Brasil x Colômbia: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Copa América Feminina (25/07)

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira, 25/07, em partida válida pela 5ª e última rodada do Grupo B da Copa América Feminina 2025. A bola rola às 21h00 (horário de Brasília) no Estádio Banco Guayaquil, em Guayaquil. O Brasil já garantiu vaga antecipada nas semifinais, enquanto as colombianas precisam ao menos de um empate para avançar. Neste artigo você confere palpites de hoje, prováveis escalações e dicas de onde assistir ao vivo Brasil x Colômbia.

→ Palpites de hoje

Ficha de jogo



Confronto: Brasil x Colômbia



Data: 25/07/2025 (sexta)



Horário: 21h00 (Brasília)



Competição: Copa América Feminina – Grupo B



Local: Estádio Banco Guayaquil (Guayaquil)



Transmissão: Sportv



Brasil x Colômbia Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Brasil x Colômbia sugerimos estes três mercados com base no desempenho ofensivo de ambas na fase de grupos. Veja abaixo nossas recomendações e siga a análise completa.



Palpite 1 – Total de gols Mais de 2,5 – odd 1.42 na Superbet



Palpite 2 – Ambas equipes marcam Sim – odd 1.58 na Superbet



Palpite 3 – Vitória do Brasil – odd 1.43 na Superbet



Antes de detalhar cada mercado, vale destacar que o Brasil marcou 12 gols em três jogos, enquanto a Colômbia também balançou as redes 12 vezes, indicando forte tendência ofensiva.

Total de gols Mais de 2,5

O Brasil soma média de 4,0 gols por partida e a Colômbia, 4,0. Com combinação de defesas ainda em formação e amplo domínio técnico, o duelo tende a ter pelo menos três gols.

Ambas equipes marcam Sim

Embora o Brasil tenha sofrido apenas um gol em três jogos, a Colômbia permitiu quatro em dois embates. A seleção visitante precisa buscar o resultado, abrindo espaços para gols dos dois lados.

Vitória do Brasil

Favorito absoluto, o Brasil tem 100% de aproveitamento e saldo de +12 na chave. Mesmo com rodízio de atletas, o poderio ofensivo e a superioridade tática garantem a probabilidade de vitória.

Prováveis escalações de Brasil x Colômbia - Feminino

Brasil: Lorena; Antônia Silva, Isa Haas e Mariza; Luany, Kerolin, Duda Sampaio e Yasmim; Amanda Gutierres, Marta e Gio Garbelini.

Colômbia: Tapia; Carabalí, Daniela Árias e Mary Álvarez; Wendy Bonilla, Lorena Bedoya, Daniela Montoya e Linda Caicedo; Mayra Ramírez, Leicy Santos e Catalina Usme.

Brasil x Colômbia – Últimos 3 jogos Entre as Seleções

Em 2024, Brasil e Colômbia se enfrentaram três vezes, com duas vitórias da Seleção Brasileira e um empate. Isso mostra um retrospecto recente muito positivo, refletindo a superioridade do Brasil.

Últimas Notícias do Brasil

A seleção brasileira venceu Paraguai (4 x 1), Bolívia (6 x 0) e Venezuela (2 x 0) na fase de grupos, garantindo a classificação antecipada. O time manteve média de 4,0 gols por jogo e trabalha em treino tático para aperfeiçoar a saída de bola e variações ofensivas.

Últimas Notícias da Colômbia

A Colômbia estreou com empate sem gols contra a Venezuela e em seguida goleou Bolívia (8 x 0) e Paraguai (4 x 1). O treinador enfatiza reforços defensivos para sustentar a classificação, mas mantém foco no poder de fogo do ataque que já produziu 12 gols.

Brasil x Colômbia: Estatísticas



Brasil: média de 4,0 gols marcados por jogo na fase de grupos



Colômbia: média de 4,0 gols marcados por jogo na fase de grupos



Brasil: sofreu 0,33 gols por partida



Colômbia: sofreu 0,33 gols por partida



Média combinada de 8,0 gols nos seus últimos duelos apertados



Onde Assistir Brasil x Colômbia Ao Vivo

Você pode assistir Brasil x Colômbia na Sportv (TV fechada). A transmissão inicia às 20h00, com pré-jogo direto do Estádio Banco Guayaquil, em Guayaquil.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.