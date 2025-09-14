Assine UOL
Stade Brestois 29
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
Ligue 1 - France
Stade Francis-Le Blé
Paris FC
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 08:00

Brest x Paris FC Palpite; Odds 3+, 12+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Buscando palpite para Brest x Paris FC? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 12h15, no Stade Francis-Le Blé, é uma verdadeira batalha de desesperados na parte de baixo da tabela da Ligue 1.


De um lado, o Brest, na 17ª posição, ainda não venceu e precisa de um resultado positivo em casa para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento. Do outro, o Paris FC, em 15º, vem de sua primeira vitória e quer aproveitar o momento para afundar um rival direto.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Brest x Paris FC, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, as prováveis escalações e onde assistir. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Brest x Paris FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.63 na Superbet. A aposta mais segura do jogo. Ambas as equipes têm defesas muito vulneráveis e ataques que têm funcionado, tornando os gols dos dois lados o cenário mais provável.

  • 🟡 Médio Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.74 na Bet365. Consequência direta do primeiro palpite. Com as duas piores defesas do campeonato em campo, a tendência é de um placar com no mínimo três gols.

  • 🔴 Alto Risco: Empate - Odd 3.50 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, o empate é uma ótima opção. Em um jogo entre duas equipes desesperadas e de nível técnico semelhante, um placar igualado é um resultado muito comum.


Palpites Alternativos Brest x Paris FC



  • Mais de 3,5 gols - Com odd de 2.75, esta é uma aposta de grande valor para um confronto entre as duas defesas mais vazadas da liga.

  • Dupla Chance: Brest ou Empate - Com odd de 1.34, esta aposta se apoia no fator casa para o Brest, que precisa dar uma resposta ao seu torcedor.


Super Palpites Brest x Paris FC



  • Resultado Correto: 2 a 2 - Com uma odd de 12.00, este placar reflete um jogo maluco, com muitos gols e um empate, o que é perfeitamente possível dado o histórico recente das duas equipes.


💰 Palpites de Odds Baixas Brest x Paris FC



  • 🟢 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.63: Este jogo reúne as duas piores defesas do campeonato, com 8 gols sofridos para cada lado em apenas 3 jogos. Ao mesmo tempo, ambos os ataques têm funcionado, com 4 e 5 gols marcados, respectivamente. A chance de um jogo com os dois times marcando é altíssima.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


⚖️ Palpites de Odds Médias Brest x Paris FC



  • 🟡 Mais de 2,5 gols - Odd 1.74: Com defesas tão frágeis, um placar com três ou mais gols é o esperado. Os últimos jogos das duas equipes foram de placares elásticos, e a necessidade de vitória deve tornar a partida ainda mais aberta.


🚀 Palpites de Odds Altas Brest x Paris FC



  • 🔴 Empate - Odd 3.50: Este é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O medo de perder para um rival direto pode fazer com que as equipes se anulem, mesmo com as defesas ruins. Um empate, especialmente com gols, é um resultado de grande valor.


Brest x Paris FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • Confronto: Brest x Paris FC - Ligue 1

  • Data: 14/09/2025

  • Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • Local: Stade Francis-Le Blé, Brest

  • Transmissão: Cazé TV


Como Brest e Paris FC Chegam Para o Confronto


O Brest chega em um momento péssimo. Lanterna da competição com apenas 1 ponto, a equipe ainda não venceu e tem a pior defesa da liga, com 8 gols sofridos. A pressão por uma vitória em casa é enorme para evitar que o "fantasma da Série B" apareça cedo.


O Paris FC vive um momento de alívio. Após duas derrotas, a equipe conquistou uma vitória emocionante por 3 a 2 na última rodada, o que deu moral ao elenco. No entanto, a defesa também é um problema, tendo sofrido os mesmos 8 gols que o rival.


Últimos 5 jogos do Brest:



  • ❌ Lens 3-1 Brest

  • ❌ Toulouse 2-0 Brest

  • 🟡 Brest 3-3 Lille

  • ✅ Napoli 1-2 Brest

  • ✅ Concarneau 1-2 Brest 


Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)


Últimos 5 jogos do Paris FC:



  • ✅ Paris FC 3-2 Metz

  • ❌ Marseille 5-2 Paris FC

  • ❌ Angers 1-0 Paris FC

  • ✅ Paris FC 2-0 Ajaccio

  • 🟡 Martigues 1-1 Paris FC 


Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)


Nossa Opinião para Brest x Paris FC


A expectativa é de um jogo com muitos gols. As duas piores defesas do campeonato se enfrentam, e ambos os times precisam desesperadamente da vitória. O Brest é o favorito por jogar em casa, mas o Paris FC chega com mais confiança.


Prováveis Escalações Brest x Paris FC


Escalação Provável Brest: Marco Bizot; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier, Bradley Locko; Pierre Lees-Melou, Hugo Magnetti, Mahdi Camara; Romain Del Castillo, Steve Mounié, Jérémy Le Douaron.


Escalação Provável Paris FC: Rémy Riou; Sofiane Alakouch, Moustapha Mbow, Kouadio-Yves Dabila, Samir Chergui; Cyril Mandouki, Paul Lasne; Ilan Kebbal, Lamine Gueye, Alimami Gory, Pierre-Yves Hamel.


Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.


 

Stade Brestois 29 x Paris FC: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.3
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Stade Brestois 29 x Paris FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Stade Brestois 29 x Paris FC: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2018 Ligue 2
Paris FC
0 - 1
Stade Brestois 29
2018 Ligue 2
Stade Brestois 29
1 - 1
Paris FC
2017 Ligue 2
Paris FC
0 - 1
Stade Brestois 29
2017 Ligue 2
Stade Brestois 29
1 - 1
Paris FC
2017 Coupe de la Ligue
Paris FC
0 - 0
Stade Brestois 29

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

