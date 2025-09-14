Brest x Paris FC Palpite; Odds 3+, 12+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)

Buscando palpite para Brest x Paris FC? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 12h15, no Stade Francis-Le Blé, é uma verdadeira batalha de desesperados na parte de baixo da tabela da Ligue 1.

De um lado, o Brest, na 17ª posição, ainda não venceu e precisa de um resultado positivo em casa para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento. Do outro, o Paris FC, em 15º, vem de sua primeira vitória e quer aproveitar o momento para afundar um rival direto.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Brest x Paris FC, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, as prováveis escalações e onde assistir.

Brest x Paris FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.63 na Superbet. A aposta mais segura do jogo. Ambas as equipes têm defesas muito vulneráveis e ataques que têm funcionado, tornando os gols dos dois lados o cenário mais provável.

🟡 Médio Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.74 na Bet365. Consequência direta do primeiro palpite. Com as duas piores defesas do campeonato em campo, a tendência é de um placar com no mínimo três gols.

🔴 Alto Risco: Empate - Odd 3.50 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, o empate é uma ótima opção. Em um jogo entre duas equipes desesperadas e de nível técnico semelhante, um placar igualado é um resultado muito comum.



Palpites Alternativos Brest x Paris FC



Mais de 3,5 gols - Com odd de 2.75 , esta é uma aposta de grande valor para um confronto entre as duas defesas mais vazadas da liga.

Dupla Chance: Brest ou Empate - Com odd de 1.34, esta aposta se apoia no fator casa para o Brest, que precisa dar uma resposta ao seu torcedor.



Super Palpites Brest x Paris FC



Resultado Correto: 2 a 2 - Com uma odd de 12.00, este placar reflete um jogo maluco, com muitos gols e um empate, o que é perfeitamente possível dado o histórico recente das duas equipes.



💰 Palpites de Odds Baixas Brest x Paris FC



🟢 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.63: Este jogo reúne as duas piores defesas do campeonato, com 8 gols sofridos para cada lado em apenas 3 jogos. Ao mesmo tempo, ambos os ataques têm funcionado, com 4 e 5 gols marcados, respectivamente. A chance de um jogo com os dois times marcando é altíssima.



⚖️ Palpites de Odds Médias Brest x Paris FC



🟡 Mais de 2,5 gols - Odd 1.74: Com defesas tão frágeis, um placar com três ou mais gols é o esperado. Os últimos jogos das duas equipes foram de placares elásticos, e a necessidade de vitória deve tornar a partida ainda mais aberta.



🚀 Palpites de Odds Altas Brest x Paris FC



🔴 Empate - Odd 3.50: Este é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O medo de perder para um rival direto pode fazer com que as equipes se anulem, mesmo com as defesas ruins. Um empate, especialmente com gols, é um resultado de grande valor.



Brest x Paris FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: Brest x Paris FC - Ligue 1

Data: 14/09/2025

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Stade Francis-Le Blé, Brest

Transmissão: Cazé TV



Como Brest e Paris FC Chegam Para o Confronto

O Brest chega em um momento péssimo. Lanterna da competição com apenas 1 ponto, a equipe ainda não venceu e tem a pior defesa da liga, com 8 gols sofridos. A pressão por uma vitória em casa é enorme para evitar que o "fantasma da Série B" apareça cedo.

O Paris FC vive um momento de alívio. Após duas derrotas, a equipe conquistou uma vitória emocionante por 3 a 2 na última rodada, o que deu moral ao elenco. No entanto, a defesa também é um problema, tendo sofrido os mesmos 8 gols que o rival.

Últimos 5 jogos do Brest:



❌ Lens 3-1 Brest



❌ Toulouse 2-0 Brest



🟡 Brest 3-3 Lille



✅ Napoli 1-2 Brest



✅ Concarneau 1-2 Brest



Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)

Últimos 5 jogos do Paris FC:



✅ Paris FC 3-2 Metz



❌ Marseille 5-2 Paris FC



❌ Angers 1-0 Paris FC



✅ Paris FC 2-0 Ajaccio



🟡 Martigues 1-1 Paris FC



Nossa Opinião para Brest x Paris FC

A expectativa é de um jogo com muitos gols. As duas piores defesas do campeonato se enfrentam, e ambos os times precisam desesperadamente da vitória. O Brest é o favorito por jogar em casa, mas o Paris FC chega com mais confiança.

Prováveis Escalações Brest x Paris FC

Escalação Provável Brest: Marco Bizot; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier, Bradley Locko; Pierre Lees-Melou, Hugo Magnetti, Mahdi Camara; Romain Del Castillo, Steve Mounié, Jérémy Le Douaron.

Escalação Provável Paris FC: Rémy Riou; Sofiane Alakouch, Moustapha Mbow, Kouadio-Yves Dabila, Samir Chergui; Cyril Mandouki, Paul Lasne; Ilan Kebbal, Lamine Gueye, Alimami Gory, Pierre-Yves Hamel.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.