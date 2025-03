RB Bragantino x Ceará: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 31/03

📊 Análise Complementar

Últimos 6 confrontos no Brasileirão : 3 vitórias do Bragantino e 3 empates

: 3 vitórias do Bragantino e 3 empates Bragantino como mandante : 1 vitória e 2 empates nos últimos 3 jogos

: 1 vitória e 2 empates nos últimos 3 jogos Ceará nunca venceu o Bragantino na Série A

Com transmissão exclusiva no Premiere, esse duelo (um do jogos de hoje) promete ser disputado, já que ambos os times chegam com objetivos distintos. O Massa Bruta busca recomeçar após um ano difícil, enquanto o Vozão tenta se firmar na elite.

Bragantino x Ceará: Escalações prováveis

⚽ RB Bragantino : Cleiton; Hurtado, P. Henrique, Rodriguez e J. Capixaba; Gabriel e M. Fernandes; Laquintana, Pitta e Vinicinho. Técnico : Fernando Seabra.

: Cleiton; Hurtado, P. Henrique, Rodriguez e J. Capixaba; Gabriel e M. Fernandes; Laquintana, Pitta e Vinicinho. : Fernando Seabra. ⚽ Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Machado e M. Bahia; F. Sobral, Diego e Lucas Mugni; Aylon, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.