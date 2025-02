Brentford x Tottenham: palpite, estatísticas e onde assistir - Premier League 02/02

🎯Próximo a marcar - Yoane Wissa (Alto Risco)

O atacante Wissa, do Brentford, é o vice-artilheiro do time na temporada com 11 gols em 20 jogos e foi o artilheiro da equipe na última Premier League com 12 gols. É fácil perceber, tendo em vista estes números, que o atacante tem o “faro do gol”. Baseado nisto, este palpite é para Wissa abrir o placar no confronto contra o Tottenham e a odd está atrativa.

Onde assistir Brentford x Tottenham

Brentford x Tottenham entram em campo no dia 02/02, às 11:00, pela 24ª rodada da Premier League. A partida será disputada no Gtech Community Stadium, em Londres, e terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Serviço: