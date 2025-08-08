Assine UOL
Brentford
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
Borussia Mönchengladbach
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
4.1
2
2.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.08
x
3.87
2
2.86
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.85
2
2.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.04
x
3.7
2
2.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.9
2
2.95
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 08:22

Brentford x Borussia Monchengladbach: Palpite, Odds Altas, Amistoso, 08/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Brentford x Borussia Monchengladbach: Confira os palpites para o jogo amistoso de hoje, 8 de agosto, a partir das 15:30 (horário de Brasília) no estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra.


Brentford, da Inglaterra, e Borussia Monchengladbach, da Alemanha, preparam a nova temporada com um amistoso em casa do time inglês. Confira as nossas dicas de apostas para este jogo e também os melhores palpites para jogos de hoje.


Brentford x Borussia Monchengladbach: Palpite do Dia


Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd pagando 1.16 na Esportes da Sorte


Pelo perfil dos times, as chances do Brentford x Borussia Monchengladbach ter pelo menos 2 gols são muito elevadas. A odd é baixa, mas a dica tem grande chance de acerto.


Brentford x Borussia Monchengladbach: Palpites Alternativos



  • Dupla Chance: Brentford ou Empate - Odd pagando 1.40 na Esportes da Sorte: o Brentford tem a ligeira vantagem de atuar em casa, mas esse palpite também cobre um possível empate.

  • 1º Tempo: Brentford para marcar mais de 0.5 gols - Odd pagando 1.68 na Esportes da Sorte: o time inglês vai tentar entrar forte para chegar cedo à vantagem e controlar a partida.

  • Total de Gols: 2-3 - Odd pagando 2.12 na Esportes da Sorte: amistosos costumam ter gols, mas também há muitas substituições e experiências que impedem um placar elástico.


Brentford x Borussia Monchengladbach: Palpites com Odds Altas



  • Intervalo/Final: Empate/Casa - Odd pagando 5.66 na Esportes da Sorte: essa dica é para quem prevê que o primeiro tempo terminará em empate e o Brentford irá vencer no segundo tempo.

  • Resultado Exato: 1x0 - Odd pagando 10.05 na Esportes da Sorte: os dois times querem testar jogadores e estratêgias, o que pode resultar em um placar magro.

  • 1º Tempo: Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 3.14 na Esportes da Sorte: em alternativa, esse palpite beneficia quem acredita que tanto Brentford como Borussia Monchengladbach vão marcar gol no 1º tempo.


Brentford x Borussia Mönchengladbach: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Brentford x Borussia Monchengladbach - Amistoso

  • 📅 Data: 08 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Gtech Community Stadium

Ver mais Ver menos

Brentford x Borussia Mönchengladbach: Palpite do Dia

Brentford Vence
Superbet logo
2.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Tuna Luso - Maranhão
1
1.88
Portuguesa - Mixto
1
1.48
Gent - Union St. Gilloise
2
1.62
Múltipla
4.51
x
Aposta
20
=
Ganhos
90.15
Apostar agora

Brentford x Borussia Mönchengladbach: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Brentford
Empate
Borussia Mönchengladbach

Jogo Responsável


O jogo pode ser uma forma de entretenimento emocionante e divertida, mas é crucial abordá-lo com responsabilidade. A linha entre a diversão e um problema pode ser tênue, e a conscientização é a nossa melhor defesa.



  • Jogue para se divertir, não para ganhar dinheiro. Veja o jogo como uma despesa de entretenimento, como ir ao cinema ou jantar fora. O objetivo é a diversão, não a expectativa de lucro.

  • Defina limites de tempo e dinheiro. Antes de começar a jogar, decida quanto tempo você vai gastar e, o mais importante, quanto dinheiro está disposto a perder. Nunca ultrapasse esses limites, não importa o quê. Se atingir o limite, pare. Amanhã é um novo dia.

  • Nunca jogue sob a influência de álcool ou emoções fortes. Decisões tomadas sob a influência de álcool, raiva, tristeza ou euforia raramente são as melhores. Jogue apenas quando estiver com a mente clara e focada.

  • O jogo não é uma solução para problemas financeiros. A tentação de tentar recuperar perdas pode ser forte, mas é uma armadilha perigosa. Correr atrás de prejuízos leva a perdas ainda maiores.


Se você ou alguém que você conhece está tendo dificuldades em controlar os impulsos de jogo, saiba que a ajuda está disponível. Procure grupos de apoio ou profissionais de saúde mental.


O jogo responsável é sobre proteger a si mesmo e a sua saúde financeira e mental. Jogue com moderação, divirta-se e mantenha o controle.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

America-RN
  • E
  • V
  • V
  • E
  • E
-
Juazeirense
  • E
  • D
  • E
  • V
  • V

America-RN Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ferroviária
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D
-
Amazonas
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D

Ferroviária Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Manauara
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Sampaio Correa
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Sampaio Correa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Cincinnati
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Charlotte
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

FC Cincinnati Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites