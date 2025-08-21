Breidablik x Virtus: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 21/08

Breidablik x Virtus: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Breidablik e Virtus se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, em duelo decisivo pelos playoffs da Liga Conferência 2025. A bola rola às 15:00 (horário de Brasília), no Estádio Fífan, em Kópavogur, Islândia, e você confere a seguir todas as dicas do jogo de hoje.

O Breidablik aposta na força como mandante para abrir vantagem antes da partida de volta. Já o Virtus chega tentando surpreender fora de casa e manter vivas as chances de classificação

Breidablik x Virtus Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: Breidablik vence







Mais de 2.5 gols na partida







Breidablik marca em ambos os tempos





Esses mercados são interessantes para palpites hoje, já que envolvem tanto favoritismo dos islandeses quanto tendência ofensiva na eliminatória.

Resultado Final: Breidablik vence

Jogando em casa, o Breidablik tende a dominar o confronto. A equipe islandesa costuma ter bom aproveitamento diante de adversários de menor tradição continental, o que aumenta as chances de vitória nesta partida de ida.

O Virtus, por sua vez, deve adotar postura mais defensiva. A diferença técnica entre os elencos pesa, tornando a vitória do Breidablik o palpite mais indicado para o resultado final.

Mais de 2.5 gols na partida

Jogos eliminatórios da Liga Conferência costumam ter placares movimentados. O Breidablik precisa construir vantagem em casa, enquanto o Virtus pode explorar contra-ataques e bolas paradas.

Esse contexto favorece um duelo com muitas finalizações e boas chances de gols. Assim, o mercado de mais de 2.5 gols ganha força para este confronto.

Breidablik marca em ambos os tempos

Com maior qualidade ofensiva e o apoio da torcida, o Breidablik deve pressionar desde o início. É provável que a equipe consiga marcar logo na primeira etapa e volte a balançar as redes após o intervalo.

O Virtus terá dificuldade em segurar a intensidade dos islandeses por noventa minutos. Isso faz do mercado de Breidablik marca em ambos os tempos uma aposta de valor.

Breidablik x Virtus: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Breidablik x Virtus pela UEFA Europa Conference League



📅 Data: 21 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Fífan, Kópavogur, Islândia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Breidablik x Virtus: Escalações prováveis

Breidablik: Anton Einarsson; Davíd Ingvarsson, Viktor Margeirsson, Gabríel Hallsson, Asgeir Orrason; Damir Muminovic, Arnór Jónsson, Ágúst Thorsteinsson, Kristinn Steindórsson; Aron Bjarnason, Tobias Thomsen.

Virtus: Alex Passaniti; Manuel Battistini, Aron Giacomoni, Michele Rinaldi, Nicola Gori; Alessandro Golinucci, Armando Amati, Matteo Zenoni, Ivan Buonocunto; Stefano Scappini, Abdoul Niang.