Breidablik x Virtus: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Breidablik x Virtus: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Breidablik e Virtus se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, em duelo decisivo pelos playoffs da Liga Conferência 2025. A bola rola às 15:00 (horário de Brasília), no Estádio Fífan, em Kópavogur, Islândia, e você confere a seguir todas as dicas do jogo de hoje.


O Breidablik aposta na força como mandante para abrir vantagem antes da partida de volta. Já o Virtus chega tentando surpreender fora de casa e manter vivas as chances de classificação


Breidablik x Virtus Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Breidablik vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Breidablik marca em ambos os tempos




Esses mercados são interessantes para palpites hoje, já que envolvem tanto favoritismo dos islandeses quanto tendência ofensiva na eliminatória.


Resultado Final: Breidablik vence


Jogando em casa, o Breidablik tende a dominar o confronto. A equipe islandesa costuma ter bom aproveitamento diante de adversários de menor tradição continental, o que aumenta as chances de vitória nesta partida de ida.


O Virtus, por sua vez, deve adotar postura mais defensiva. A diferença técnica entre os elencos pesa, tornando a vitória do Breidablik o palpite mais indicado para o resultado final.


Mais de 2.5 gols na partida


Jogos eliminatórios da Liga Conferência costumam ter placares movimentados. O Breidablik precisa construir vantagem em casa, enquanto o Virtus pode explorar contra-ataques e bolas paradas.


Esse contexto favorece um duelo com muitas finalizações e boas chances de gols. Assim, o mercado de mais de 2.5 gols ganha força para este confronto.


Breidablik marca em ambos os tempos


Com maior qualidade ofensiva e o apoio da torcida, o Breidablik deve pressionar desde o início. É provável que a equipe consiga marcar logo na primeira etapa e volte a balançar as redes após o intervalo.


O Virtus terá dificuldade em segurar a intensidade dos islandeses por noventa minutos. Isso faz do mercado de Breidablik marca em ambos os tempos uma aposta de valor.


Breidablik x Virtus: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Breidablik x Virtus pela UEFA Europa Conference League

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Fífan, Kópavogur, Islândia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Breidablik x Virtus: Escalações prováveis


Breidablik: Anton Einarsson; Davíd Ingvarsson, Viktor Margeirsson, Gabríel Hallsson, Asgeir Orrason; Damir Muminovic, Arnór Jónsson, Ágúst Thorsteinsson, Kristinn Steindórsson; Aron Bjarnason, Tobias Thomsen.


Virtus: Alex Passaniti; Manuel Battistini, Aron Giacomoni, Michele Rinaldi, Nicola Gori; Alessandro Golinucci, Armando Amati, Matteo Zenoni, Ivan Buonocunto; Stefano Scappini, Abdoul Niang.

Breidablik x Virtus: Palpite do Dia

Breidablik Vence
1.08
Breidablik x Virtus: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Breidablik x Virtus: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Virtus
0 - 0
Breidablik

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Breidablik
Empate
Virtus

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte