Brest x PSG: Palpites, Onde Assistir e Escalações para a Champions League (11/02)

No último confronto entre os times, no começo deste mês, a partida terminou com sete gols. Agora, precisamos de apenas 4 para colocar uma odd 2.37 no bolso da bet365!

🎯 Ousmane Dembélé marca a qualquer momento

Dembélé tem sido destaque no ataque do PSG, com 21 gols em 27 jogos nesta temporada, e possui boas chances de balançar as redes novamente neste confronto contra o Brest. Dez dias atrás, pelo Campeonato Francês, o PSG goleou o Brest por 5x2 e Dembelé marcou três gols!

Para uma odd 2.05, é uma boa pedida este gol de Dembelé a qualquer momento.