Bournemouth x Wolves: Palpite Odd Alta, Onde Assistir, Premier League, 23/08

A manhã de sábado, 23 de agosto, traz um confronto entre duas equipes que buscam a primeira vitória na Premier League. Às 11h (horário de Brasília), o Bournemouth recebe o Wolverhampton no Vitality Stadium pela segunda rodada da competição. Ambas as equipes vêm de derrotas na estreia e precisam de um bom resultado para ganhar confiança. Confira a análise completa, o melhor Bournemouth x Wolves palpite e saiba onde assistir.

Bournemouth x Wolves Palpites

Este é um confronto muito equilibrado entre duas equipes de nível semelhante. O fator casa, no entanto, dá um leve favoritismo ao Bournemouth.

Dupla Chance - Bournemouth ou Empate: Odd 1.23 na Superbet

Jogando em seu acanhado estádio, o Bournemouth costuma crescer e dificultar a vida dos adversários. Após uma derrota na estreia, a equipe de Andoni Iraola sabe da importância de pontuar em casa contra um rival direto. Esta aposta cobre os dois resultados mais prováveis.

Menos de 2.5 gols: Odd 2.10 na Bet365

O histórico recente do confronto aponta para jogos de poucos gols. Os últimos 4 duelos entre eles tiveram no máximo dois gols. Com as duas equipes vindo de derrota e provavelmente adotando uma postura mais cautelosa, a tendência de um placar baixo deve se manter.

Mais de 9.5 escanteios: Odd 1.57 na Superbet

O estilo de jogo do Bournemouth, com muita intensidade e jogadas pelos flancos com pontas como Semenyo, tende a gerar muitos escanteios. O Wolves, explorando a velocidade de seus atacantes, também deve contribuir para que a marca de cantos seja superada.

Como chegam os times

O Bournemouth iniciou sua campanha na Premier League com uma derrota por 4 a 2 para o Liverpool. Apesar do resultado negativo, a equipe mostrou bons momentos e manteve seu DNA ofensivo. Para o primeiro jogo em casa na temporada, o técnico Andoni Iraola deve cobrar mais atenção defensiva, mas sem abrir mão da pressão constante que é a marca registrada do time. O apoio da torcida no Vitality Stadium será fundamental.

O Wolverhampton também começou a temporada com o pé esquerdo, perdendo para o poderoso Manchester City. A equipe de Vítor Pereira teve uma atuação defensiva ruim e mostrou pouca criatividade no ataque. Viajar para enfrentar o Bournemouth é visto como uma oportunidade de somar os primeiros pontos, mas o time precisa melhorar seu desempenho ofensivo para conseguir um bom resultado.

Onde Assistir Bournemouth x Wolves

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Bournemouth x Wolverhampton

📅 Data: 23/08/2025

⏰ Horário: 11h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Vitality Stadium (Bournemouth, Inglaterra)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+

Palpite odd alta - Bournemouth x Wolves

Para este jogo de grande equilíbrio e provável placar baixo, um palpite ousado pode se concentrar no resultado exato, refletindo a paridade entre os times.

Resultado Correto - 1x1: Odd 8.00 na Bet365

Um empate é um resultado muito comum entre equipes de nível semelhante na Premier League. Como os últimos quatro confrontos tiveram poucos gols, um placar de 1 a 1 se encaixa perfeitamente na expectativa de um jogo disputado, onde ambos os times marcam, mas ninguém consegue a vitória. Este mercado sempre oferece odds muito altas.

Conclusão

O duelo no Vitality Stadium promete ser uma batalha tática e física. O Bournemouth leva uma pequena vantagem por jogar em casa e ter um estilo de jogo mais agressivo, mas o Wolves é uma equipe muito bem organizada defensivamente. A análise aponta para um jogo de poucos gols, com grande possibilidade de um empate ou uma vitória magra para o time da casa.

Lembre-se que as apostas esportivas devem ser uma fonte de diversão, não uma obrigação ou fonte de renda. Aposte apenas o que você está disposto a perder e encare os resultados, sejam eles positivos ou negativos, com leveza. O verdadeiro prêmio é a emoção de acompanhar o esporte que amamos.