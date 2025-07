Brasileiros campeões do mundo: Quem vai festejar no Mundial de Clubes 2025?

Vamos ter brasileiros campeões do mundo em 2025? Nesse guia vamos analisar o impacto dos jogadores brasileiros nos quatro times que chegaram às semifinais do Mundial de Clubes da FIFA de 2025.

Afinal, já é tradição ter jogadores brasileiros campeões do mundo. Foi assim no ano passado, com Vinícius Júnior e Rodrygo jogando a final que deu o troféu ao Real Madrid, com Endrick na reserva.

E também em 2023, com Ederson titular no Manchester City que ganhou a final sobre o Fluminense. E em 2022, em outro título do Real, com Vinícius titular e Rodrygo entrando no segundo tempo da final.