- D
- D
- D
- D
- D
- E
- D
- D
- D
- V
Bragantino x Internacional: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 09/08
Bragantino x Internacional: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Bragantino e Internacional se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 19ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo será realizado no Estádio Cícero de Souza Marques, às 18h30 (horário de Brasília).
Bragantino x Internacional Palpite - Nossas Melhores Dicas
Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.40 na Superbet
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95 na Bet365
Empate ou Internacional (dupla chance) – odd pagando 1.66 na Novibet
Dado o equilíbrio técnico e o histórico recente dos dois clubes, os palpites a seguir combinam bom potencial de retorno com consistência nas escolhas.
Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.40
Esse tipo de linha costuma ter alta taxa de acerto em jogos do Bragantino, principalmente quando atua como mandante. O Inter também tem conseguido marcar mesmo fora de casa, o que aumenta a expectativa de pelo menos dois gols na partida.
Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95
O duelo tende a ser movimentado. Os dois ataques têm capacidade de decidir e o cenário de ambos os times balançando as redes é bastante viável, principalmente em um confronto sem grande disparidade técnica.
Dupla chance: Internacional ou empate – odd pagando 1.66
Apesar do Bragantino ser forte em casa, o Internacional vem com bom retrospecto em jogos grandes. A aposta na dupla chance oferece uma margem de segurança maior, cobrindo tanto a vitória colorada quanto o empate.
Bragantino x Internacional Palpite com odd Melhorada
🔥 Internacional + Ambas Marcam – Odd de 3.40 🔥
Essa é uma boa opção para quem quer arriscar um palpite com odd melhorada. Isso combina segurança com potencial de retorno: cobre resultado positivo para o Inter e ainda exige que os dois times pontuem.
Essa aposta exige duas condições: o Internacional vencer o jogo e ambos os times marcarem pelo menos um gol.
É uma combinação de risco médio, mas com retorno elevado. A escolha se justifica pelo histórico ofensivo dos dois clubes, mesmo em jogos difíceis, e pelo momento do Inter, que costuma crescer fora de casa.
Bragantino x Internacional: Palpite com base no rendimento
Ambos os times estão em busca de regularidade no campeonato. O Bragantino, jogando em casa, costuma incomodar adversários grandes com sua proposta ofensiva. Já o Internacional tenta retomar a boa fase e somar pontos longe de Porto Alegre para seguir na briga pelo G-6.
Bragantino
Ponto Forte: O ataque é o grande destaque da equipa. O Bragantino marcou gols em 76% dos seus jogos, demonstrando uma capacidade regular de encontrar o caminho da baliza adversária.
- ⚽️ 37 Jogos
- ✅ 14 Vitórias (38%)
- 🤝 7 Empates (19%)
- ❌ 16 Derrotas (43%)
- 🥅 43 Gols marcados (Média de 1,16 por jogo)
- 🛡️ 43 Gols sofridos (Média de 1,16 por jogo)
Ponto Fraco: A maior fragilidade do time reside na defesa. O Bragantino sofreu o mesmo número de gols que marcou (43 gols), e sofreu gols em 68% dos seus jogos. Esta vulnerabilidade defensiva é o principal fator que impede um melhor desempenho.
Internacional
Ponto Forte: O maior trunfo do Internacional é a sua capacidade ofensiva. Com 60 gols marcados em 39 jogos e uma média de 1,54 gols por partida, o time é extremamente eficaz. O fato de ter marcado em 87% dos seus jogos demonstra que a equipe raramente passa em branco, sendo uma ameaça constante aos adversários.
Ponto Fraco: Apesar de ter um bom número de gols sofridos, a equipe não é infalível. O Internacional sofreu gols em 62% dos seus jogos, o que indica que a defesa, embora eficaz, tem momentos de distração que podem ser explorados pelos adversários.
- ⚽️ 39 Jogos
- ✅ 19 Vitórias (49%)
- 🤝 12 Empates (31%)
- ❌ 8 Derrotas (21%)
- 🥅 60 Gols marcados (Média de 1,54 por jogo)
- 🛡️ 39 Gols sofridos (Média de 1 por jogo)
Bragantino x Internacional: Onde Assistir
O jogo passará na Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo.
O duelo também pode ser assistido através de casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Bragantino x Internacional
- ℹ️ Jogo: Bragantino x Internacional pela Serie A
- 📅 Data: 9 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, São Paulo
- 📺 Onde vai passar: Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo e Novibet (streaming)
Bragantino x Internacional: Escalações prováveis
Bragantino: Cleiton; Vinícius Lago, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Cauê; Praxedes, Fabinho, Ignacio Laquintana, Eduardo Sasha; Gustavinho, Jhon Jhon.
Internacional: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Gabriel Mercado, Vitão, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Richard, Wesley, Alan Patrick; Johan Carbonero, Rafael Borré.
RB Bragantino x Internacional: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
RB Bragantino x Internacional: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
RB Bragantino x Internacional: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
🎯 Jogo Responsável
O futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- V
Columbus Crew Vence
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- E
- V
Cianorte Vence
- D
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- D
- D
- E
Gremio Vence
- E
- D
- D
- D
- E
- V
- D
- V
- D
- V
Empate
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- D
- E
- D
- V
Mallorca Vence
- E
- D
- V
- D
- D
- E
- E
- D
- D
- V
Instituto Cordoba Vence