Bradford x Middlesbrough: Palpite, Dicas de Apostas e Onde Assistir, 23/07

Bradford x Middlesbrough: Confira os palpites para o jogo, dicas de apostasa e saiba onde assistir ao vivo.

Este amistoso coloca frente a frente duas realidades distintas: um Bradford em crescimento e ainda em fase de adaptação ao novo escalão, e um Middlesbrough mais consolidado, que busca ritmo e consistência para alcançar objetivos mais ambiciosos na temporada que se avizinha.

Confira nossos palpites para o jogo amistoso Bradford x Middlesbrough.

Bradford x Middlesbrough Palpite



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



? Resultado Final: Bradford 2-2 Middlesbrough



? Over/Under: Over 2.5 gols



Bradford City: Como chegam à temporada 2025/26

O Bradford City conquistou a promoção da League Two para a League One na temporada 2024/25, após terminar em 3.º lugar.

A época 2025/26 marca o retorno do clube à League One, a terceira divisão do futebol inglês, após vários anos afastado desse nível.

A equipa continua sob o comando de Graham Alexander e o principal objetivo será a consolidação na divisão, evitando o retorno imediato à quarta divisão.

Middlesbrough: Como chegam à temporada 2025/26

O Middlesbrough entra na nova época como um dos clubes tradicionais da Championship, onde permanece há nove temporadas consecutivas.

Para 2025/26, o clube tem nova liderança técnica com a chegada de Rob Edwards, que substitui Michael Carrick.

Com um plantel mais experiente e competitivo, o Middlesbrough traça como meta principal a luta por um lugar nos play-offs de acesso à Premier League.

Bradford x Middlesbrough: Onde Assistir

O jogo Bradford x Middlesbrough pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo do Bradford x Middlesbrough