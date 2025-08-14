Assine UOL
SC Braga
UEFA Europa League - World Wide
Estádio Municipal de Braga
CFR 1907 Cluj
Braga x Cluj: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Braga x Cluj: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Braga e Cluj se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, em duelo válido pela fase preliminar da Liga Europa. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal.


O Braga chega motivado para confirmar o favoritismo diante de sua torcida, após vitória no jogo da ida.


Já o Cluj, tradicional representante romeno, busca surpreender na volta e conquistar um resultado importante para seguir na competição.


Braga x Cluj Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 – Vitória do Bragaodd pagando 1.55 na bet365




  • Palpite 2 – Total de Gols acima de 2.5odd pagando 1.90 na bet365




  • Palpite 3 – Braga vence e ambos marcamodd pagando 3.50 na bet365




Vitória do Braga - odd pagando 1.55


O Braga é tecnicamente mais forte e tem o fator casa a seu favor. Em competições continentais, o clube português costuma se impor diante de adversários de menor investimento.


Com um elenco mais qualificado e acostumado a jogos decisivos, o Braga deve dominar as ações e criar mais oportunidades para sair vencedor.


Total de Gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90


Jogos eliminatórios nessa fase da Liga Europa muitas vezes são abertos, principalmente quando o mandante busca vantagem para o jogo de volta. O Braga tende a adotar postura ofensiva, e o Cluj pode explorar contra-ataques.


Se os gols saírem cedo, a tendência é de um placar mais elástico, o que favorece o mercado de over 2.5.


Braga vence e ambos marcam - odd pagando 3.50


Essa é uma opção com odd mais alta, indicada para quem busca maior retorno. O Braga pode vencer, mas o Cluj tem capacidade para marcar ao menos uma vez, aproveitando espaços deixados pelo time da casa.


O mercado é arriscado, mas reflete o cenário de um jogo intenso, com chances para os dois lados.


Braga x Cluj: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Braga x Cluj pela Liga Europa

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de Braga 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Braga x Cluj: Escalações prováveis


Braga: Lukas Hornicek; Bright Arrey-Mbi, Paulo Oliveira, Vitor Carvalho, Roger Fernandes; Ismael Gharbi, Gorby Baptiste, Diego Rodrigues, Leonardo Lelo; Pau Victor, Amine El Ouazzani.


Cluj: Otto Hindrich; Antonio Bosec, Matei Ilie, Sheriff Sinyan, Mário Camora; Damjan Djokovic, Meriton Korenica, Alin Fica, Béni N´Kololo; Louis Munteanu, Virgiliu Postolachi.

SC Braga x CFR 1907 Cluj: Palpite do Dia

SC Braga x CFR 1907 Cluj: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

SC Braga x CFR 1907 Cluj: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 UEFA Europa League
CFR 1907 Cluj
1 - 2
SC Braga
2012 UEFA Champions League
CFR 1907 Cluj
3 - 1
SC Braga
2012 UEFA Champions League
SC Braga
0 - 2
CFR 1907 Cluj

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
SC Braga
Empate
CFR 1907 Cluj

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

UOL - Admin

