World Cup - Qualification South America
Brasil x Chile: Palpite Odds +7, +9; Onde Assistir, Eliminatórias Copa 2026 (04/09)

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Brasil x Chile: Palpite para o confronto desta sexta-feira, 04 de setembro, em partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). O duelo acontece no Maracanã e terá transmissão da Globo, da SporTV e da GE TV.


O Brasil busca se manter entre os primeiros colocados e garantir uma vaga no Mundial. Já o Chile, precisa somar pontos para subir na tabela e não ficar de fora da próxima Copa.


Confira nossos palpites de Brasil x Chile, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Brasil x Chile: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Brasil x Chile, analisamos o desempenho recente das equipes, histórico de confrontos e as odds oferecidas. A expectativa é de um jogo disputado, com o Brasil buscando impor seu ritmo e o Chile apostando em contra-ataques.



Palpites Alternativos Brasil x Chile


Para os apostadores que buscam opções alternativas, separamos mercados com odds atrativas, ideais para quem gosta de variar as apostas. A análise do confronto sugere oportunidades interessantes em diferentes cenários do jogo.



  • 🎯 Total de escanteios – Mais de 9.5 - odd 1.90

  • 🎯 Brasil para marcar em ambos os tempos - odd 2.70

  • 🎯 Raphinha marca a qualquer momento - odd 3.00


Super Palpites Brasil x Chile



  • 🚀 Resultado Exato: Brasil 2 x 1 Chile - odd 8.00


💰 Palpites de Odds Baixas Brasil x Chile


Para quem prefere apostar com mais segurança, selecionamos algumas opções com odds entre 1.10 e 2.49. São mercados que oferecem boas chances de acerto, ideais para quem busca aumentar a banca com cautela.



  • 🔵 Brasil vence ou Empata - odd 1.25

  • 🟢 Total de Gols – Menos de 3.5 - odd 1.45

  • 🟡 Dupla Chance – Brasil/Empate - odd 1.30


⚖️ Palpites de Odds Médias Brasil x Chile


Os palpites com odds entre 2.50 e 4.99 trazem um equilíbrio entre o risco e a recompensa. São apostas que podem gerar bons lucros, sem exigir tanta ousadia. Vale a pena conferir!



  • 🔵 Brasil para vencer os dois tempos - odd 2.80

  • 🟢 Gol nos dois tempos – Sim - odd 2.75

  • 🟡 Raphinha para marcar o primeiro gol - odd 4.50


🚀 Palpites de Odds Altas Brasil x Chile


Se você gosta de adrenalina, as odds altas são a pedida! Aqui, separamos mercados com odds entre 5.00 e 12.00, que podem render um bom dinheiro se o palpite for certeiro.



  • 🔵 Placar Exato – 2 x 0 para o Brasil - odd 6.50

  • 🟢 Chile vence e ambas as equipes marcam - odd 9.00

  • 🟡 Artilheiro do jogo: Raphinha - odd 7.00


Brasil x Chile: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Brasil x Chile - Eliminatórias Copa 2026

  • 📅 04/09/2025

  • ⏰ 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Maracanã, Rio de Janeiro

  • 📺 Globo, SporTV e GE TV


Como Brasil e Chile Chegam Para o Confronto


A Seleção Brasileira busca consolidar sua posição nas Eliminatórias, visando garantir uma vaga na Copa do Mundo. O time busca pegar uma sequência positiva nas mãos de Carlo Ancelotti.


Já o Chile precisa somar pontos para não se complicar na tabela. A equipe chilena sabe da dificuldade do confronto, mas vai em busca de um resultado positivo, apostando na organização tática e na experiência de seus jogadores.


Últimos Jogos do Brasil


O Brasil teve dois jogos sob o comando do novo treinador Carlo Ancelotti e conquistou uma vitória e um empate. A Canarinho deve conquistar a vaga na Copa do Mundo com tranquilidade, mas precisa de tempo para que o técnico italiano construa a melhor equipe.



  • ✅ Brasil 1x0 Paraguai - Eliminatórias

  • 🟡 Equador 0x0 Brasil - Eliminatórias

  • ❌ Argentina 4x1 Brasil - Eliminatórias

  • ✅ Brasil 2x1 Colômbia - Eliminatórias

  • 🟡 Brasil 1x1 Uruguai - Eliminatórias


Últimos Jogos do Chile


O Chile tem oscilado um pouco nas últimas partidas, com resultados mistos. A equipe precisa melhorar o desempenho para subir na tabela. O técnico deve fazer ajustes para encontrar o time ideal e buscar a vitória.


Nos últimos jogos, o Chile tem enfrentado dificuldades, com derrotas e empates que preocupam a torcida. A equipe precisa mostrar mais consistência e eficiência para buscar os resultados positivos.



  • ❌ Bolívia 2x0 Chile - Eliminatórias

  • ❌ Chile 0x1 Argentina - Eliminatórias

  • 🟡 Chile 0x0 Equador - Eliminatórias

  • ❌ Paraguai 1x0 Chile - Eliminatórias

  • ✅ Chile 6x1 Panamá - Amistoso


Nossa Opinião para Brasil x Chile


Diante do retrospecto recente, o Brasil é o favorito para vencer este confronto. A equipe brasileira tem um elenco mais qualificado e joga em casa, o que aumenta suas chances de vitória. No entanto, o Chile pode surpreender, pois tem jogadores experientes e capacidade de fazer um bom jogo.


Acreditamos em um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados. A estratégia de cada equipe, e as prováveis escalações, serão importantes para o resultado final. As apostas devem ser feitas com responsabilidade, considerando os riscos envolvidos.

Brazil x Chile: Palpite do Dia

Brazil Vence
Superbet logo
1.26
Apostar agora

Brazil x Chile: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Brazil x Chile: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2026 World Cup - Qualification South America
Chile
1 - 2
Brazil
2022 World Cup - Qualification South America
Brazil
4 - 0
Chile
2022 World Cup - Qualification South America
Chile
0 - 1
Brazil
2021 Copa America
Brazil
1 - 0
Chile
2018 World Cup - Qualification South America
Brazil
3 - 0
Chile

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

