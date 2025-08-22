Brentford x Aston Villa: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 23/08

A manhã de sábado, 23 de agosto, traz um confronto interessante pela segunda rodada da Premier League. Às 11h (horário de Brasília), o Brentford recebe o Aston Villa no Gtech Community Stadium. Ambas as equipes buscam a primeira vitória na competição após resultados decepcionantes na estreia, o que adiciona uma camada extra de pressão ao confronto. Confira a análise completa, o melhor Brentford x Aston Villa palpite e saiba onde assistir.

Brentford x Aston Villa Palpites

Este é um jogo entre duas equipes que precisam reagir. O Aston Villa tem um elenco superior e leva vantagem no confronto direto, mas o Brentford em casa é sempre perigoso.

Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.66 na Bet365

O Brentford, jogando em casa e vindo de derrota, precisará atacar. O Aston Villa, mesmo como visitante, tem um ataque poderoso e marcou em 5 dos últimos 6 jogos contra os Bees. A tendência de gols para ambos os lados é forte.

Mais de 2.5 gols: Odd 1.80 na Superbet

Os últimos confrontos entre eles costumam ser movimentados, com 4 dos últimos 6 jogos tendo três ou mais gols. Com a necessidade de vitória para ambos, a expectativa é de um jogo aberto e com um placar elástico.

Empate anula a aposta - Aston Villa: Odd 1.61 na Bet365

O Villa é o favorito, mesmo jogando fora. A equipe de Unai Emery não perde para o Brentford desde 2019 e tem mais qualidade individual para decidir a partida. Este mercado protege a aposta em caso de um empate.

Como chegam os times

O Brentford começou a temporada com uma dura derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest. A equipe, agora sob o comando do novo técnico Keith Andrews, mostrou fragilidades defensivas e sentiu a falta de seus antigos atacantes. O primeiro jogo em casa na temporada é a oportunidade de mostrar uma nova cara para a torcida, mas o desafio é grande. A pressão por um bom resultado já na segunda rodada é imensa.

O Aston Villa, por sua vez, vem de um empate frustrante e sem gols em casa contra o Newcastle (0x0). Apesar de não ter vencido, a equipe mostrou solidez defensiva, mas terá o desfalque do zagueiro Ezri Konsa, expulso na partida. O técnico Unai Emery espera mais poder de fogo do ataque, especialmente de Ollie Watkins, que tem um histórico excelente contra seu ex-clube. Somar os três pontos em Londres é crucial para as ambições europeias do time.

Onde Assistir Brentford x Aston Villa

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Brentford x Aston Villa

📅 Data: 23/08/2025

⏰ Horário: 11h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Gtech Community Stadium (Londres, Inglaterra)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+

Palpite odd alta - Brentford x Aston Villa

Para este jogo, vamos focar em um personagem que tem sido o carrasco do confronto, aproveitando seu histórico favorável para uma aposta de alto valor.

Ollie Watkins (Aston Villa) para marcar o primeiro gol: Odd 5.75 na Superbet

O atacante do Aston Villa tem um retrospecto impressionante contra seu ex-clube, o Brentford, tendo marcado em 4 dos últimos 5 jogos entre eles. Com a defesa do Brentford em má fase e a necessidade do Villa de ser mais agressivo no ataque, Watkins é o candidato perfeito para abrir o placar. Apostar nele como o primeiro marcador da partida oferece odds muito elevadas.

Conclusão

O duelo no Gtech Community Stadium coloca frente a frente duas equipes pressionadas por uma vitória. O Aston Villa chega com mais qualidade técnica e um histórico favorável, o que lhe confere o favoritismo. No entanto, o Brentford precisa dar uma resposta em casa e deve fazer um jogo duro. A análise aponta para uma partida com gols para ambos os lados, com boas chances de uma vitória do time visitante.

Lembre-se que as apostas esportivas devem ser uma fonte de diversão, não uma obrigação ou fonte de renda. Aposte apenas o que você está disposto a perder e encare os resultados, sejam eles positivos ou negativos, com leveza. O verdadeiro prêmio é a emoção de acompanhar o esporte que amamos.