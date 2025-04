Brighton x Leicester: Palpite, Onde Assistir, Horário e Escalações - Premier League

⚽ Jogo : Brighton x Leicester

: Brighton x Leicester 📅 Data : 12/04/2025

: 12/04/2025 🕡 Horário : 11h (de Brasília)

: 11h (de Brasília) 🏟️ Estádio : Falmer Stadium

: Falmer Stadium 📺 Onde Assistir: Disney+

Brighton x Leicester: Análise dos times

Como chega o Brighton

Os Seagulls, atualmente no 9.º lugar com 47 pontos, ainda sonham com uma vaga em competições europeias e procuram retomar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. Jogando em casa, e com um ataque consistente que já marcou 49 golos, o Brighton é claramente favorito neste duelo.

Como chega o Leicester

Do outro lado, o Leicester atravessa uma das piores fases da sua história recente. Com apenas 17 pontos somados em 31 partidas, os Foxes ocupam a penúltima posição e vêm de uma sequência desastrosa de cinco derrotas seguidas. A defesa, que já sofreu 70 golos, é a mais batida da liga, e a equipa parece sem rumo rumo à reta final da temporada. Uma vitória em Brighton parece improvável, mas será essencial se ainda quiserem alimentar esperanças de evitar a descida.