Assine UOL
SC Braga
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Primeira Liga - Portugal
Estádio Municipal de Braga
Tondela
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.5
2
8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.36
x
4.9
2
8.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
4.6
2
8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
4.6
2
7.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 14:01

Braga x Tondela: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga - 10/08

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Braga x Tondela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Braga e Tondela se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, pela rodada de abertura da Liga Portugal 2025/26. A partida acontece no Estádio Municipal de Braga, com início marcado para as 16h30 (horário de Brasília).


O Braga começa a nova temporada mirando o topo da tabela e querendo repetir a competitividade das últimas campanhas.


Já o Tondela retorna à elite e busca se firmar logo nas primeiras rodadas, mas sabe que encarar os bracarenses fora de casa é uma das tarefas mais duras do calendário.


SC Braga x Tondela Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Braga vence e mais de 2.5 golsodd pagando 1.85 na Bet365




  • Ambas marcam: Nãoodd pagando 1.70 na Novibet




  • Mais de 5.5 escanteios do Bragaodd pagando 1.65 na Superbet




O Braga chega como amplo favorito, mas há maneiras de valorizar o palpite combinando esse favoritismo com outros cenários prováveis da partida.


Braga vence e mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85


A equipe bracarense tem histórico de jogos ofensivos em casa e deve pressionar desde o início. A combinação entre vitória e ao menos três gols no jogo é comum nesses duelos.


Ambas marcam: Não – odd pagando 1.70


O Tondela deve adotar postura mais defensiva e ter dificuldades para criar chances reais. Se o Braga mantiver solidez, é possível ver um placar com apenas um lado marcando.


Mais de 5.5 escanteios do Braga – odd pagando 1.65


Jogando em casa e pressionando, o Braga costuma gerar muitos escanteios. Essa linha é atingida com frequência, especialmente quando enfrenta equipes que recuam as linhas.


Braga x Tondela: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Braga x Tondela



  • ℹ️ Jogo: Braga x Tondela pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:30 (Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de Braga

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Braga x Tondela: Escalações prováveis


Braga: Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Sikou Niakaté, Víctor Gómez; Rodrigo Zalazar, Gorby Baptiste, João Moutinho, Mario Dorgeles; Ricardo Horta, Fran Navarro.


Tondela: Bernardo Fontes; João Afonso, Talocha, Tiago Manso, João Cesco; Hélder Tavares, Cícero Alves, Leonardo Silva, Ouattara Moudjatovic; Miro, Rodrigo Cascavel.

Ver mais Ver menos

SC Braga x Tondela: Palpite do Dia

SC Braga Vence
Superbet logo
1.41
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Atletico Goianiense - Botafogo SP
1
1.73
FK Crvena Zvezda - Lech Poznan
1
1.59
Floresta - Tombense
1
2
Múltipla
5.50
x
Aposta
20
=
Ganhos
110.03
Apostar agora

SC Braga x Tondela: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

SC Braga x Tondela: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2021 Primeira Liga (Disabled)
Tondela
0 - 1
SC Braga
2021 Primeira Liga (Disabled)
SC Braga
3 - 1
Tondela
2020 Primeira Liga (Disabled)
SC Braga
4 - 2
Tondela
2020 Primeira Liga (Disabled)
Tondela
0 - 4
SC Braga
2019 Primeira Liga (Disabled)
Tondela
1 - 0
SC Braga

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
SC Braga
Empate
Tondela

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Botafogo
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
LDU de Quito
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Botafogo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Blackpool
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Port Vale
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V

Blackpool Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Plymouth
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
QPR
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

QPR Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Avai
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
-
Cuiaba
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Minnesota United FC
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Colorado Rapids
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D

Minnesota United FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Charlton
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Stevenage
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E

Charlton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Leon
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Monterrey
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Monterrey Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lagarto
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Central SC
  • V
  • E
  • D
  • E
  • V

Lagarto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites