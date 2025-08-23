- D
Boulogne x Saint-Étienne: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 2 (23/08)
Boulogne x Saint-Étienne: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 3ª rodada da Ligue 2 2025/26. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília), no Stade de la Libération, com transmissão ao vivo pela ESPN no Disney+.
O Boulogne, na 18ª posição, busca seus primeiros pontos na competição após duas derrotas. A missão, no entanto, é dificílima, pois o adversário é o líder Saint-Étienne, que está invicto e chega embalado por uma goleada de 4 a 0 na última rodada.
Boulogne x Saint-Étienne Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Saint-Étienne vence, odd pagando 2.17 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.91 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Saint-Étienne 2 a 0, odd pagando 9.40 na Betnacional
Para as apostas em Boulogne x Saint-Étienne, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença de momento e qualidade técnica entre as duas equipes.
🔥 Palpite 1. Saint-Étienne vence, odd pagando 2.17
A aposta na vitória do Saint-Étienne tem um valor excelente. O time é o líder do campeonato, possui um elenco muito superior e um ataque poderoso que marcou 7 gols em 2 jogos.
Enfrentando uma equipe na zona de rebaixamento que ainda não pontuou, a vitória do visitante é o resultado mais lógico e provável.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.91
O Saint-Étienne tem protagonizado jogos de muitos gols neste início de temporada. A equipe participou de placares de 4 a 0 e 3 a 3.
Com um ataque tão eficiente, a tendência é que o time marque vários gols novamente, superando a linha de 2,5 gols na partida, independentemente de o time da casa conseguir marcar ou não.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Saint-Étienne 2 a 0, odd pagando 9.40
Para quem busca uma aposta mais ousada e com um retorno financeiro alto, o placar de 2 a 0 para o Saint-Étienne é uma ótima opção.
Este resultado reflete um controle total do líder da competição, que consegue uma vitória segura e sem sofrer gols contra um adversário frágil, que não marcou em sua última partida.
Boulogne x Saint-Étienne: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Boulogne x Saint-Étienne ao vivo na ESPN através do Disney+. O jogo começa às 15h00, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Boulogne x Saint-Étienne - Ligue 2
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade de la Libération, Boulogne-sur-Mer
- 📺 Onde vai passar: ESPN (no Disney+)
Boulogne x Saint-Étienne: Últimos jogos entre os times
Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.
Boulogne x Saint-Étienne: Quem Ganha? Melhores Odds
O Saint-Étienne é o favorito para vencer a partida, com 46,1% de probabilidade. O time da casa, Boulogne, tem 30,8% de chances, enquanto o empate está cotado em 29,9%.
- 🏆 Boulogne vence, odd 3.25 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.35 na Superbet
- 👀 Saint-Étienne vence, odd 2.17 na F12.bet
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
