Brann x Salzburg: Palpite, Onde Assistir - Champions League (23/07)

Nesta quarta-feira, dia 23/07, Brann e Red Bull Salzburg entram em campo pela fase de qualificação da Champions League, às 14h, no Brann Stadium, em Bergen, Noruega. O Brann chega ao duelo com ritmo de meio de temporada do campeonato norueguês, ocupando a terceira posição, enquanto o Salzburg faz sua estreia oficial na temporada europeia. Para você que busca Palpites de hoje, reunimos as melhores opções de aposta com base nos últimos jogos e no momento de cada time.

Brann x Salzburg Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Para o confronto de 23/07, sugerimos estes três mercados com boas oportunidades de ganho:



Palpite 1 – Ambas Equipes Marcam – odd pagando 1.57 na Bet365

Palpite 2 – Total de Gols Mais de 2,5 – odd pagando 1.61 na Bet365

Palpite 3 – Total de Escanteios Mais de 9,5 – odd pagando 1.77 na Superbet



Para as apostas em Brann x Salzburg nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes nos últimos dez jogos. Como você verá a seguir, o Brann chega com entrosamento e bom poder ofensivo em casa, enquanto o Salzburg aposta na qualidade do seu elenco mesmo em início de temporada.

Ambas Equipes Marcam – odd pagando 1.57

O Brann balançou as redes em sete dos últimos dez jogos, demonstrando consistência ofensiva mesmo fora de casa. Já o Salzburg marcou em oito dos dez, mesmo em partidas de pré-temporada e torneios amistosos.

Além disso, o Brann sofreu gols em seis dos dez jogos recentes, e o Salzburg cedeu gols em cinco ocasiões, indicando espaço para ambos finalizarem com sucesso na partida.

Total de Gols Mais de 2,5 – odd pagando 1.61

Nos últimos dez jogos, o Brann teve média de 2,2 gols por partida (marcados + sofridos), enquanto o Salzburg chegou a 2,5 gols de média. O somatório recente aponta para jogos com distribuição de gols e ritmo aberto.

Com o Brann aproveitando o fator casa e o Salzburg buscando impor jogo ofensivo mesmo em estreia, há possibilidade de três ou mais gols durante os noventa minutos.

Total de Escanteios Mais de 9,5 – odd pagando 1.77

O Brann teve média de 5,1 escanteios por jogo como mandante na liga norueguesa, evidenciando volume de ataque pelas laterais. O Salzburg, por sua vez, registrou média de 4,8 escanteios nos jogos amistosos e do final da última temporada.

Somando as duas médias, chegamos a quase 10 escanteios por partida, o que reforça a chance de ultrapassarmos o limite de 9,5 escanteios.

Brann x Salzburg – Onde Assistir ao vivo

Você pode acompanhar Brann x Salzburg na plataforma oficial da UEFA ou por transmissões de pay-per-view europeias. Como não há exibição disponível para o Brasil, recomendamos acompanhar pelos canais de streaming internacionais ou sites de apostas, como a Bet365, que pode transmitir a partida.

Tudo o que você precisa saber de Brann x Salzburg:



⚽️ Confronto: Brann x Red Bull Salzburg – Champions League



📅 Data: 23/07/25



⏰ Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Brann Stadium, Bergen



📺 Onde vai passar: sem transmissão oficial no Brasil



Brann x Salzburg: quem ganha? – Melhores odds

De acordo com as odds da Bet365, o Brann tem cerca de 34,5% de probabilidade de vencer em casa, considerando o entrosamento e o retrospecto recente na liga nacional. Já o Salzburg, mesmo em estreia, aparece com 47,6% de chance, apoiado na qualidade do elenco. A probabilidade de empate gira em torno de 27,8%.



Brann vence – Odd de 2.90 na Bet365



Empate – Odd de 3.60 na Bet365



Salzburg vence – Odd de 2.10 na Bet365



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável e divirta-se com consciência.