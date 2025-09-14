- D
Brest x Paris FC Palpite; Odds 3+, 12+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)
Buscando palpite para Brest x Paris FC? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 12h15, no Stade Francis-Le Blé, é uma verdadeira batalha de desesperados na parte de baixo da tabela da Ligue 1.
De um lado, o Brest, na 17ª posição, ainda não venceu e precisa de um resultado positivo em casa para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento. Do outro, o Paris FC, em 15º, vem de sua primeira vitória e quer aproveitar o momento para afundar um rival direto.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Brest x Paris FC, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, as prováveis escalações e onde assistir.
Brest x Paris FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.63 na Superbet. A aposta mais segura do jogo. Ambas as equipes têm defesas muito vulneráveis e ataques que têm funcionado, tornando os gols dos dois lados o cenário mais provável.
- 🟡 Médio Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.74 na Bet365. Consequência direta do primeiro palpite. Com as duas piores defesas do campeonato em campo, a tendência é de um placar com no mínimo três gols.
- 🔴 Alto Risco: Empate - Odd 3.50 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, o empate é uma ótima opção. Em um jogo entre duas equipes desesperadas e de nível técnico semelhante, um placar igualado é um resultado muito comum.
Palpites Alternativos Brest x Paris FC
- Mais de 3,5 gols - Com odd de 2.75, esta é uma aposta de grande valor para um confronto entre as duas defesas mais vazadas da liga.
- Dupla Chance: Brest ou Empate - Com odd de 1.34, esta aposta se apoia no fator casa para o Brest, que precisa dar uma resposta ao seu torcedor.
Super Palpites Brest x Paris FC
- Resultado Correto: 2 a 2 - Com uma odd de 12.00, este placar reflete um jogo maluco, com muitos gols e um empate, o que é perfeitamente possível dado o histórico recente das duas equipes.
💰 Palpites de Odds Baixas Brest x Paris FC
- 🟢 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.63: Este jogo reúne as duas piores defesas do campeonato, com 8 gols sofridos para cada lado em apenas 3 jogos. Ao mesmo tempo, ambos os ataques têm funcionado, com 4 e 5 gols marcados, respectivamente. A chance de um jogo com os dois times marcando é altíssima.
⚖️ Palpites de Odds Médias Brest x Paris FC
- 🟡 Mais de 2,5 gols - Odd 1.74: Com defesas tão frágeis, um placar com três ou mais gols é o esperado. Os últimos jogos das duas equipes foram de placares elásticos, e a necessidade de vitória deve tornar a partida ainda mais aberta.
🚀 Palpites de Odds Altas Brest x Paris FC
- 🔴 Empate - Odd 3.50: Este é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O medo de perder para um rival direto pode fazer com que as equipes se anulem, mesmo com as defesas ruins. Um empate, especialmente com gols, é um resultado de grande valor.
Brest x Paris FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- Confronto: Brest x Paris FC - Ligue 1
- Data: 14/09/2025
- Horário: 12h15 (horário de Brasília)
- Local: Stade Francis-Le Blé, Brest
- Transmissão: Cazé TV
Como Brest e Paris FC Chegam Para o Confronto
O Brest chega em um momento péssimo. Lanterna da competição com apenas 1 ponto, a equipe ainda não venceu e tem a pior defesa da liga, com 8 gols sofridos. A pressão por uma vitória em casa é enorme para evitar que o "fantasma da Série B" apareça cedo.
O Paris FC vive um momento de alívio. Após duas derrotas, a equipe conquistou uma vitória emocionante por 3 a 2 na última rodada, o que deu moral ao elenco. No entanto, a defesa também é um problema, tendo sofrido os mesmos 8 gols que o rival.
Últimos 5 jogos do Brest:
- ❌ Lens 3-1 Brest
- ❌ Toulouse 2-0 Brest
- 🟡 Brest 3-3 Lille
- ✅ Napoli 1-2 Brest
- ✅ Concarneau 1-2 Brest
Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)
Últimos 5 jogos do Paris FC:
- ✅ Paris FC 3-2 Metz
- ❌ Marseille 5-2 Paris FC
- ❌ Angers 1-0 Paris FC
- ✅ Paris FC 2-0 Ajaccio
- 🟡 Martigues 1-1 Paris FC
Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)
Nossa Opinião para Brest x Paris FC
A expectativa é de um jogo com muitos gols. As duas piores defesas do campeonato se enfrentam, e ambos os times precisam desesperadamente da vitória. O Brest é o favorito por jogar em casa, mas o Paris FC chega com mais confiança.
Prováveis Escalações Brest x Paris FC
Escalação Provável Brest: Marco Bizot; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier, Bradley Locko; Pierre Lees-Melou, Hugo Magnetti, Mahdi Camara; Romain Del Castillo, Steve Mounié, Jérémy Le Douaron.
Escalação Provável Paris FC: Rémy Riou; Sofiane Alakouch, Moustapha Mbow, Kouadio-Yves Dabila, Samir Chergui; Cyril Mandouki, Paul Lasne; Ilan Kebbal, Lamine Gueye, Alimami Gory, Pierre-Yves Hamel.
Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.
Stade Brestois 29 x Paris FC: Palpite do Dia
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade.
