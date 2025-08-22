Assine UOL
Bournemouth
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
Premier League - United Kingdom
Vitality Stadium
Wolves
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.72
x
3.9
2
4.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.79
x
3.95
2
4.36
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.77
x
3.85
2
4.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.78
x
3.8
2
4.35
Apostar agora
Odds atualizadas a 22.08.2025 às 19:00

Bournemouth x Wolves: Palpite Odd Alta, Onde Assistir, Premier League, 23/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A manhã de sábado, 23 de agosto, traz um confronto entre duas equipes que buscam a primeira vitória na Premier League. Às 11h (horário de Brasília), o Bournemouth recebe o Wolverhampton no Vitality Stadium pela segunda rodada da competição. Ambas as equipes vêm de derrotas na estreia e precisam de um bom resultado para ganhar confiança. Confira a análise completa, o melhor Bournemouth x Wolves palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Bournemouth x Wolves Palpites


Este é um confronto muito equilibrado entre duas equipes de nível semelhante. O fator casa, no entanto, dá um leve favoritismo ao Bournemouth.


Dupla Chance - Bournemouth ou Empate: Odd 1.23 na Superbet


Jogando em seu acanhado estádio, o Bournemouth costuma crescer e dificultar a vida dos adversários. Após uma derrota na estreia, a equipe de Andoni Iraola sabe da importância de pontuar em casa contra um rival direto. Esta aposta cobre os dois resultados mais prováveis.


Menos de 2.5 gols: Odd 2.10 na Bet365


O histórico recente do confronto aponta para jogos de poucos gols. Os últimos 4 duelos entre eles tiveram no máximo dois gols. Com as duas equipes vindo de derrota e provavelmente adotando uma postura mais cautelosa, a tendência de um placar baixo deve se manter.


Mais de 9.5 escanteios: Odd 1.57 na Superbet


O estilo de jogo do Bournemouth, com muita intensidade e jogadas pelos flancos com pontas como Semenyo, tende a gerar muitos escanteios. O Wolves, explorando a velocidade de seus atacantes, também deve contribuir para que a marca de cantos seja superada.


Como chegam os times


O Bournemouth iniciou sua campanha na Premier League com uma derrota por 4 a 2 para o Liverpool. Apesar do resultado negativo, a equipe mostrou bons momentos e manteve seu DNA ofensivo. Para o primeiro jogo em casa na temporada, o técnico Andoni Iraola deve cobrar mais atenção defensiva, mas sem abrir mão da pressão constante que é a marca registrada do time. O apoio da torcida no Vitality Stadium será fundamental.


O Wolverhampton também começou a temporada com o pé esquerdo, perdendo para o poderoso Manchester City. A equipe de Vítor Pereira teve uma atuação defensiva ruim e mostrou pouca criatividade no ataque. Viajar para enfrentar o Bournemouth é visto como uma oportunidade de somar os primeiros pontos, mas o time precisa melhorar seu desempenho ofensivo para conseguir um bom resultado.


Onde Assistir Bournemouth x Wolves


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Bournemouth x Wolverhampton


📅 Data: 23/08/2025


Horário: 11h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Vitality Stadium (Bournemouth, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Bournemouth x Wolves


Para este jogo de grande equilíbrio e provável placar baixo, um palpite ousado pode se concentrar no resultado exato, refletindo a paridade entre os times.


Resultado Correto - 1x1: Odd 8.00 na Bet365


Um empate é um resultado muito comum entre equipes de nível semelhante na Premier League. Como os últimos quatro confrontos tiveram poucos gols, um placar de 1 a 1 se encaixa perfeitamente na expectativa de um jogo disputado, onde ambos os times marcam, mas ninguém consegue a vitória. Este mercado sempre oferece odds muito altas.


Conclusão


O duelo no Vitality Stadium promete ser uma batalha tática e física. O Bournemouth leva uma pequena vantagem por jogar em casa e ter um estilo de jogo mais agressivo, mas o Wolves é uma equipe muito bem organizada defensivamente. A análise aponta para um jogo de poucos gols, com grande possibilidade de um empate ou uma vitória magra para o time da casa.


Lembre-se que as apostas esportivas devem ser uma fonte de diversão, não uma obrigação ou fonte de renda. Aposte apenas o que você está disposto a perder e encare os resultados, sejam eles positivos ou negativos, com leveza. O verdadeiro prêmio é a emoção de acompanhar o esporte que amamos.

Ver mais Ver menos

Bournemouth x Wolves: Palpite do Dia

Bournemouth Vence
Superbet logo
1.78
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Mazatlán - Tigres UANL
2
1.8
Trabzonspor - Antalyaspor
1
1.59
Monterrey - Necaxa
1
1.56
Múltipla
4.46
x
Aposta
20
=
Ganhos
89.29
Apostar agora

Bournemouth x Wolves: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bournemouth x Wolves: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 FA Cup
Bournemouth
1 - 1
Wolves
2024 Premier League
Bournemouth
0 - 1
Wolves
2024 Premier League
Wolves
2 - 4
Bournemouth
2023 Premier League
Wolves
0 - 1
Bournemouth
2023 Premier League
Bournemouth
1 - 2
Wolves

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bournemouth
Empate
Wolves

Jogo Responsável é fundamental para garantir que a diversão e entretenimento proporcionados pelas apostas esportivas não se transformem em um problema. Pedimos a todos os nossos usuários que joguem de forma responsável, sempre mantendo o controle sobre seus hábitos de jogo.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

AS Roma
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Bologna
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

AS Roma Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Manchester City
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Tottenham
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V

Manchester City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mallorca
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Celta Vigo
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D

Celta Vigo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Kilmarnock
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Dundee
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Kilmarnock Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Salt Lake
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Minnesota United FC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Real Salt Lake Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lyon
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Metz
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Lyon Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
São Bernardo
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Nautico Recife
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

São Bernardo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte