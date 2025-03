Brasil x Colômbia: Palpites e Estatísticas - Eliminatórias Copa do Mundo 20/03

A 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 terá um embate eletrizante entre Brasil e Colômbia, que se enfrentam no dia 20 de março, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

O Brasil, que ocupa a 5ª posição na tabela, busca recuperar o bom futebol e se aproximar dos líderes da competição. Já a Colômbia, que está em 4º lugar, tenta manter sua boa fase e consolidar sua posição na luta por uma vaga direta para o Mundial.

O histórico entre as duas equipes é favorável ao Brasil, que venceu 12 dos 15 confrontos diretos na Arena BRB Mané Garrincha. A Colômbia, por sua vez, conseguiu vencer somente duas vezes, com um empate registrado. No entanto, a equipe colombiana vem em uma fase positiva e pode surpreender em campo.