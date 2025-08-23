Assine UOL
Boulogne x Saint-Étienne: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 2 (23/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Boulogne x Saint-Étienne: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 3ª rodada da Ligue 2 2025/26. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília), no Stade de la Libération, com transmissão ao vivo pela ESPN no Disney+.


O Boulogne, na 18ª posição, busca seus primeiros pontos na competição após duas derrotas. A missão, no entanto, é dificílima, pois o adversário é o líder Saint-Étienne, que está invicto e chega embalado por uma goleada de 4 a 0 na última rodada.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Boulogne x Saint-Étienne Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Saint-Étienne vence, odd pagando 2.17 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.91 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Saint-Étienne 2 a 0, odd pagando 9.40 na Betnacional


Para as apostas em Boulogne x Saint-Étienne, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença de momento e qualidade técnica entre as duas equipes.


🔥 Palpite 1. Saint-Étienne vence, odd pagando 2.17


A aposta na vitória do Saint-Étienne tem um valor excelente. O time é o líder do campeonato, possui um elenco muito superior e um ataque poderoso que marcou 7 gols em 2 jogos.


Enfrentando uma equipe na zona de rebaixamento que ainda não pontuou, a vitória do visitante é o resultado mais lógico e provável.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.91


O Saint-Étienne tem protagonizado jogos de muitos gols neste início de temporada. A equipe participou de placares de 4 a 0 e 3 a 3.


Com um ataque tão eficiente, a tendência é que o time marque vários gols novamente, superando a linha de 2,5 gols na partida, independentemente de o time da casa conseguir marcar ou não.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Saint-Étienne 2 a 0, odd pagando 9.40


Para quem busca uma aposta mais ousada e com um retorno financeiro alto, o placar de 2 a 0 para o Saint-Étienne é uma ótima opção.


Este resultado reflete um controle total do líder da competição, que consegue uma vitória segura e sem sofrer gols contra um adversário frágil, que não marcou em sua última partida.


Boulogne x Saint-Étienne: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Boulogne x Saint-Étienne ao vivo na ESPN através do Disney+. O jogo começa às 15h00, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Boulogne x Saint-Étienne - Ligue 2

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade de la Libération, Boulogne-sur-Mer

  • 📺 Onde vai passar: ESPN (no Disney+)


Boulogne x Saint-Étienne: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.


Boulogne x Saint-Étienne: Quem Ganha? Melhores Odds


O Saint-Étienne é o favorito para vencer a partida, com 46,1% de probabilidade. O time da casa, Boulogne, tem 30,8% de chances, enquanto o empate está cotado em 29,9%.



  • 🏆 Boulogne vence, odd 3.25 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.35 na Superbet

  • 👀 Saint-Étienne vence, odd 2.17 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Boulogne x Saint Etienne: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Boulogne x Saint Etienne: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2014 Coupe de France
Boulogne
2 - 2
Saint Etienne

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Boulogne
Empate
Saint Etienne

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

Ver mais Ver menos

