Brasil x Uruguai feminino: Palpite Placar Exato e Odds - 29/07 Copa América

Brasil x Uruguai feminino: Palpite Placar Exato para a semifinal da Copa América 2025. Um confronto eletrizante nesta terça-feira, 29 de julho, no Estádio Casa Blanca, em Quito, Equador, às 21h (horário de Brasília).

Considerando a força ofensiva do Brasil e a resiliência defensiva do Uruguai, mas com a Seleção Brasileira demonstrando um nível técnico superior e o ímpeto de buscar uma vitória convincente para a final, selecionamos as melhores opções de placar exato para você.

As odds foram coletadas a 28 de julho na casa de apostas Esportes da Sorte.