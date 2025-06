Brann x Sandefjord: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Eliteserien - 30/06

Brann x Sandefjord: confira os palpites para o jogo que ocorre no Brann Stadion, em Bergen, na segunda-feira, 30/06, às 14h00 (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Norueguês – Eliteserien.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Brann x Sandefjord Palpites – Eliteserien



Palpite 1 - Mais de 2,5 gols

Em 82% dos jogos do Brann e 78% dos do Sandefjord houve mais de 2,5 gols. Estatística expressiva reforça expectativa de um confronto aberto e cheio de chances.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Brann registra BTTS em 64% das partidas, enquanto Sandefjord mantém média de 65%. Jogos com gols para os dois lados são recorrentes nesta temporada.

Palpite 3 - Resultado Final: Brann vence

Brann é 3º colocado, com vantagem clara em casa e venceu 8 dos últimos 11 jogos nesse estádio, contra apenas 1 vitória do Sandefjord no mesmo período.

Brann x Sandefjord - Onde Assistir

Brann x Sandefjord se enfrentam na segunda-feira, 30/06, às 14h00 (horário de Brasília), no Brann Stadion, em Bergen (Noruega).

Transmissão: Jogo disponível via streaming em casas de apostas com sinal ao vivo como a Bet365 e Superbet.