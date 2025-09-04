Brasil x Chile: Palpite com Super Odds para o jogo das Eliminatórias da Copa - 04/09

Brasil x Chile: palpite com super odds para a partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto acontece nesta quinta-feira (04/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio e Janeiro.

Nesta quinta-feira, 9 de setembro, Brasil e Chile se enfrentam pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Embora o Brasil já chegue à partida classificado e com o técnico Carlo Ancelotti buscando a melhor posição na tabela, a equipe promete ir com força total. Do outro lado, o Chile, que vive a pior campanha de sua história, busca uma vitória de honra para se despedir das Eliminatórias de forma digna. A TV Globo transmite o confronto ao vivo a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O confronto tem um ingrediente a mais: Ancelotti já declarou que pretende escalar quatro atacantes no time titular. Essa formação tática ofensiva é a chave para as super odds, que combinam a força brasileira com a fragilidade defensiva dos chilenos.