Brasil x Chile: Quem vai ganhar? Eliminatórias Copa do Mundo, 04/09

Leandro Barros
Brasil x Chile: Quem vai ganhar hoje? Se você vai acompanhar o jogão da Seleção pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, seja como torcedor ou apostador, provavelmente está se perguntando qual dos dois times tem mais chances de vencer.

O Brasil chega ao jogo tranquilo, já classificado para a Copa do Mundo de 2026. O time de Carlo Ancelotti busca consolidar sua terceira posição na tabela, e uma vitória pode até levá-lo ao segundo lugar, dependendo do resultado do Equador.

Do outro lado está o Chile, que vive um momento histórico e negativo. A equipe faz sua pior campanha nas Eliminatórias, ocupando a lanterna da competição e sem qualquer chance de classificação. A “Roja” tentará surpreender a Seleção Brasileira em pleno Maracanã, mas a tarefa não será fácil.

Assim, quem ganha entre Brasil x Chile? Vamos especular a seguir!

Brasil x Chile: quem ganha?

O Brasil é grande favorito para vencer a partida, com as estatísticas e o histórico pesando a seu favor. O Chile é a zebra da partida, mas por ser um clássico sul-americano, o time pode tentar surpreender os donos da casa.

Confira as probabilidades para o resultado da partida desta quinta-feira.

  • Probabilidade do Brasil ganhar: 79%
  • Probabilidade do Chile ganhar: 5%
  • Chances do empate: 16%

As chances de vitória do Brasil e do Chile são calculadas com base nas cotações de apostas oferecidas pelas principais plataformas do mercado. Através da média das odds, é possível extrair a probabilidade de cada resultado acontecer.

Quais as chances do Chile ganhar do Brasil?

As chances do Chile vencer o Brasil giram em torno de 5%. A vitória chilena tem a menor probabilidade implícita, o que significa que o time visitante não é favorito no encontro de quinta-feira.

O time segue com uma campanha muito fraca nas últimas partidas, com 3 derrotas e 1 empate nos seus últimos 4 jogos das Eliminatórias. A equipe não vence o Brasil em território brasileiro desde 1941.

A equipe do técnico Nicolás Córdova terá que superar o fator Maracanã e a pressão por ser uma das piores seleções das Eliminatórias.

Quais as chances do Brasil ganhar do Chile?

Os 79% indicam que a vitória do Brasil é o resultado mais provável de acontecer. Basta lembrar que a equipe, mesmo já classificada, busca melhorar sua posição na tabela.

Além disso, o elenco conta com uma defesa sólida e a novidade do técnico Carlo Ancelotti, que planeja escalar quatro atacantes para o confronto. Isso mostra que o Brasil deve ter uma postura extremamente ofensiva.

Ancelotti busca dar rodagem para novos talentos como Estêvão e João Pedro, que se juntarão a Raphinha e Martinelli. Ou seja, é uma equipe com muitos pontos fortes em todos os setores do campo. 

Se o Brasil ganhar hoje, o que acontece?

A vitória do Brasil tem alta probabilidade de acontecer, e isso significará que o time alcança 28 pontos, podendo subir para a segunda posição da tabela, dependendo do resultado do jogo do Equador, que enfrenta o Paraguai.

Do lado do Chile, uma derrota fora de casa diante do Brasil não é um cenário perturbador diante da qualidade do adversário. No entanto, a equipe chilena precisa de uma vitória histórica para dar um alívio à torcida em meio à sua pior campanha em Eliminatórias.

Últimas Notícias do Brasil

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo, mas isso não significa que o jogo não tenha importância. O técnico Carlo Ancelotti busca testar novos talentos e consolidar a terceira posição na tabela.

A principal notícia dessa Data Fica foi a polêmica entre Neymar e Ancelotti, que acabou justificando a decisão por critério físico e pela forte concorrência no setor ofensivo. A boa notícia é o plano do técnico de utilizar quatro atacantes contra o Chile: Raphinha, Estêvão, João Pedro e Martinelli, o que promete um time bastante ofensivo.

O Brasil vem de uma vitória contra o Paraguai e um empate contra o Equador. O objetivo é manter o bom momento e presentear a torcida no Maracanã com uma boa atuação.

Últimas Notícias do Chile

O Chile vive uma das piores fases de sua história. A equipe já não tem mais chances de se classificar para a Copa do Mundo, ocupando a lanterna das Eliminatórias. A seleção chilena perdeu três dos seus últimos quatro jogos, e a vitória mais recente em uma partida oficial foi em novembro do ano passado contra a Venezuela. Essa má fase custou o emprego do técnico Ricardo Gareca.

O principal desafio para a "La Roja" é superar a fragilidade defensiva. A equipe sofreu 24 gols em 16 partidas nas Eliminatórias, o segundo pior desempenho da competição.

Histórico de Confrontos: Brasil x Chile

O retrospecto do confronto é um dos fatores que mais reforçam o favoritismo brasileiro. O Brasil domina o histórico recente contra o Chile, com 4 vitórias nos últimos 4 jogos.

Confrontos diretos nos últimos 3 anos:

  • 2024 (Eliminatórias): Chile 1x2 Brasil
  • 2022 (Eliminatórias): Brasil 4x0 Chile
  • 2021 (Eliminatórias): Chile 0x1 Brasil
  • 2021 (Copa América): Brasil 1x0 Chile

O Chile não vence o Brasil desde 2015, e a única vitória chilena em território brasileiro foi em 1941, um dado que mostra a enorme superioridade brasileira em casa.

Provável Placar de Brasil x Chile

Nossa previsão é de vitória do Brasil por 3x0. A superioridade técnica, o fator casa e a necessidade de Ancelotti em dar rodagem para os jogadores mais jovens devem resultar em um placar elástico.

O Chile, que tem a segunda pior defesa das Eliminatórias, deve ter dificuldades para conter o quarteto ofensivo escalado por Ancelotti. A tendência é que o Brasil domine o jogo desde o início, garantindo uma vitória tranquila.

Onde assistir Brasil x Chile ao vivo?

A transmissão do Brasil x Chile será ao vivo pela TV Globo. O jogo é na quinta-feira, 04/09, às 21h30 (horário de Brasília), sendo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias e marcado para o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Brasil x Chile: Escalações prováveis

As escalações oficiais para Brasil x Chile serão anunciadas aproximadamente 1 hora antes do início do jogo. As projeções são:

Escalação provável do Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.

Escalação provável do Chile: Lawrence Vigoroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guilhermo Maripán e Gabriel Suazo; Felipe Loyola e Rodrigo Echeverría; Alexander Avarena, Luciano Cabral e Darío Osorio; Ben Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova.

⚠️ Jogo Responsável

Apostar exige controle e limites claros. Se for apostar, faça com base no Jogo Responsável:

  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.