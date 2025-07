Brasil x Uruguai: Palpite, Odds e Onde Assistir Copa América Feminina (29/07)

A seleção brasileira feminina entra em campo nesta terça-feira, 29 de julho, para enfrentar o Uruguai na semifinal da Copa América Feminina.

A partida promete ser um confronto decisivo, com o Brasil buscando a vaga na final do torneio e o Uruguai correndo por fora.

Confira nosso palpite para Brasil x Uruguai saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites de Brasil x Uruguai: Nossas 3 Melhores Dicas

O confronto entre Brasil e Uruguai na semifinal da Copa América Feminina coloca frente a frente duas equipes com desempenhos distintos na competição. Com base na média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos as três melhores dicas de apostas para este jogo, focando nos mercados mais conhecidos e com boas chances de acontecer.



Resultado Final - Brasil - Odd de 1.10 na Esportes da Sorte



Ambos Marcam - Não - Odd de 1.45 na Superbet



Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.50 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpites Alternativos Brasil x Uruguai

Para os apostadores que buscam opções além dos mercados mais tradicionais, apresentamos três palpites alternativos para Brasil x Uruguai. Essas dicas exploram mercados menos óbvios, como handicaps e escanteios, que podem oferecer odds mais atraentes e oportunidades para quem tem um conhecimento mais aprofundado das estatísticas das equipes.



Handicap Asiático: Brasil -2.5 - Odd de 2.00 na Novibet



Total de Escanteios – Acima de 9.5: Acima - Odd de 1.80 na Superbet



Primeiro Time a Marcar: Brasil - Odd de 1.20 na Esportes da Sorte



Palpites de Odds Baixas Brasil x Uruguai



Brasil para vencer e Mais de 1.5 gols - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte



Brasil vence o primeiro tempo - Odd de 1.30 na Novibet



Brasil marca em ambos os tempos - Odd de 1.70 na Superbet



Palpites de Odds Médias Brasil x Uruguai



Brasil vence por 3 gols de diferença - Odd de 2.75 na Superbet



Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 2.10 na Esportes da Sorte



Resultado Correto: 3-0 para o Brasil - Odd de 4.50 na Novibet



Palpites de Odds Altas Brasil x Uruguai



Brasil vence e ambos marcam: Não - Odd de 5.50 na Superbet



Primeira equipe a marcar e total de gols: Brasil e Mais de 3.5 - Odd de 7.00 na Esportes da Sorte



Informações do Jogo: Brasil x Uruguai: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Brasil x Uruguai - Copa América Feminina

Data: 29/07/2025

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado

Transmissão: Sportv (canal por assinatura)



Como Brasil e Uruguai Chegam Para o Confronto

A Seleção Brasileira Feminina chega para a semifinal da Copa América com um desempenho dominante. A equipe tem se mostrado sólida defensivamente, com uma média de apenas 0.3 gols sofridos por jogo, e ofensivamente potente, com uma média de 6.5 chutes no gol por partida. As jogadoras estão em boa fase, e o técnico tem conseguido manter um elenco forte, sem lesões ou suspensões significativas. A expectativa é que o Brasil mantenha seu ritmo ofensivo e sua consistência defensiva para garantir a vaga na final.

Já a equipe do Uruguai Feminina tem um desafio considerável pela frente. Com uma média de 0.8 gols sofridos e 4.5 chutes no gol, o Uruguai demonstra um poder ofensivo menor e uma defesa mais vulnerável em comparação com o Brasil. A equipe precisará superar a pressão brasileira e aproveitar as poucas chances que surgirem para tentar surpreender. O momento da equipe uruguaia tem sido de superação, e elas tentarão capitalizar em qualquer erro da forte seleção brasileira.

* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.