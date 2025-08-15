Assine UOL
Brighton
Premier League - United Kingdom
The American Express Community Stadium
Fulham
Brighton x Fulham: Palpite Odd Alta e  Onde Assistir, Premier League, 16/08

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

A primeira rodada da Premier League continua na manhã de sábado, 16 de agosto. Às 11h (horário de Brasília), o Brighton recebe o Fulham no American Express Stadium em um duelo entre duas equipes que buscam se consolidar na metade de cima da tabela. O confronto marca o encontro de dois times conhecidos pelo seu futebol de posse de bola e boa organização tática. Confira a análise completa, o melhor Brighton x Fulham palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Brighton x Fulham Palpites


O Brighton entra como favorito por jogar em casa e ter um estilo de jogo mais consolidado e agressivo, mas o Fulham é um adversário historicamente indigesto.


Resultado Final - Vitória do Brighton: Odd 1.97 na Betnacional


Apesar do Fulham ser uma "pedra no sapato", o Brighton é mais time e joga em casa. Na estreia da temporada, diante de sua torcida, a equipe de Fabian Hürzeler deve se impor para conquistar os três primeiros pontos.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.64 na Betnacional


O Fulham marcou em todos os últimos seis confrontos diretos contra o Brighton. Mesmo que o time da casa vença, a tendência histórica e a qualidade do ataque do Fulham, com jogadores como Andreas Pereira, sugerem que a equipe de Londres também deixará sua marca.


Mais de 9.5 escanteios: Odd 1.67 na Superbet


Ambas as equipes gostam de utilizar as laterais do campo para construir suas jogadas. O estilo de jogo do Brighton, com muita posse e busca por finalizações, e os contra-ataques do Fulham devem resultar em um bom número de escanteios na partida.


Como chegam os times


O Brighton começa a nova temporada buscando manter o bom nível dos últimos anos, mesmo após a saída do técnico Roberto De Zerbi. Sob o comando do jovem Fabian Hürzeler, a equipe manteve seu estilo de jogo propositivo durante a pré-temporada e quer mostrar que continua forte. A estreia em casa é fundamental para dar confiança ao novo projeto. O time aposta na sua forte organização coletiva e no talento de jogadores como João Pedro para começar a Premier League com uma vitória.


O Fulham chega para a sua terceira temporada consecutiva na elite com o objetivo de se firmar na parte de cima da tabela. A equipe do técnico Marco Silva é conhecida por seu futebol pragmático e bem organizado, especialmente contra as equipes mais fortes. O retrospecto contra o Brighton é um trunfo: o Fulham não perde para os Seagulls desde 2017. Eles apostam nesse histórico e na qualidade de seu meio-campo para arrancar pontos importantes fora de casa.


Onde Assistir Brighton x Fulham


A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Disney+, detentor dos direitos de transmissão da Premier League para o Brasil.


Ficha de jogo


Confronto: Brighton & Hove Albion x Fulham


📅 Data: 16/08/2025


Horário: 11h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: American Express Stadium (Brighton, Inglaterra)


📺 Transmissão: Disney+


Palpite odd alta - Brighton x Fulham


Para um palpite mais ousado, que combina a vitória do favorito com a tendência histórica do confronto, o mercado de resultado com "ambas marcam" é a escolha perfeita.


Brighton vence e Ambas as equipes marcam: Odd 3.56 na Betnacional


Este palpite une o favoritismo do Brighton por jogar em casa com o excelente retrospecto do Fulham de marcar gols neste confronto. Uma vitória do time da casa por um placar como 2 a 1 ou 3 a 1 é um cenário muito plausível e que oferece odds bastante elevadas.


Conclusão


O duelo no American Express Stadium promete ser um jogo tecnicamente interessante entre duas equipes bem treinadas. O Brighton tem um leve favoritismo pelo fator casa e pela maior intensidade de seu jogo, mas não terá vida fácil contra um Fulham que historicamente sabe como neutralizar os Seagulls. A expectativa é de uma partida com gols para ambos os lados, mas com o time da casa prevalecendo no final.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Brighton x Fulham: Palpite do Dia

Brighton Vence

Brighton Vence
1.92
Brighton x Fulham: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Brighton x Fulham: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Premier League
Brighton
2 - 1
Fulham
2024 Premier League
Fulham
3 - 1
Brighton
2023 Premier League
Fulham
3 - 0
Brighton
2023 Premier League
Brighton
1 - 1
Fulham
2022 Premier League
Brighton
0 - 1
Fulham

