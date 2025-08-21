- V
Brann x AEK Larnaca: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08
Brann x AEK Larnaca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Brann e AEK Larnaca se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida está marcada para às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio Brann, em Bergen, na Noruega.
O Brann joga em casa e busca aproveitar o apoio da torcida para sair em vantagem. Já o AEK Larnaca aposta em sua experiência europeia para tentar surpreender fora de casa.
Brann x AEK Larnaca Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Vitória do Brann – odd pagando 2.00 na bet365
- Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365
Vitória do Brann - odd pagando 2.00
O fator casa pode ser decisivo para o time norueguês abrir vantagem no confronto.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
As duas equipes costumam jogar de forma ofensiva, o que aumenta as chances de gols para os dois lados.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95
Com tendência de jogo aberto, a linha de gols pode ser superada com facilidade.
Brann x AEK Larnaca: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Brann x AEK Larnaca pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Brann, Bergen, Noruega
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Brann x AEK Larnaca: Escalações prováveis
Brann: Mathias Dyngeland; Eivind Helland, Thore Pedersen, Fredrik Knudsen, Jacob Sorensen; Emil Kornvig, Ulrik Mathisen, Joachim Soltvedt, Felix Myhre; Saevar Magnússon, Bard Finne.
AEK Larnaca: Zlatan Alomerovic; Will Ekpolo, Ángel García, Valentin Roberge, Jérémie Gnali; Hrvoje Milicevic, Pere Pons, Gus Ledes, Djordje Ivanovic; Karol Angielski, Yerson Chacón.
Brann x AEK Larnaca: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Brann x AEK Larnaca: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Brann x AEK Larnaca: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
