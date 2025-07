Brasil x Colômbia: Palpite com Odds Altas - Copa América Feminina (25/07)

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira, 25 de julho de 2025, às 21h00 (horário de Brasília), no Ciudad Deportiva Independiente del Valle, em confronto decisivo pela fase de grupos da Copa América Feminina 2025.

Ambas as seleções chegam embaladas: o Brasil lidera com 9 pontos (3 vitórias), enquanto a Colômbia está logo atrás com 7 (2 vitórias e 1 empate).

As duas equipes marcaram 12 gols até aqui no torneio, indicando um duelo ofensivo e com excelente potencial de apostas em mercados alternativos de odds altas.