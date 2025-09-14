Braga x Gil Vicente Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 14/09/2025

Braga x Gil Vicente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Braga e Gil Vicente jogam neste domingo, 14 de setembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga pela Primeira Liga. A transmissão do Braga x Gil Vicente passa no Brasil via Disney+.

Braga e Gil Vicente chegam empatados em pontos e lado a lado na tabela, prometendo um confronto direto equilibrado.

Será um duelo de ataque contra solidez, com o Braga tentando impor sua força ofensiva e o Gil Vicente buscando surpreender com consistência defensiva.

Braga x Gil Vicente: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Braga: 1.52

1.52

🎯 Empate: 4.25

4.25

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.02



⚖️ Palpites de Odds Médias Braga x Gil Vicente



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.17

3.17

🎯 Handicap Asiático - Braga (-1.25): 2.10

2.10

🎯 Gil Vicente total de gols - Mais de 0.5: 1.74



🚀 Palpites de Odds Altas Braga x Gil Vicente



🎯 Vitória do Gil Vicente: 6.32

6.32

🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.41

14.41

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Gil Vicente: 12.70



Braga x Gil Vicente: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 14 de setembro de 2025

14 de setembro de 2025

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Braga

Estádio Municipal de Braga

Competição: Primeira Liga

Primeira Liga

Onde assistir: Disney+ e Novibet



Braga x Gil Vicente: Escalações prováveis

Braga: Lukas Hornicek; Víctor Gómez, Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Leonardo Lelo; Gorby Baptiste, João Moutinho, Roger Fernandes, Pau Victor; Rodrigo Zalazar, Fran Navarro.

Gil Vicente: Andrew Ventura; Zé Carlos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan; Facundo Cáseres, Santi García, Sergio Bermejo, Luís Esteves; Martín Fernández, Pablo Felipe.

Como Braga e Gil Vicente Chegam Para o Confronto

O Braga ocupa a 6ª posição, com 8 pontos em 4 jogos, somando 2 vitórias e 2 empates, sustentado por um ataque forte: 10 gols marcados, média de 2,5 por jogo, e 4 sofridos.

O Gil Vicente aparece logo atrás, em 7º lugar, também com 7 pontos, após 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas com números ofensivos mais modestos: 4 gols marcados e 2 sofridos.

As estatísticas ofensivas destacam o poderio bracarense. A equipe tem 1,98 gols esperados por partida, 15,25 finalizações e 7 escanteios de média.

Já o Gil Vicente aparece com 1,27 xG, 14,5 finalizações e 5 escanteios por jogo, mostrando competitividade, mas menos capacidade de concretização.