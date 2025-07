Brasil de Pelotas x São Luiz: Palpite, Onde Assistir - Série D 06/07

Brasil de Pelotas x São Luiz: veja o palpite e onde assistir ao jogo da Série D do Brasileirão, neste domingo (06/07), a partir das 16h (horário de Brasília).

O confronto entre Brasil de Pelotas e São Luiz é válido pela 11ª rodada da fase de grupos da Série D. O Xavante chega pressionado após sequência oscilante e precisa vencer para seguir na briga pelo G4. Já o São Luiz vem tentando consolidar sua vaga entre os classificados e encara o duelo direto como um divisor de águas na chave A8.

O Brasil-Pel busca reencontrar o equilíbrio após tropeços recentes e aposta no fator casa para reagir. O São Luiz, por sua vez, mostrou desempenho competitivo contra rivais diretos, mesmo fora de Ijuí. O histórico de confrontos regionais entre as equipes adiciona tensão e valor às apostas baseadas em desempenho tático e número de gols.

Brasil de Pelotas x São Luiz: Melhores Palpites da Série D



🔥 Palpite 1: Mais de 2 gols (linha asiática) – odd 1.70

🔥 Palpite 2: Vitória do Brasil de Pelotas – odd 2.06

🔥 Palpite 3: Ambas as equipes marcam (sim) – odd 1.81

🔥 Palpite 4: Empate no 1º tempo – odd 2.02

🔥 Palpite 5: Intervalo/Final: Empate/Brasil de Pelotas – odd 4.64

🔥 Palpite 6: Dupla chance: São Luiz ou empate – odd 1.55



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Mais de 2 gols (linha asiática) – odd 1.70

O cenário é de jogo aberto, com os dois times precisando pontuar. O São Luiz marcou em todos os últimos cinco jogos. Já o Brasil de Pelotas, mesmo irregular, teve média superior a 1 gol por partida em casa. A linha asiática do total 2 permite reembolso em caso de placar exato (2x0, 1x1, etc), o que torna a aposta segura para esse tipo de confronto regional.

Palpite 2 – Vitória do Brasil de Pelotas – odd 2.06

O fator local costuma pesar em confrontos entre gaúchos. Apesar das oscilações recentes, o Brasil de Pelotas venceu o São Luiz nas duas últimas vezes em que atuou no Bento Freitas. O time precisa da vitória para seguir vivo na luta pelo G4 e deve impor postura ofensiva desde o início.

Palpite 3 – Ambas as equipes marcam (sim) – odd 1.81

Os dois times marcaram em 4 dos últimos 5 jogos na competição. A necessidade de pontuar deve levar ambos a buscar o gol, e as defesas não têm sido consistentes. A linha BTTS (ambos marcam) ganha força nesse contexto equilibrado de Série D.

Palpite 4 – Empate no 1º tempo – odd 2.02

Jogos entre clubes do interior gaúcho costumam ser travados nos minutos iniciais. O São Luiz tem comportamento mais reativo fora de casa, enquanto o Brasil de Pelotas tende a demorar para engrenar. A expectativa é de 1º tempo truncado, com poucos espaços e possibilidade alta de igualdade parcial no intervalo.

Palpite 5 – Intervalo/Final: Empate/Brasil de Pelotas – odd 4.64

Esse mercado combina bem com o comportamento das equipes. O Brasil tem histórico de crescer no 2º tempo, especialmente quando atua pressionado. Se o primeiro tempo terminar igualado, a odd para essa virada parcial oferece ótimo valor com risco controlado.

Palpite 6 – Dupla chance: São Luiz ou empate – odd 1.55

Para quem busca proteção em múltiplas, essa linha é estratégica. O São Luiz venceu fora de casa recentemente e segurou o Marcílio Dias fora. Em jogo regional equilibrado, a dupla chance protege contra um empate e ainda mantém bom valor para combinação com outras apostas.

Brasil de Pelotas x São Luiz: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Brasil de Pelotas e São Luiz terá transmissão ao vivo na plataforma de streaming da CBF TV.



📅 Data: Domingo, 06/07/2025

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Competição: Série D do Campeonato Brasileiro

📺 Onde assistir: CBF TV / Eleven Sports



Também é possível assistir com imagens ao vivo por casas de apostas que oferecem streaming, desde que a conta esteja com saldo e login ativo.