Palpites do Brasileirão, outros campeonatos e esportes

Bragantino x Cruzeiro: Palpite Odds Altas, Onde Assistir - Brasileirão Feminino 10/08

Leandro Barros
Atualizada em
Imagem

Confira os melhores palpites Bragantino x Cruzeiro com odds altas e palpite placar exato.

A bola rola no domingo, 10/08/2025, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé.

O confronto entre Bragantino e Cruzeiro nas quartas de final do Brasileirão Feminino é um dos mais esperados. 

Veja os melhores palpites e odds altas neste duelo encerrado de Brasileirão Feminino.

Bragantino x Cruzeiro Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

  • 🎯 Palpite: Resultado final Cruzeiro - odd 1.63
  • 🎯 Palpite: Dupla chance X2 - odd 1.18
  • 🎯 Palpite: Mais 2.5 gols – odd 1.79

*Odds pagando na Stake

🚀 Bragantino x Cruzeiro Palpite com odds altas

  • 🔵 Palpite: Empate anula aposta - Bragantino odd 3.45
  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols Bragantino Feminino - odd 3.45
  • 🟡 Palpite: Intervalo/final do jogo Cruzeiro F/Empate - odd 13.00
Informações do Jogo Bragantino x Cruzeiro feminino: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

  • ⚽ Confronto: Bragantino x Cruzeiro - Brasileirão Feminino
  • 📅 Data: 10/08/25
  • ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
  • 🏟️ Local: Estádio do Canindé, São Paulo
  • 📺 Transmissão: Sportv 2

Para mais detalhes, confira nosso conteúdo sobre palpite de futebol para hoje e acompanhe todos os prognósticos.

📺 Onde Assistir Bragantino x Cruzeiro

A partida será transmitida ao vivo pela Sportv 2. Também é possível acompanhar via plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet: basta estar cadastrado e logado para acessar a transmissão.

Como Bragantino e Cruzeiro Chegam Para o Confronto


Red Bull Bragantino

O Bragantino chega às quartas de final pelo segundo ano consecutivo, o que mostra um crescimento e a consolidação do projeto de futebol feminino do clube. A equipe demonstrou uma evolução notável ao longo da primeira fase, somando pontos importantes contra adversários fortes. A força do time jogando em casa e a consistência defensiva foram os principais destaques, características que serão essenciais na busca por uma vaga inédita na semifinal.

Cruzeiro

As Cabulosas, como são conhecidas as atletas do Cruzeiro, chegam para a fase decisiva com um elenco reforçado para a temporada. O time mineiro busca um bom resultado no jogo de ida, fora de casa, para poder decidir a classificação com o apoio de sua torcida em Belo Horizonte. O clube, que apresentou 13 novas jogadoras para a temporada de 2025, tem a ambição de elevar o patamar do futebol feminino. Nomes como Byanca Brasil, Vanessinha e Taty Amaro trazem experiência e qualidade ao elenco, que promete lutar muito por essa vaga.

Jogo Responsável

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas com responsabilidade. Mantenha-se informado e pratique o Jogo Responsável. Aposte com moderação, defina limites claros e jogue de forma consciente.