Braga x Tondela: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga - 10/08

Braga x Tondela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Braga e Tondela se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, pela rodada de abertura da Liga Portugal 2025/26. A partida acontece no Estádio Municipal de Braga, com início marcado para as 16h30 (horário de Brasília).

O Braga começa a nova temporada mirando o topo da tabela e querendo repetir a competitividade das últimas campanhas.

Já o Tondela retorna à elite e busca se firmar logo nas primeiras rodadas, mas sabe que encarar os bracarenses fora de casa é uma das tarefas mais duras do calendário.

SC Braga x Tondela Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Braga vence e mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85 na Bet365







Ambas marcam: Não – odd pagando 1.70 na Novibet







Mais de 5.5 escanteios do Braga – odd pagando 1.65 na Superbet





O Braga chega como amplo favorito, mas há maneiras de valorizar o palpite combinando esse favoritismo com outros cenários prováveis da partida.

Braga vence e mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85

A equipe bracarense tem histórico de jogos ofensivos em casa e deve pressionar desde o início. A combinação entre vitória e ao menos três gols no jogo é comum nesses duelos.

Ambas marcam: Não – odd pagando 1.70

O Tondela deve adotar postura mais defensiva e ter dificuldades para criar chances reais. Se o Braga mantiver solidez, é possível ver um placar com apenas um lado marcando.

Mais de 5.5 escanteios do Braga – odd pagando 1.65

Jogando em casa e pressionando, o Braga costuma gerar muitos escanteios. Essa linha é atingida com frequência, especialmente quando enfrenta equipes que recuam as linhas.

Braga x Tondela: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Braga x Tondela



ℹ️ Jogo: Braga x Tondela pela Primeira Liga



📅 Data: 10 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:30 (Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal de Braga



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Braga x Tondela: Escalações prováveis

Braga: Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Sikou Niakaté, Víctor Gómez; Rodrigo Zalazar, Gorby Baptiste, João Moutinho, Mario Dorgeles; Ricardo Horta, Fran Navarro.

Tondela: Bernardo Fontes; João Afonso, Talocha, Tiago Manso, João Cesco; Hélder Tavares, Cícero Alves, Leonardo Silva, Ouattara Moudjatovic; Miro, Rodrigo Cascavel.