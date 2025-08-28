Braga x Lincoln Red Imps: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 28/08

Braga x Lincoln Red Imps: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Braga x Lincoln Red Imps se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Braga, Portugal, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.

O Braga bateu o Lincoln Red Imps na ida, em jogo realizado no Estádio Algarve (casa emprestada ao Lincoln Red Imps) por 4 a 0.

Agora, em Braga, o time bracarense quer carimbar sua entrada na fase de liga da Liga Europa desta temporada.

Braga x Lincoln Red Imps Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: Braga 4-0

Esse palpite tem odd 7.15 na Esportes da Sorte e reflete um resultado plausível. O Braga pode golear, e 4 a 0 é um cenário recorrente em jogos assim. Basta lembrar o duelo de ia em que o Braga jogava na condição de visitante.

Braga x Lincoln Red Imps: Palpites Alternativos

1. Mais de 3.5 gols no jogo

A odd para "Mais de 3.5" paga 1.72 na Esportes da Sorte, indicando expectativa de golos. O Braga tem um ataque forte, e o Lincoln Red Imps pode sofrer vários golos.

2. Braga vencer ambos os tempos

O Braga deve dominar desde o início. A odd 1.67 na Esportes da Sorte é atraente para uma aposta em que a equipa vença as duas partes do jogo.

3. Ambas as equipas NÃO marcam

É provável que o Lincoln Red Imps não marque, dado o desequilíbrio técnico. A odd de 1.59 tem valor.

Braga x Lincoln Red Imps: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Braga x Lincoln Red Imps - Liga Europa



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Braga x Lincoln Red Imps: Escalações prováveis

Braga: Lukas Hornicek; Víctor Gómez, Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Leonardo Lelo; Gorby Baptiste, João Moutinho, Roger Fernandes, Pau Victor; Rodrigo Zalazar, Amine El Ouazzani.

Lincoln Red Imps: Nauzet García; Christian Rutjens, Ibrahim Ayew, Bernardo Lopes, Nano; Mandi Sosa, Graeme Torrilla, Victor Villacañas, Toni García; Tjay de Barr, Kike Gómez.

Braga x Lincoln Red Imps: Como chegam os times

Braga



⚽️ 8 Jogos



✅ 6 Vitórias (75%)

🤝 2 Empates (25%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 17 Gols marcados (2,13 G/J)

🛡️ 3 Gols sofridos (0,38 G/J)



Lincoln Red Imps



⚽️ 8 Jogos



✅ 3 Vitórias (38%)

🤝 2 Empates (25%)

❌ 3 Derrotas (38%)

🥅 9 Gols marcados (1,13 G/J)

🛡️ 13 Gols sofridos (1,63 G/J)



Braga x Lincoln Red Imps: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes apenas se defrontaram em provas oficiais por 1 ocasião e há 1 vitória do Braga.