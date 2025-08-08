Brentford x Borussia Monchengladbach: Palpite, Odds Altas, Amistoso, 08/08

Brentford x Borussia Monchengladbach: Confira os palpites para o jogo amistoso de hoje, 8 de agosto, a partir das 15:30 (horário de Brasília) no estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra.

Brentford, da Inglaterra, e Borussia Monchengladbach, da Alemanha, preparam a nova temporada com um amistoso em casa do time inglês. Confira as nossas dicas de apostas para este jogo e também os melhores palpites para jogos de hoje.

Brentford x Borussia Monchengladbach: Palpite do Dia

Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd pagando 1.16 na Esportes da Sorte

Pelo perfil dos times, as chances do Brentford x Borussia Monchengladbach ter pelo menos 2 gols são muito elevadas. A odd é baixa, mas a dica tem grande chance de acerto.

Brentford x Borussia Monchengladbach: Palpites Alternativos



Dupla Chance: Brentford ou Empate - Odd pagando 1.40 na Esportes da Sorte : o Brentford tem a ligeira vantagem de atuar em casa, mas esse palpite também cobre um possível empate.

1º Tempo: Brentford para marcar mais de 0.5 gols - Odd pagando 1.68 na Esportes da Sorte : o time inglês vai tentar entrar forte para chegar cedo à vantagem e controlar a partida.

Total de Gols: 2-3 - Odd pagando 2.12 na Esportes da Sorte: amistosos costumam ter gols, mas também há muitas substituições e experiências que impedem um placar elástico.



Brentford x Borussia Monchengladbach: Palpites com Odds Altas



Intervalo/Final: Empate/Casa - Odd pagando 5.66 na Esportes da Sorte : essa dica é para quem prevê que o primeiro tempo terminará em empate e o Brentford irá vencer no segundo tempo.

Resultado Exato: 1x0 - Odd pagando 10.05 na Esportes da Sorte : os dois times querem testar jogadores e estratêgias, o que pode resultar em um placar magro.

1º Tempo: Ambas as equipes marcam: Sim - Odd pagando 3.14 na Esportes da Sorte: em alternativa, esse palpite beneficia quem acredita que tanto Brentford como Borussia Monchengladbach vão marcar gol no 1º tempo.



Brentford x Borussia Mönchengladbach: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo