Braga x Cluj: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

Braga x Cluj: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Braga e Cluj se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, em duelo válido pela fase preliminar da Liga Europa. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal.

O Braga chega motivado para confirmar o favoritismo diante de sua torcida, após vitória no jogo da ida.

Já o Cluj, tradicional representante romeno, busca surpreender na volta e conquistar um resultado importante para seguir na competição.

Braga x Cluj Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 – Vitória do Braga – odd pagando 1.55 na bet365







Palpite 2 – Total de Gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365







Palpite 3 – Braga vence e ambos marcam – odd pagando 3.50 na bet365





Vitória do Braga - odd pagando 1.55

O Braga é tecnicamente mais forte e tem o fator casa a seu favor. Em competições continentais, o clube português costuma se impor diante de adversários de menor investimento.

Com um elenco mais qualificado e acostumado a jogos decisivos, o Braga deve dominar as ações e criar mais oportunidades para sair vencedor.

Total de Gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90

Jogos eliminatórios nessa fase da Liga Europa muitas vezes são abertos, principalmente quando o mandante busca vantagem para o jogo de volta. O Braga tende a adotar postura ofensiva, e o Cluj pode explorar contra-ataques.

Se os gols saírem cedo, a tendência é de um placar mais elástico, o que favorece o mercado de over 2.5.

Braga vence e ambos marcam - odd pagando 3.50

Essa é uma opção com odd mais alta, indicada para quem busca maior retorno. O Braga pode vencer, mas o Cluj tem capacidade para marcar ao menos uma vez, aproveitando espaços deixados pelo time da casa.

O mercado é arriscado, mas reflete o cenário de um jogo intenso, com chances para os dois lados.

Braga x Cluj: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Braga x Cluj pela Liga Europa



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal de Braga



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Braga x Cluj: Escalações prováveis

Braga: Lukas Hornicek; Bright Arrey-Mbi, Paulo Oliveira, Vitor Carvalho, Roger Fernandes; Ismael Gharbi, Gorby Baptiste, Diego Rodrigues, Leonardo Lelo; Pau Victor, Amine El Ouazzani.

Cluj: Otto Hindrich; Antonio Bosec, Matei Ilie, Sheriff Sinyan, Mário Camora; Damjan Djokovic, Meriton Korenica, Alin Fica, Béni N´Kololo; Louis Munteanu, Virgiliu Postolachi.