SC Braga
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
Primeira Liga - Portugal
Estádio Municipal de Braga
GIL Vicente
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E
1
1.45
x
4.33
2
6.5
1
1.63
x
3.95
2
5.81
1
1.61
x
3.8
2
5.6
1
1.58
x
3.65
2
5.4
1
1.65
x
3.7
2
5.75
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 10:57

Braga x Gil Vicente Palpite, Odds +14, Onde Assistir, Primeira Liga, 14/09/2025

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Braga x Gil Vicente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Braga e Gil Vicente jogam neste domingo, 14 de setembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga pela Primeira Liga. A transmissão do Braga x Gil Vicente passa no Brasil via Disney+.


Braga e Gil Vicente chegam empatados em pontos e lado a lado na tabela, prometendo um confronto direto equilibrado.


Será um duelo de ataque contra solidez, com o Braga tentando impor sua força ofensiva e o Gil Vicente buscando surpreender com consistência defensiva.


Braga x Gil Vicente: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Braga: 1.52

  • 🎯 Empate: 4.25

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.02


⚖️ Palpites de Odds Médias Braga x Gil Vicente



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.17

  • 🎯 Handicap Asiático - Braga (-1.25): 2.10

  • 🎯 Gil Vicente total de gols - Mais de 0.5: 1.74


🚀 Palpites de Odds Altas Braga x Gil Vicente



  • 🎯 Vitória do Gil Vicente: 6.32

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 14.41

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Gil Vicente: 12.70


Braga x Gil Vicente: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Municipal de Braga

  • Competição: Primeira Liga

  • Onde assistir: Disney+ e Novibet


Braga x Gil Vicente: Escalações prováveis


Braga: Lukas Hornicek; Víctor Gómez, Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Leonardo Lelo; Gorby Baptiste, João Moutinho, Roger Fernandes, Pau Victor; Rodrigo Zalazar, Fran Navarro.


Gil Vicente: Andrew Ventura; Zé Carlos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan; Facundo Cáseres, Santi García, Sergio Bermejo, Luís Esteves; Martín Fernández, Pablo Felipe.


Como Braga e Gil Vicente Chegam Para o Confronto


O Braga ocupa a 6ª posição, com 8 pontos em 4 jogos, somando 2 vitórias e 2 empates, sustentado por um ataque forte: 10 gols marcados, média de 2,5 por jogo, e 4 sofridos.


O Gil Vicente aparece logo atrás, em 7º lugar, também com 7 pontos, após 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas com números ofensivos mais modestos: 4 gols marcados e 2 sofridos.


As estatísticas ofensivas destacam o poderio bracarense. A equipe tem 1,98 gols esperados por partida, 15,25 finalizações e 7 escanteios de média.


Já o Gil Vicente aparece com 1,27 xG, 14,5 finalizações e 5 escanteios por jogo, mostrando competitividade, mas menos capacidade de concretização.

SC Braga x GIL Vicente: Palpite do Dia

SC Braga Vence
Superbet logo
1.65
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Celta Vigo - Girona
1
1.85
Juventude - Flamengo
2
1.45
SC Braga - GIL Vicente
1
1.65
Múltipla
4.43
x
Aposta
20
=
Ganhos
88.52
SC Braga x GIL Vicente: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

SC Braga x GIL Vicente: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Primeira Liga
SC Braga
2 - 0
GIL Vicente
2024 Primeira Liga
GIL Vicente
0 - 0
SC Braga
2023 Primeira Liga (Disabled)
SC Braga
2 - 1
GIL Vicente
2023 Primeira Liga (Disabled)
GIL Vicente
3 - 3
SC Braga
2022 Primeira Liga (Disabled)
SC Braga
1 - 0
GIL Vicente

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
SC Braga
Empate
GIL Vicente

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

