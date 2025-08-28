Assine UOL
SC Braga
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Estádio Municipal de Braga
Lincoln Red Imps FC
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.08
x
10
2
29
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.08
x
12.44
2
33.39
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.05
x
8.9
2
31
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.07
x
11
2
30
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.08
x
13
2
17
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:01

Braga x Lincoln Red Imps: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Braga x Lincoln Red Imps: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Braga x Lincoln Red Imps se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Braga, Portugal, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.


O Braga bateu o Lincoln Red Imps na ida, em jogo realizado no Estádio Algarve (casa emprestada ao Lincoln Red Imps) por 4 a 0. 


Agora, em Braga, o time bracarense quer carimbar sua entrada na fase de liga da Liga Europa desta temporada.


Braga x Lincoln Red Imps Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: Braga 4-0


Esse palpite tem odd 7.15 na Esportes da Sorte e reflete um resultado plausível. O Braga pode golear, e 4 a 0 é um cenário recorrente em jogos assim. Basta lembrar o duelo de ia em que o Braga jogava na condição de visitante.


Braga x Lincoln Red Imps: Palpites Alternativos


1. Mais de 3.5 gols no jogo


A odd para "Mais de 3.5" paga 1.72 na Esportes da Sorte, indicando expectativa de golos. O Braga tem um ataque forte, e o Lincoln Red Imps pode sofrer vários golos.


2. Braga vencer ambos os tempos


O Braga deve dominar desde o início. A odd 1.67 na Esportes da Sorte é atraente para uma aposta em que a equipa vença as duas partes do jogo.


3. Ambas as equipas NÃO marcam


É provável que o Lincoln Red Imps não marque, dado o desequilíbrio técnico. A odd de 1.59 tem valor.


Braga x Lincoln Red Imps: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Braga x Lincoln Red Imps - Liga Europa

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Braga x Lincoln Red Imps: Escalações prováveis


Braga: Lukas Hornicek; Víctor Gómez, Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Leonardo Lelo; Gorby Baptiste, João Moutinho, Roger Fernandes, Pau Victor; Rodrigo Zalazar, Amine El Ouazzani.


Lincoln Red Imps: Nauzet García; Christian Rutjens, Ibrahim Ayew, Bernardo Lopes, Nano; Mandi Sosa, Graeme Torrilla, Victor Villacañas, Toni García; Tjay de Barr, Kike Gómez.


Braga x Lincoln Red Imps: Como chegam os times


Braga



  • ⚽️ 8 Jogos

  • 6 Vitórias (75%)

  • 🤝 2 Empates (25%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 17 Gols marcados (2,13 G/J)

  • 🛡️ 3 Gols sofridos (0,38 G/J) 


Lincoln Red Imps



  • ⚽️ 8 Jogos

  • 3 Vitórias (38%)

  • 🤝 2 Empates (25%)

  • 3 Derrotas (38%)

  • 🥅 9 Gols marcados (1,13 G/J)

  • 🛡️ 13 Gols sofridos (1,63 G/J)


Braga x Lincoln Red Imps: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes apenas se defrontaram em provas oficiais por 1 ocasião e há 1 vitória do Braga.



  • Lincoln Red Imps 0-4 Braga: UEFA Europa League (Qual.) 2025/26

Ver mais Ver menos

SC Braga x Lincoln Red Imps FC: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Chelsea - Fulham
1
1.55
KuPS - FC Midtjylland
2
1.85
CS Sfaxien - Jeunesse Sportive Omrane
1
1.75
Múltipla
5.02
x
Aposta
20
=
Ganhos
100.36
Apostar agora

SC Braga x Lincoln Red Imps FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

SC Braga x Lincoln Red Imps FC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Lincoln Red Imps FC
0 - 4
SC Braga

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
SC Braga
Empate
Lincoln Red Imps FC

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Tottenham
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Bournemouth
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

Tottenham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Linfield
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Shelbourne
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Cruzeiro
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Sao Paulo
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Rīgas FS
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Hamrun Spartans
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

Rīgas FS Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sigma Olomouc
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Malmo FF
  • E
  • V
  • E
  • V
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
PEC Zwolle
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Utrecht
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Utrecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al-Hilal Saudi FC
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Al Riyadh
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Al-Hilal Saudi FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al-Ettifaq
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Al Kholood
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

Al-Ettifaq Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte