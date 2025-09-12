Assine UOL
Premier League - United Kingdom
Vitality Stadium
Brighton
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 18:30

Bournemouth x Brighton Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Premier League (13/09)

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para Bournemouth x Brighton? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 11h (de Brasília), no Vitality Stadium, coloca frente a frente duas equipes de estilos ofensivos pela quinta rodada da Premier League.


De um lado, o Bournemouth busca regularidade em casa após um início de temporada de altos e baixos. Do outro, o Brighton chega embalado por bons resultados e quer se firmar na parte de cima da tabela.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Bournemouth x Brighton, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e o histórico do confronto. Acompanhe!


Bournemouth x Brighton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


O confronto promete ser aberto, com duas equipes que gostam de propor o jogo. O Brighton leva um leve favoritismo pelo momento e pelo histórico recente contra o adversário, mas o Bournemouth é sempre perigoso em seus domínios.


Analisamos os mercados e as estatísticas para trazer as dicas mais interessantes para esta partida da Premier League. Confira nossa seleção de apostas e as odds encontradas.



















MercadoPalpiteMelhor OddCasa de Apostas


1.65


1.70


2.20

Palpites Alternativos Bournemouth x Brighton


Para quem busca diversificar as apostas, existem outros mercados com valor. A Dupla Chance para o Brighton é uma opção mais segura, cobrindo a vitória ou o empate do time visitante, que vive ótima fase.


Outra aposta interessante é "Brighton marca mais de 1.5 gols". A equipe tem um ataque poderoso e marcou pelo menos dois gols em três dos últimos cinco confrontos diretos contra o Bournemouth.


Super Palpites Bournemouth x Brighton


Se você procura odds mais altas, uma aposta combinada pode ser o caminho. A opção "Vitória do Brighton e Ambos Marcam" oferece um retorno excelente, com odd de 3.75, e reflete bem o cenário esperado para o jogo.


Outra alternativa ousada é o mercado de Resultado Correto. Um placar de 2 a 1 para o Brighton, que aconteceu nos dois últimos confrontos entre eles, aparece com uma cotação atrativa de 8.50.


💰 Palpites de Odds Baixas Bournemouth x Brighton


🟢 Dupla Chance - Brighton ou Empate - Odd 1.40


Risco: Baixo


Justificativa: O Brighton vive um momento superior e venceu quatro dos últimos cinco jogos contra o Bournemouth. Essa aposta oferece uma boa segurança, cobrindo dois dos três resultados possíveis para um time em melhor fase.


⚖️ Palpites de Odds Médias Bournemouth x Brighton


🟡 Ambos os times marcam - Sim - Odd 1.65


Risco: Médio


Justificativa: Ambas as equipes têm vocação ofensiva. O Bournemouth marcou em quatro dos seus últimos cinco jogos, enquanto o Brighton tem um dos ataques mais eficientes da liga. A tendência é de um jogo com gols para os dois lados.


🚀 Palpites de Odds Altas Bournemouth x Brighton


🔴 Brighton vence e Mais de 2.5 Gols - Odd 3.20


Risco: Alto


Justificativa: Esta aposta combina o favoritismo do Brighton com a expectativa de um jogo movimentado. Quatro dos últimos cinco duelos entre eles tiveram três ou mais gols, o que torna essa combinação bastante plausível e com ótimo retorno.


Bournemouth x Brighton: Onde Assistir e Ficha do Jogo


A partida entre Bournemouth e Brighton terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. Os fãs da Premier League poderão acompanhar o confronto nos canais por assinatura e no streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Bournemouth x Brighton

  • Competição: Premier League - 5ª Rodada

  • Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h (horário de Brasília)

  • Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

  • Onde Assistir: Disney+


Como Bournemouth e Brighton Chegam Para o Confronto


O Bournemouth chega para este duelo vivendo um momento de instabilidade. A equipe alterna bons e maus resultados, mostrando força ofensiva, mas também vulnerabilidade na defesa. Vencer em casa é fundamental para ganhar confiança.


Por outro lado, o Brighton iniciou a temporada em alta. Com um futebol envolvente e vitórias importantes, o time visitante quer aproveitar o bom momento para somar mais três pontos e seguir na parte de cima da tabela.


Últimas do Bournemouth


A equipe da casa vem de uma vitória importante sobre o Tottenham, mas as derrotas recentes para Brentford e Liverpool mostram que a equipe ainda precisa de mais consistência defensiva para almejar posições mais altas.


Últimas do Brighton


O Brighton conquistou uma vitória expressiva contra o Manchester City na última rodada, o que elevou a moral do elenco. A equipe mostra grande força coletiva e um ataque eficiente, sendo um adversário difícil de ser batido.


Nossa Opinião para Bournemouth x Brighton


A análise do confronto aponta para um leve favoritismo do Brighton. O time visitante tem mais consistência, um elenco entrosado e um histórico recente favorável no confronto direto. No entanto, o Bournemouth joga em casa e tem jogadores que podem decidir a partida.


Nosso palpite é que teremos um jogo com gols. O mercado de "Ambos Marcam" e "Mais de 2.5 gols" são as apostas mais seguras. Para quem busca um retorno maior, a vitória do Brighton é uma opção com bastante valor, dado o momento das equipes.



🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas.

Bournemouth x Brighton: Palpite do Dia

Bournemouth x Brighton: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bournemouth x Brighton: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Premier League
Brighton
2 - 1
Bournemouth
2024 Premier League
Bournemouth
1 - 2
Brighton
2023 Premier League
Bournemouth
3 - 0
Brighton
2023 Premier League
Brighton
3 - 1
Bournemouth
2022 Premier League
Bournemouth
0 - 2
Brighton

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bournemouth
Empate
Brighton

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

