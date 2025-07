Brasil x México: Palpite, Onde Assistir - AmeriCup 2025 (04/07)

Brasil x México: veja o palpite e onde assistir ao jogo da AmeriCup Feminina de Basquete, nesta sexta-feira (04/07), a partir das 18h40 (horário de Brasília).

O confronto entre Brasil e México é válido pelas quartas de final da AmeriCup 2025. As brasileiras chegam com 100% de aproveitamento na fase de grupos e uma das melhores médias ofensivas do torneio. O México, por outro lado, garantiu a classificação com apenas uma vitória e desempenho instável.