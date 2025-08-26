Assine UOL
Bournemouth
League Cup - United Kingdom
Vitality Stadium
Brentford
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
Bournemouth x Brentford: Palpite, Onde Assistir, Copa da Liga Inglesa (26/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Bournemouth x Brentford: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta terça-feira, 26/08, pela 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa (League Cup). A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Vitality Stadium, com transmissão ao vivo pelo Disney+.


O Bournemouth joga em casa e busca quebrar um incômodo tabu contra o adversário. Já o Brentford, que domina o histórico recente do confronto, tenta usar essa vantagem para avançar na competição.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Bournemouth x Brentford Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Brentford (X2), odd pagando 1.81 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.58 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.56 na Betnacional


Para as apostas em Bournemouth x Brentford, indicamos esses três palpites com base no histórico de domínio do Brentford e na alta tendência de gols do confronto.


🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Brentford (X2), odd pagando 1.81


Esta é a aposta de maior valor para a partida. O Brentford está invicto há seis jogos contra o Bournemouth, com quatro vitórias e dois empates.


Mesmo jogando fora de casa, o retrospecto mostra que o time leva uma grande vantagem psicológica e tática neste duelo. A odd de 1.81 para que eles não percam o jogo é excelente.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.58


Os confrontos entre Bournemouth e Brentford costumam ser garantia de gols. Quatro dos últimos seis jogos entre eles tiveram três ou mais gols, incluindo placares de 3 a 2 e 2 a 2.


Em um jogo de copa, que tende a ser mais aberto, a chance de um novo placar movimentado é muito grande.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.56


Seguindo a mesma lógica dos gols, é muito provável que ambas as equipes balancem as redes. Isso aconteceu em quatro dos últimos seis encontros.


São dois times de primeira divisão com ataques de qualidade, e a tendência é que ambos consigam marcar ao menos uma vez na partida.


Bournemouth x Brentford: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Bournemouth x Brentford ao vivo no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta terça-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Bournemouth x Brentford - League Cup

  • 📅 Data: 26/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Vitality Stadium, Bournemouth

  • 📺 Onde vai passar: Disney+


Bournemouth x Brentford: Últimos 5 jogos entre os times



  • 15/03/2025 - Bournemouth 1-2 Brentford

  • 09/11/2024 - Brentford 3-2 Bournemouth

  • 11/05/2024 - Bournemouth 1-2 Brentford

  • 02/09/2023 - Brentford 2-2 Bournemouth

  • 14/01/2023 - Brentford 2-0 Bournemouth


Bournemouth x Brentford: Quem Ganha? Melhores Odds


O Bournemouth é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 54,3%. O Brentford, mesmo com o ótimo retrospecto, tem 27% de chances, enquanto o empate está cotado em 26,7%.



  • 🏆 Bournemouth vence, odd 1.84 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.75 na Superbet

  • 👀 Brentford vence, odd 3.70 na F12.bet

Bournemouth x Brentford: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bournemouth x Brentford: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Premier League
Bournemouth
1 - 2
Brentford
2024 Premier League
Brentford
3 - 2
Bournemouth
2023 Premier League
Bournemouth
1 - 2
Brentford
2023 Premier League
Brentford
2 - 2
Bournemouth
2022 Premier League
Brentford
2 - 0
Bournemouth

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bournemouth
Empate
Brentford

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte