester City se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/2026. A bola rola a partir das 10h (horário de Brasília) no Amex Stadium, em Brighton. O confronto terá transmissão da ESPN pela plataforma de streaming Disney+.


O Brighton busca sua primeira vitória na Premier League, mas não terá tarefa fácil ao enfrentar o City de Guardiola. No meio de semana, goleou e conseguiu a calssificação na Carabao Cup, o que serve de motivação para o time que, na Premier League, tem uma derrota e um empate.


Já o Manchester City chega em busca de manter se recuperar da derrota sofrida na rodada anterior para o Tottenham, dentro de casa. A equipe de Pep Guardiola quer mostrar força desde cedo na temporada, como é de costume, e impor seu ritmo de jogo.


Confira nossos palpites de Brighton x Man City, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Brighton x Man City: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Brighton x Man City, analisamos o momento atual das equipes. O Brighton mostrou sua força como mandante no último ano, enquanto o City busca manter a hegemonia, o que torna este um confronto de alta expectativa.


O histórico recente entre as equipes demonstra equilíbrio em alguns momentos, mas a consistência do Manchester City tem prevalecido. Observamos a necessidade de ambos os times buscarem a vitória, o que pode gerar um jogo mais aberto.



  • 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.75

  • 🎯 Ambos marcam sim - odd 1.90

  • 🎯 Vitória do Manchester City - odd 1.80


Com base nas estatísticas recentes e no estilo de jogo de ambos os times, os palpites de Brighton x Man City sugerem um confronto com potencial para muitos gols. O momento atual das equipes, com o City buscando manter a pontuação máxima e o Brighton querendo se firmar em casa, indica uma partida onde as equipes devem propor o jogo.


Palpites Alternativos Brighton x Man City


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que podem oferecer boas oportunidades, considerando as características dos times e o histórico de confrontos.


Mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar suas apostas. O potencial ofensivo de ambas as equipes é um fator chave para explorar outras possibilidades de resultado.



  • 🎯 Haaland para marcar a qualquer momento - odd 2.05

  • 🎯 Ambos Marcam no 1º tempo - odd 3.20

  • 🎯 Brighton vence nos escanteios - odd 2.80


Super Palpites Brighton x Man City



  • 🚀 Vitória do Manchester City e Ambos Marcam Sim - odd 3.75


💰 Palpites de Odds Baixas Brighton x Man City



  • 🔵 Manchester City para vencer - odd 1.60

  • 🟢 Menos de 3.5 gols na partida - odd 1.40

  • 🟡 Haaland com mais de 0.5 chutes a gol - odd 1.20


⚖️ Palpites de Odds Médias Brighton x Man City



  • 🔵 Ambos marcam sim - odd 1.90

  • 🟢 Total de gols acima de 2.5 - odd 1.75

  • 🟡 Foden para dar assistência - odd 2.75


🚀 Palpites de Odds Altas Brighton x Man City



  • 🔵 Placar exato: Brighton 1x2 Manchester City - odd 7.50

  • 🟢 Cartão amarelo para Lewis Dunk - odd 3.50

  • 🟡 Kevin De Bruyne para marcar de fora da área - odd 10.00


Brighton x Man City: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Brighton x Manchester City - Premier League 2025/2026

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 10:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: The American Express Community Stadium, Brighton

  • 📺 Transmissão: Plataforma de Streaming


Como Brighton e Man City Chegam Para o Confronto


O Brighton inicia a temporada com o objetivo de se manter na Premier League,e eventualmente buscando uma vez uma vaga em competições europeias, o que exige consistência em casa.


Já o Manchester City tem a obrigação de brigar pelo título novamente. A equipe quer manter os 100% de aproveitamento fora de casa e mostrar que não houve abalo após a derrota recente dentro de seus domínios.


Últimos Jogos do Brighton


O Brighton vem de uma sequência mista em seus últimos jogos, com vitórias e derrotas que mostram a necessidade de maior regularidade. A equipe tem potencial ofensivo, mas a defesa precisa de ajustes.


Nos últimos cinco jogos, o Brighton teve duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe demonstrou capacidade de marcar gols, mas sofreu em alguns momentos com a falta de concentração defensiva.



  • ✅ Brighton 6x0 Oxford United - Carabao Cup

  • ❌ Everton 2x0 Brighton - Premier League

  • 🟡 Brighton 1x1 Fulham - Premier League


Últimos Jogos do Manchester City


O Manchester City teve um início de temporada com resultados positivos, apesar de uma recente derrota. A equipe demonstra força e um elenco qualificado para buscar todos os títulos.



  • ❌ Manchester City 0x2 Tottenham - Premier League

  • ✅ Manchester City 4x0 Wolves - Premier League


Nossa Opinião para Brighton x Man City


A análise final aponta para um confronto equilibrado, mas com favoritismo para o Manchester City. A capacidade de criação e finalização da equipe de Pep Guardiola pode ser o diferencial.


Expectativas de um jogo com muitos lances de perigo. Fatores como a posse de bola do City e a velocidade do Brighton no contra-ataque podem definir o resultado.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Brighton x Manchester City: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Brighton x Manchester City: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Premier League
Manchester City
2 - 2
Brighton
2024 Premier League
Brighton
2 - 1
Manchester City
2023 Premier League
Brighton
0 - 4
Manchester City
2023 Premier League
Manchester City
2 - 1
Brighton
2022 Premier League
Brighton
1 - 1
Manchester City

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Brighton
Empate
Manchester City

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

