Botafogo x Vitória: Palpite, Onde Assistir, Escalações | Brasileirão Série A (16/07)

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 16/07, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da Globo, SporTV e Premiere.

O Botafogo vai a campo buscando encostar no G4 e confirmar a boa fase. Já o Vitória precisa pontuar para tentar sair da zona de rebaixamento e voltar a vencer após uma série de resultados negativos.

Veja a seguir nossos palpites de Botafogo x Vitória, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Botafogo x Vitória Palpite - Campeonato Brasileiro



Palpite 1 – Total de Gols: Menos de 2.5 - odd de 1.80 na bet365

- na bet365

Palpite 2 – Resultado Final: Botafogo - odd de 1.72 na Superbet

- na Superbet

Palpite 3 – Ambas Marcam: Não - odd de 1.75 na Novibet



Para as apostas em Botafogo x Vitória nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos no Brasileirão.

Total de Gols: Menos de 2.5 - odd de 1.80

O Botafogo tem média de 1,1 gol marcado por jogo e sofreu apenas seis gols nas últimas dez partidas. Do outro lado, o Vitória vive um momento ofensivo muito fraco, com apenas quatro gols marcados no mesmo período.

Com base nesses dados, o jogo tende a ser mais travado, com poucas chances claras e volume ofensivo limitado das duas equipes. Abaixo de 2.5 gols é uma boa oportunidade.

Resultado Final: Botafogo - odd de 1.72

O Botafogo venceu seis dos seus últimos dez jogos, incluindo confrontos contra PSG, Vasco e Santos. O time está bem estruturado defensivamente e mostra mais consistência como mandante.

O Vitória perdeu cinco dos últimos dez jogos, está na 17ª posição do campeonato e tem desempenho muito fraco fora de casa. A diferença de fase é grande.

Ambas Marcam: Não - odd de 1.75

A equipe baiana tem uma média de 0,5 gol por partida nos últimos dez jogos, com dificuldades para criar e finalizar. O Botafogo tem defesa segura e sofreu menos de um gol por partida nesse período.

Com isso, a chance de só o time mandante marcar ou mesmo de um 0x0 não pode ser descartada. Vale explorar esse mercado.

Botafogo x Vitória - Últimos 5 jogos Entre Os Times



Botafogo 1x1 Vitória - Brasileirão 2024



Vitória 0x1 Botafogo - Brasileirão 2024



Vitória 1x2 Botafogo- Copa do Brasil 2024



Botafogo 1x0 Vitória - Copa do Brasil 2024



Vitória 0x0 Botafogo - Série B 2021



Últimas Notícias do Botafogo

O Glorioso vive boa fase recente, principalmente no Nilton Santos. A equipe vem de vitórias importantes e ocupa o sexto lugar na tabela. Sem grandes baixas, deve ir com força máxima em busca da vitória.

Botafogo - Últimos 5 jogos



✅ Vasco 0x2 Botafogo



❌ Palmeiras 1x0 Botafogo



❌ Atlético 1x0 Botafogo



✅ PSG 0x1 Botafogo



✅ Botafogo 2x1 Seatle Sounders



Últimas Notícias do Vitória

O Rubro-Negro baiano está pressionado na zona de rebaixamento. A equipe não vence há três rodadas e precisa reagir fora de casa. O setor ofensivo preocupa, com apenas quatro gols marcados nos últimos dez jogos.

Vitória - Últimos 5 jogos



❌ Internacional 1x0 Vitória



❌ Vitória 0x1 Confiança



🟡 Vitória 0x0 Cruzeiro



🟡 Corinthians 0x0 Vitória



❌ Universidad 1x0 Vitória



Botafogo x Vitória: quem ganha? - Melhores odds

O Botafogo tem 70% de probabilidade de vencer o jogo desta quarta-feira. Com odds bem favoráveis, o alvinegro vive melhor momento, atua em casa e enfrenta um adversário em crise.



Botafogo ganha - Odd de @1.42 na Superbet



Empate - Odd de @4.25 na Superbet



Vitória ganha - Odd de @8.00 na Superbet



Botafogo x Vitória: Palpite de Odds altas para o jogo



Botafogo vence + menos de 3.5 gols + Ambas não marcam - Odd @4.20 - Na Superbet



Botafogo x Vitória: Estatísticas



Botafogo tem média de 1,1 gol por jogo



Vitória marcou apenas 4 gols nos últimos 10 jogos



Botafogo venceu 6 dos últimos 10 jogos



Vitória perdeu 6 das últimas 10 partidas



Jogo entre eles não tem mais de 3 gols desde 2017



Botafogo x Vitória - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Botafogo x Vitória na Globo (tv aberta), SporTV (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). A partida está marcada para às 21h30, desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Tudo o que você precisa saber de Botafogo x Vitória:



⚽️ Confronto: Botafogo x Vitória - Brasileirão 2025

Botafogo x Vitória - Brasileirão 2025

🗓️ Data: 16/07/2025

16/07/2025

⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

📺 Onde vai passar Botafogo x Vitória: Globo, SporTV e Premiere



Nunca aposte mais do que pode perder. Aposte com responsabilidade. Acesse nosso guia de Jogo Responsável.