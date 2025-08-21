- D
Breidablik x Virtus: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 21/08
Breidablik x Virtus: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Breidablik e Virtus se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, em duelo decisivo pelos playoffs da Liga Conferência 2025. A bola rola às 15:00 (horário de Brasília), no Estádio Fífan, em Kópavogur, Islândia, e você confere a seguir todas as dicas do jogo de hoje.
O Breidablik aposta na força como mandante para abrir vantagem antes da partida de volta. Já o Virtus chega tentando surpreender fora de casa e manter vivas as chances de classificação
Breidablik x Virtus Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Breidablik vence
Mais de 2.5 gols na partida
Breidablik marca em ambos os tempos
Esses mercados são interessantes para palpites hoje, já que envolvem tanto favoritismo dos islandeses quanto tendência ofensiva na eliminatória.
Resultado Final: Breidablik vence
Jogando em casa, o Breidablik tende a dominar o confronto. A equipe islandesa costuma ter bom aproveitamento diante de adversários de menor tradição continental, o que aumenta as chances de vitória nesta partida de ida.
O Virtus, por sua vez, deve adotar postura mais defensiva. A diferença técnica entre os elencos pesa, tornando a vitória do Breidablik o palpite mais indicado para o resultado final.
Mais de 2.5 gols na partida
Jogos eliminatórios da Liga Conferência costumam ter placares movimentados. O Breidablik precisa construir vantagem em casa, enquanto o Virtus pode explorar contra-ataques e bolas paradas.
Esse contexto favorece um duelo com muitas finalizações e boas chances de gols. Assim, o mercado de mais de 2.5 gols ganha força para este confronto.
Breidablik marca em ambos os tempos
Com maior qualidade ofensiva e o apoio da torcida, o Breidablik deve pressionar desde o início. É provável que a equipe consiga marcar logo na primeira etapa e volte a balançar as redes após o intervalo.
O Virtus terá dificuldade em segurar a intensidade dos islandeses por noventa minutos. Isso faz do mercado de Breidablik marca em ambos os tempos uma aposta de valor.
Breidablik x Virtus: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Breidablik x Virtus pela UEFA Europa Conference League
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Fífan, Kópavogur, Islândia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Breidablik x Virtus: Escalações prováveis
Breidablik: Anton Einarsson; Davíd Ingvarsson, Viktor Margeirsson, Gabríel Hallsson, Asgeir Orrason; Damir Muminovic, Arnór Jónsson, Ágúst Thorsteinsson, Kristinn Steindórsson; Aron Bjarnason, Tobias Thomsen.
Virtus: Alex Passaniti; Manuel Battistini, Aron Giacomoni, Michele Rinaldi, Nicola Gori; Alessandro Golinucci, Armando Amati, Matteo Zenoni, Ivan Buonocunto; Stefano Scappini, Abdoul Niang.
Breidablik x Virtus: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Breidablik x Virtus: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Breidablik x Virtus: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
