Brentford
  • D
  • V
  • V
  • E
  • E
Premier League - United Kingdom
Gtech Community Stadium
Aston Villa
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
Brentford x Aston Villa: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 23/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A manhã de sábado, 23 de agosto, traz um confronto interessante pela segunda rodada da Premier League. Às 11h (horário de Brasília), o Brentford recebe o Aston Villa no Gtech Community Stadium. Ambas as equipes buscam a primeira vitória na competição após resultados decepcionantes na estreia, o que adiciona uma camada extra de pressão ao confronto. Confira a análise completa, o melhor Brentford x Aston Villa palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Brentford x Aston Villa Palpites


Este é um jogo entre duas equipes que precisam reagir. O Aston Villa tem um elenco superior e leva vantagem no confronto direto, mas o Brentford em casa é sempre perigoso.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.66 na Bet365


O Brentford, jogando em casa e vindo de derrota, precisará atacar. O Aston Villa, mesmo como visitante, tem um ataque poderoso e marcou em 5 dos últimos 6 jogos contra os Bees. A tendência de gols para ambos os lados é forte.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.80 na Superbet


Os últimos confrontos entre eles costumam ser movimentados, com 4 dos últimos 6 jogos tendo três ou mais gols. Com a necessidade de vitória para ambos, a expectativa é de um jogo aberto e com um placar elástico.


Empate anula a aposta - Aston Villa: Odd 1.61 na Bet365


O Villa é o favorito, mesmo jogando fora. A equipe de Unai Emery não perde para o Brentford desde 2019 e tem mais qualidade individual para decidir a partida. Este mercado protege a aposta em caso de um empate.


Como chegam os times


O Brentford começou a temporada com uma dura derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest. A equipe, agora sob o comando do novo técnico Keith Andrews, mostrou fragilidades defensivas e sentiu a falta de seus antigos atacantes. O primeiro jogo em casa na temporada é a oportunidade de mostrar uma nova cara para a torcida, mas o desafio é grande. A pressão por um bom resultado já na segunda rodada é imensa.


O Aston Villa, por sua vez, vem de um empate frustrante e sem gols em casa contra o Newcastle (0x0). Apesar de não ter vencido, a equipe mostrou solidez defensiva, mas terá o desfalque do zagueiro Ezri Konsa, expulso na partida. O técnico Unai Emery espera mais poder de fogo do ataque, especialmente de Ollie Watkins, que tem um histórico excelente contra seu ex-clube. Somar os três pontos em Londres é crucial para as ambições europeias do time.


Onde Assistir Brentford x Aston Villa


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Brentford x Aston Villa


📅 Data: 23/08/2025


Horário: 11h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Gtech Community Stadium (Londres, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Brentford x Aston Villa


Para este jogo, vamos focar em um personagem que tem sido o carrasco do confronto, aproveitando seu histórico favorável para uma aposta de alto valor.


Ollie Watkins (Aston Villa) para marcar o primeiro gol: Odd 5.75 na Superbet


O atacante do Aston Villa tem um retrospecto impressionante contra seu ex-clube, o Brentford, tendo marcado em 4 dos últimos 5 jogos entre eles. Com a defesa do Brentford em má fase e a necessidade do Villa de ser mais agressivo no ataque, Watkins é o candidato perfeito para abrir o placar. Apostar nele como o primeiro marcador da partida oferece odds muito elevadas.


Conclusão


O duelo no Gtech Community Stadium coloca frente a frente duas equipes pressionadas por uma vitória. O Aston Villa chega com mais qualidade técnica e um histórico favorável, o que lhe confere o favoritismo. No entanto, o Brentford precisa dar uma resposta em casa e deve fazer um jogo duro. A análise aponta para uma partida com gols para ambos os lados, com boas chances de uma vitória do time visitante.


Lembre-se que as apostas esportivas devem ser uma fonte de diversão, não uma obrigação ou fonte de renda. Aposte apenas o que você está disposto a perder e encare os resultados, sejam eles positivos ou negativos, com leveza. O verdadeiro prêmio é a emoção de acompanhar o esporte que amamos.

Brentford x Aston Villa: Palpite do Dia

Aston Villa Vence
2.22
Brentford x Aston Villa: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Brentford x Aston Villa: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Premier League
Brentford
0 - 1
Aston Villa
2024 Premier League
Aston Villa
3 - 1
Brentford
2023 Premier League
Aston Villa
3 - 3
Brentford
2023 Premier League
Brentford
1 - 2
Aston Villa
2023 Premier League - Summer Series
Aston Villa
3 - 3
Brentford

