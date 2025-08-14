Assine UOL
Breidablik
UEFA Europa League - World Wide
Kópavogsvöllur
Zrinjski
1
2
x
3.3
2
3.6
1
2.15
x
3.2
2
3.45
1
2.12
x
3.25
2
3.45
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 12:30

Breidablik x Zrinjski: Palpite, Odds +19 e Onde Assistir - Liga Europa 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Breidablik x Zrinjski com odds altas +19 e palpite placar exato. 


O confronto válido pela Liga Europa reúne o Breidablik, da Islândia, contra o Zrinjski Mostar, da Bósnia, em uma disputa que promete equilíbrio no estádio Kópavogsvöllur. A partida acontece no dia 14/08/2025, às 14h30 (horário de Brasília), e é fundamental para o avanço na competição.


Aqui você encontrará análises detalhadas, odds altas e os principais palpites para esse duelo, além de informações completas sobre onde assistir e o momento das equipes. Prepare-se para apostar com base em dados atualizados e uma visão clara do confronto.


Breidablik x Zrinjski Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Resultado Final: Breidablik vence odd 2.13
🎯 Palpite: Ambos marcam Sim odd 1.91
🎯 Palpite: Dupla Chance: Breidablik ou empate odd 1.36


O Breidablik chega com o apoio do mando de campo e tem leve favoritismo nas casas de apostas. O time islandês costuma ser ofensivo em seus jogos, o que justifica a aposta para ambos marcarem. O Zrinjski Mostar é uma equipe organizada, mas deve enfrentar dificuldades para superar o sistema defensivo do adversário. Por isso, o palpite do dia aponta para um triunfo dos donos da casa ou, pelo menos, um empate.


🚀 Breidablik x Zrinjski Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Placar exato 2x1 odd 8.27
🟢 Palpite: Vitória do Breidablik com handicap -1 odd 4.21
🟡 Palpite: Over 2.5 gols  odd 2.13


As estatísticas recentes mostram que ambas as equipes têm jogos com gols, e a tendência é de um confronto movimentado. O placar exato 2x1 oferece uma odd atrativa com base no histórico ofensivo do Breidablik. O handicap -1 reforça a força dos islandeses jogando em casa.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Breidablik x Zrinjski


🔥 Breidablik vence com 3 ou mais gols de diferença  odd 19.52


Este palpite é de alto risco, porém, considerando o desempenho ofensivo do Breidablik no mando de campo e possíveis dificuldades do Zrinjski na defesa, pode ser uma aposta com retorno excepcional.


Informações do Jogo: Breidablik x Zrinjski: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


• ⚽ Confronto: Breidablik x Zrinjski – Liga Europa
• 📅 Data: 14/08/2025
• ⏰ Horário: 14:30 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Kópavogsvöllur, Islândia
• 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


Acesse palpites de futebol para hoje para mais dicas exclusivas.


📺 Onde Assistir Breidablik x Zrinjski


Até o momento, não há transmissão oficial confirmada para a partida. No entanto, é possível acompanhar o duelo por meio das plataformas das casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Para assistir, basta estar com a conta ativa e verificada nessas plataformas.


Como Breidablik e Zrinjski Chegam Para o Confronto


O Breidablik tem mostrado um desempenho consistente na liga islandesa, destacando-se pelo seu ataque eficiente e solidez defensiva. Jogando em casa, o time costuma impor o seu ritmo e tem o apoio da torcida local, o que deve ser um diferencial neste confronto da Liga Europa.


Já o Zrinjski Mostar vem de uma temporada desafiadora, com resultados mistos na liga bósnia e nas competições internacionais. A equipe aposta na organização defensiva para neutralizar o ataque adversário, mas terá que superar o fator casa e o bom momento do Breidablik para buscar a vitória fora de casa.


 

Breidablik x Zrinjski: Palpite do Dia

Breidablik Vence
2.12
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Breidablik x Zrinjski: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Breidablik x Zrinjski: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Zrinjski
1 - 1
Breidablik
2023 UEFA Europa League
Breidablik
1 - 0
Zrinjski
2023 UEFA Europa League
Zrinjski
6 - 2
Breidablik

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Breidablik
Empate
Zrinjski

Jogo Responsável


Lembre-se que apostar é uma forma de entretenimento e deve ser feita com responsabilidade. Respeite o Jogo Responsável, nunca aposte valores que não possa perder e mantenha o controle para a diversão ser sempre saudável.

