RB Bragantino
Serie A - Brazil
Estádio Nabi Abi Chedid
Internacional
Bragantino x Internacional: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Bragantino x Internacional: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Bragantino e Internacional se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, pela 19ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo será realizado no Estádio Cícero de Souza Marques, às 18h30 (horário de Brasília).



Bragantino x Internacional Palpite - Nossas Melhores Dicas




  • Mais de 1.5 golsodd pagando 1.40 na Superbet




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.95 na Bet365




  • Empate ou Internacional (dupla chance) – odd pagando 1.66 na Novibet




Dado o equilíbrio técnico e o histórico recente dos dois clubes, os palpites a seguir combinam bom potencial de retorno com consistência nas escolhas.


Mais de 1.5 gols – odd pagando 1.40


Esse tipo de linha costuma ter alta taxa de acerto em jogos do Bragantino, principalmente quando atua como mandante. O Inter também tem conseguido marcar mesmo fora de casa, o que aumenta a expectativa de pelo menos dois gols na partida.



Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.95


O duelo tende a ser movimentado. Os dois ataques têm capacidade de decidir e o cenário de ambos os times balançando as redes é bastante viável, principalmente em um confronto sem grande disparidade técnica.



Dupla chance: Internacional ou empate – odd pagando 1.66


Apesar do Bragantino ser forte em casa, o Internacional vem com bom retrospecto em jogos grandes. A aposta na dupla chance oferece uma margem de segurança maior, cobrindo tanto a vitória colorada quanto o empate.



Bragantino x Internacional Palpite com odd Melhorada


🔥 Internacional + Ambas Marcam – Odd de 3.40 🔥


Essa é uma boa opção para quem quer arriscar um palpite com odd melhorada.  Isso combina segurança com potencial de retorno: cobre resultado positivo para o Inter e ainda exige que os dois times pontuem.


Essa aposta exige duas condições: o Internacional vencer o jogo e ambos os times marcarem pelo menos um gol.


É uma combinação de risco médio, mas com retorno elevado. A escolha se justifica pelo histórico ofensivo dos dois clubes, mesmo em jogos difíceis, e pelo momento do Inter, que costuma crescer fora de casa.



Bragantino x Internacional: Palpite com base no rendimento


Ambos os times estão em busca de regularidade no campeonato. O Bragantino, jogando em casa, costuma incomodar adversários grandes com sua proposta ofensiva. Já o Internacional tenta retomar a boa fase e somar pontos longe de Porto Alegre para seguir na briga pelo G-6. 


Bragantino


Ponto Forte: O ataque é o grande destaque da equipa. O Bragantino marcou gols em 76% dos seus jogos, demonstrando uma capacidade regular de encontrar o caminho da baliza adversária.



  • ⚽️ 37 Jogos

  • 14 Vitórias (38%)

  • 🤝 7 Empates (19%)

  • 16 Derrotas (43%)

  • 🥅 43 Gols marcados (Média de 1,16 por jogo)

  • 🛡️ 43 Gols sofridos (Média de 1,16 por jogo)


Ponto Fraco: A maior fragilidade do time reside na defesa. O Bragantino sofreu o mesmo número de gols que marcou (43 gols), e sofreu gols em 68% dos seus jogos. Esta vulnerabilidade defensiva é o principal fator que impede um melhor desempenho.



Internacional 


Ponto Forte: O maior trunfo do Internacional é a sua capacidade ofensiva. Com 60 gols marcados em 39 jogos e uma média de 1,54 gols por partida, o time é extremamente eficaz. O fato de ter marcado em 87% dos seus jogos demonstra que a equipe raramente passa em branco, sendo uma ameaça constante aos adversários.


Ponto Fraco: Apesar de ter um bom número de gols sofridos, a equipe não é infalível. O Internacional sofreu gols em 62% dos seus jogos, o que indica que a defesa, embora eficaz, tem momentos de distração que podem ser explorados pelos adversários.



  • ⚽️ 39 Jogos

  • 19 Vitórias (49%)

  • 🤝 12 Empates (31%)

  • 8 Derrotas (21%)

  • 🥅 60 Gols marcados (Média de 1,54 por jogo)

  • 🛡️ 39 Gols sofridos (Média de 1 por jogo)


Bragantino x Internacional: Onde Assistir


O jogo passará na Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo.


O duelo também pode ser assistido através de casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Bragantino x Internacional



  • ℹ️ Jogo: Bragantino x Internacional pela Serie A

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, São Paulo

  • 📺 Onde vai passar: Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo e Novibet (streaming)



Bragantino x Internacional: Escalações prováveis


Bragantino: Cleiton; Vinícius Lago, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Cauê; Praxedes, Fabinho, Ignacio Laquintana, Eduardo Sasha; Gustavinho, Jhon Jhon.


Internacional: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Gabriel Mercado, Vitão, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Richard, Wesley, Alan Patrick; Johan Carbonero, Rafael Borré.

RB Bragantino x Internacional: Palpite do Dia

Internacional Vence
3.1
Apostar agora

RB Bragantino x Internacional: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

RB Bragantino x Internacional: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Internacional
0 - 0
RB Bragantino
2024 Serie A
Internacional
4 - 1
RB Bragantino
2024 Serie A
RB Bragantino
2 - 2
Internacional
2023 Serie A
Internacional
1 - 0
RB Bragantino
2023 Serie A
RB Bragantino
0 - 0
Internacional

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
RB Bragantino
Empate
Internacional

🎯 Jogo Responsável


O futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

