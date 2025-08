Bragantino x Botafogo: Palpite, Odds Onde Assistir, Escalações, Copa do Brasil, 06/08

Bragantino x Botafogo: confira palpites com odds altas, prognósticos e onde assistir ao confronto desta quarta-feira.

Os dois times se enfrentam em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A bola rola às 19h00, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, e você pode assistir ao jogo ao vivo no SporTV e Premiere.

Na ida, o Botafogo venceu por 2 a 0 no Nilton Santos e chega com boa vantagem para tentar confirmar a vaga. O Bragantino precisa de ao menos dois gols de diferença para forçar os pênaltis e terá que buscar um desempenho ofensivo muito melhor do que nas últimas semanas.

Confira abaixo nosso palpite de Bragantino x Botafogo, onde assistir ao vivo e as prováveis escalações do confronto desta quarta.

Bragantino x Botafogo Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.81 na Superbet

🔥 Palpite 2. Resultado Final: Botafogo - odd pagando 2.80 na Betnacional

🔥 Palpite 3. Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.61 na bet365



Para os palpites em Bragantino x Botafogo, nós escolhemos esses três mercados com base nas estatísticas recentes dos dois clubes.

Palpite 1. Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.81

Nas últimas 10 partidas, o Bragantino passou em branco em três jogos. O Botafogo, por outro lado, não sofreu gols em quatro dos seus dez jogos mais recentes e vem sendo sólido na defesa.

Palpite 2. Resultado Final: Botafogo - odd pagando 2.80

O Botafogo venceu sete dos últimos nove confrontos contra o Bragantino e venceu por 2 a 0 na ida com autoridade. Mesmo atuando fora de casa, o time carioca tem mostrado eficiência: venceu o Vasco e o Sport longe de seus domínios recentemente.

O Bragantino, por outro lado, perdeu para Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo e Vitória nas últimas rodadas. O momento é ruim e, mesmo em casa, pode ter dificuldades para reagir.

Palpite 3. Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.61

O confronto da ida teve somente dois gols, e a média de gols do Bragantino nos últimos 10 jogos é de 1.6 por partida. Já o Botafogo tem média geral de 0.33 gols sofridos, com 67% dos jogos terminando com menos de 2.5 gols.

O contexto também colabora: com vantagem no placar agregado, o Botafogo tende a jogar com mais cautela, esperando o erro do adversário. Isso reduz o ritmo e favorece um duelo de placar mais controlado.

Bragantino x Botafogo - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Bragantino x Botafogo ao vivo no SporTV e Premiere. A bola rola às 19h00 desta quarta-feira (06/08), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Tudo o que você precisa saber de Bragantino x Botafogo:



⚽️ Confronto: Bragantino x Botafogo - Copa do Brasil

📅 Data: 06/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques

📺 Onde vai passar: SporTV e Premiere



Bragantino x Botafogo: Últimos 5 jogos Entre Os Times



29/07/2025 - Botafogo 2-0 Bragantino (Copa do Brasil 2025)



12/04/2025 - Bragantino 1-0 Botafogo (Brasileirão 2025)



26/10/2024 - Bragantino 0-1 Botafogo (Brasileirão 2024)



26/06/2024 - Botafogo 2-1 Bragantino (Brasileirão 2024)



13/03/2024 - Bragantino 1-1 Botafogo (Copa do Brasil 2024)



Bragantino x Botafogo: Quem Ganha? - Melhores odds

Com odd de 2.80 para a vitória do Botafogo, o time tem cerca de 35,7% de probabilidade de vencer no tempo normal. Diante do momento das equipes, o visitante leva ligeira vantagem.



Botafogo vence - Odd de 2.80 na Betnacional



Empate - Odd de 3.15 na Superbet



Bragantino vence - Odd de 2.55 na Bet365



