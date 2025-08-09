Bragantino x Internacional: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 09/08

Bragantino x Internacional: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Bragantino e Internacional se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 19ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo será realizado no Estádio Cícero de Souza Marques, às 18h30 (horário de Brasília).

Bragantino x Internacional Palpite - Nossas Melhores Dicas





Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.40 na Superbet







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95 na Bet365







Empate ou Internacional (dupla chance) – odd pagando 1.66 na Novibet





Dado o equilíbrio técnico e o histórico recente dos dois clubes, os palpites a seguir combinam bom potencial de retorno com consistência nas escolhas.

Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.40

Esse tipo de linha costuma ter alta taxa de acerto em jogos do Bragantino, principalmente quando atua como mandante. O Inter também tem conseguido marcar mesmo fora de casa, o que aumenta a expectativa de pelo menos dois gols na partida.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95

O duelo tende a ser movimentado. Os dois ataques têm capacidade de decidir e o cenário de ambos os times balançando as redes é bastante viável, principalmente em um confronto sem grande disparidade técnica.

Dupla chance: Internacional ou empate – odd pagando 1.66

Apesar do Bragantino ser forte em casa, o Internacional vem com bom retrospecto em jogos grandes. A aposta na dupla chance oferece uma margem de segurança maior, cobrindo tanto a vitória colorada quanto o empate.

Bragantino x Internacional Palpite com odd Melhorada

🔥 Internacional + Ambas Marcam – Odd de 3.40 🔥

Essa é uma boa opção para quem quer arriscar um palpite com odd melhorada. Isso combina segurança com potencial de retorno: cobre resultado positivo para o Inter e ainda exige que os dois times pontuem.

Essa aposta exige duas condições: o Internacional vencer o jogo e ambos os times marcarem pelo menos um gol.

É uma combinação de risco médio, mas com retorno elevado. A escolha se justifica pelo histórico ofensivo dos dois clubes, mesmo em jogos difíceis, e pelo momento do Inter, que costuma crescer fora de casa.

Bragantino x Internacional: Palpite com base no rendimento

Ambos os times estão em busca de regularidade no campeonato. O Bragantino, jogando em casa, costuma incomodar adversários grandes com sua proposta ofensiva. Já o Internacional tenta retomar a boa fase e somar pontos longe de Porto Alegre para seguir na briga pelo G-6.

Bragantino

Ponto Forte: O ataque é o grande destaque da equipa. O Bragantino marcou gols em 76% dos seus jogos, demonstrando uma capacidade regular de encontrar o caminho da baliza adversária.



⚽️ 37 Jogos



✅ 14 Vitórias (38%)

🤝 7 Empates (19%)

❌ 16 Derrotas (43%)

🥅 43 Gols marcados (Média de 1,16 por jogo)

🛡️ 43 Gols sofridos (Média de 1,16 por jogo)



Ponto Fraco: A maior fragilidade do time reside na defesa. O Bragantino sofreu o mesmo número de gols que marcou (43 gols), e sofreu gols em 68% dos seus jogos. Esta vulnerabilidade defensiva é o principal fator que impede um melhor desempenho.

Internacional

Ponto Forte: O maior trunfo do Internacional é a sua capacidade ofensiva. Com 60 gols marcados em 39 jogos e uma média de 1,54 gols por partida, o time é extremamente eficaz. O fato de ter marcado em 87% dos seus jogos demonstra que a equipe raramente passa em branco, sendo uma ameaça constante aos adversários.

Ponto Fraco: Apesar de ter um bom número de gols sofridos, a equipe não é infalível. O Internacional sofreu gols em 62% dos seus jogos, o que indica que a defesa, embora eficaz, tem momentos de distração que podem ser explorados pelos adversários.



⚽️ 39 Jogos



✅ 19 Vitórias (49%)

🤝 12 Empates (31%)

❌ 8 Derrotas (21%)

🥅 60 Gols marcados (Média de 1,54 por jogo)

🛡️ 39 Gols sofridos (Média de 1 por jogo)



Bragantino x Internacional: Onde Assistir

O jogo passará na Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo.

O duelo também pode ser assistido através de casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Bragantino x Internacional



ℹ️ Jogo: Bragantino x Internacional pela Serie A



📅 Data: 9 de agosto de 2025



🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, São Paulo



📺 Onde vai passar: Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo e Novibet (streaming)



Bragantino x Internacional: Escalações prováveis

Bragantino: Cleiton; Vinícius Lago, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Cauê; Praxedes, Fabinho, Ignacio Laquintana, Eduardo Sasha; Gustavinho, Jhon Jhon.

Internacional: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Gabriel Mercado, Vitão, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Richard, Wesley, Alan Patrick; Johan Carbonero, Rafael Borré.