Bragantino x Cruzeiro: Palpite Odds Altas, Onde Assistir - Brasileirão Feminino 10/08
Confira os melhores palpites Bragantino x Cruzeiro com odds altas e palpite placar exato.
A bola rola no domingo, 10/08/2025, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé.
O confronto entre Bragantino e Cruzeiro nas quartas de final do Brasileirão Feminino é um dos mais esperados.
Veja os melhores palpites e odds altas neste duelo encerrado de Brasileirão Feminino.
Bragantino x Cruzeiro Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado final Cruzeiro - odd 1.63
- 🎯 Palpite: Dupla chance X2 - odd 1.18
- 🎯 Palpite: Mais 2.5 gols – odd 1.79
*Odds pagando na Stake
🚀 Bragantino x Cruzeiro Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Empate anula aposta - Bragantino odd 3.45
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols Bragantino Feminino - odd 3.45
- 🟡 Palpite: Intervalo/final do jogo Cruzeiro F/Empate - odd 13.00
Informações do Jogo Bragantino x Cruzeiro feminino: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Bragantino x Cruzeiro - Brasileirão Feminino
- 📅 Data: 10/08/25
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio do Canindé, São Paulo
- 📺 Transmissão: Sportv 2
Para mais detalhes, confira nosso conteúdo sobre palpite de futebol para hoje e acompanhe todos os prognósticos.
📺 Onde Assistir Bragantino x Cruzeiro
A partida será transmitida ao vivo pela Sportv 2. Também é possível acompanhar via plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet: basta estar cadastrado e logado para acessar a transmissão.
Como Bragantino e Cruzeiro Chegam Para o Confronto
Red Bull Bragantino
O Bragantino chega às quartas de final pelo segundo ano consecutivo, o que mostra um crescimento e a consolidação do projeto de futebol feminino do clube. A equipe demonstrou uma evolução notável ao longo da primeira fase, somando pontos importantes contra adversários fortes. A força do time jogando em casa e a consistência defensiva foram os principais destaques, características que serão essenciais na busca por uma vaga inédita na semifinal.
Cruzeiro
As Cabulosas, como são conhecidas as atletas do Cruzeiro, chegam para a fase decisiva com um elenco reforçado para a temporada. O time mineiro busca um bom resultado no jogo de ida, fora de casa, para poder decidir a classificação com o apoio de sua torcida em Belo Horizonte. O clube, que apresentou 13 novas jogadoras para a temporada de 2025, tem a ambição de elevar o patamar do futebol feminino. Nomes como Byanca Brasil, Vanessinha e Taty Amaro trazem experiência e qualidade ao elenco, que promete lutar muito por essa vaga.
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas com responsabilidade. Mantenha-se informado e pratique o Jogo Responsável. Aposte com moderação, defina limites claros e jogue de forma consciente.