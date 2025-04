Bournemouth x Ipswich Palpite: Onde Assistir e Escalações - Premier League

Bournemouth x Ipswich - Palpites do UOL Apostas

Bournemouth -1.5 Handicap Asiático (Odd: 1.98) ⚡

Com vantagem técnica e ataque eficiente (+12 de saldo), o Bournemouth tem condições de vencer por pelo menos 2 gols de diferença contra o Ipswich, que sofreu 62 gols (pior defesa da liga). Por isso, este palpite com Handicap é interessante. Toque no botão para fazer!

Mais de 2.5 Gols (Odd: 1.55) 🔥

O Bournemouth marca 1.66 gols por jogo, enquanto o Ipswich sofre 2.14. Expectativa de jogo aberto, com chances claras para ambos (ambos marcam em 54% dos jogos do Bournemouth em casa). Toque no botão para fazer a aposta!