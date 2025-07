Brasil x Argentina Feminino: Palpite, Onde Assistir - AmeriCup 2025 (05/07)

Brasil x Argentina: veja o palpite e onde assistir ao jogo da AmeriCup Feminina 2025, neste sábado (05/07), a partir das 21h10 (horário de Brasília).

O confronto entre Brasil e Argentina é válido pela semifinal da AmeriCup Feminina. As brasileiras chegam invictas e com o melhor ataque do torneio, enquanto as argentinas avançaram após vencer Porto Rico em jogo equilibrado por 53x51.