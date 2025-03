Bournemouth x Manchester City: Palpites e Estatísticas - FA Cup 30/03

O Bournemouth, por sua vez, conta com o zagueiro Huijsen em grande fase, mas pode sofrer com a saída iminente do jogador para o Real Madrid.

Veja a seguir nossos palpites para o jogo

O confronto entre Bournemouth e Manchester City, válido pelas quartas de final da FA Cup, oferece oportunidades interessantes para apostadores. Analisamos três palpites com base no desempenho recente:

🎯 Palpite 1. 1º Gol: Manchester City — 1.82 na Alfa.bet (risco médio)

O City tem tradição em abrir o placar rápido, especialmente com a criatividade de De Bruyne. Mesmo com time alternativo, a equipe de Guardiola deve pressionar desde os primeiros minutos.