Brighton x Aston Villa Palpite - Onde Assistir, Hora e Escalações - 02/04

Palpite 1 – Chance Dupla: Brighton ou Empate

O Brighton tem mostrado força jogando em casa, com 67% de vitórias nos últimos seis jogos no Falmer Stadium. Além disso, o Aston Villa venceu apenas cinco das 14 partidas fora de casa nesta temporada. Por isso, acreditamos em uma chance alta de vitória do Brighton ou um empate, interrompendo a seuqência de 6 vitórias seguidas do Aston Villa.

Palpite 2 – Ambas Equipes Marcam: Sim

Ambas as equipes têm médias de gols marcados superiores a 1.4 por partida na Premier League. Além disso, nos últimos confrontos diretos, houve uma tendência de ambas as equipes marcarem. Dessa forma, acreditamos que os ataques estarão em dia nesse jogo.