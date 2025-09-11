Assine UOL
Copa Do Brasil - Brazil
Botafogo x Vasco, Palpite Odds +14, +8, Onde Assistir, Copa do Brasil, 11/09

Publicado
11.09.2025
Atualizado em
11.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Botafogo x Vasco se enfrentam em jogo válido pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere, Prime Video e Globoplay. Veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao duelo.


O primeiro jogo entre os times terminou em um empate por 1 a 1, deixando a decisão da vaga para as semifinais da Copa do Brasil para este confronto no Estádio Nilton Santos. A partida promete ser tensa, já que ambos os times buscam a vitória para avançar na competição.


Botafogo x Vasco Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  🎯 Palpite: Ambas Equipas Marcam - odd 1.99

  🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.02

  🎯 Palpite: Resultado Final (Botafogo vence) - odd 1.75


A expectativa é de um jogo com muitos gols, considerando a média de 3.3 gols por jogo do Vasco e 2.5 do Botafogo nas últimas dez partidas em todas as competições. O fato de os dois times terem balançado as redes no jogo de ida aumenta a chance de que isso se repita. Além disso, o Botafogo, jogando em casa, tem um bom retrospecto recente, vencendo um de cada dois jogos que disputou no Nilton Santos nos últimos dez jogos em todas as competições.


Palpites Alternativos Botafogo x Vasco



  🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 6.5) - odd 1.87

  🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.92

  🎯 Palpite: Resultado Exato (2x1 para o Botafogo) - odd 7.66


Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um clássico decisivo. A média de gols das duas equipes nas últimas dez partidas aponta que uma vitória por 2 a 1 para o Botafogo é um placar possível. Além disso, as partidas de Vasco e Botafogo tem uma média alta de escanteios (mais de 8,5) e cartões (mais de 5,5) na Copa do Brasil e no Brasileirão.


💰 Botafogo x Vasco: Palpites de Odds Baixas



  🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Botafogo ou empate) - odd 1.18

  🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.33

  🟡 Palpite: Primeiro a Marcar (Botafogo) - odd 1.57


⚖️ Botafogo x Vasco: Palpites de Odds Médias



  🔵 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 1.99

  🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.02

  🟡 Palpite: Botafogo para vencer e não sofrer gols (sim) - odd 2.65


🚀 Botafogo x Vasco: Palpites de Odds Altas



  🔵 Palpite: Resultado Exato (0x0) - odd 8.37

  🟢 Palpite: Vasco para vencer e não sofrer gols (Sim) - odd 6.90

  🟡 Palpite: Placar Exato (1x2 para o Vasco) - odd 14.81


Botafogo x Vasco: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil coloca frente a frente dois rivais históricos do futebol carioca. Com o empate no primeiro jogo, a partida no Estádio Nilton Santos promete ser acirrada, com as duas equipes se jogando para frente em busca da classificação para a próxima fase.


📋 Informações Completas da Partida



  ⚽ Confronto: Botafogo x Vasco - Copa do Brasil

  📅 Data: 11/09/2025

  ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

  📺 Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere, Prime Video e Globoplay


Como Botafogo e Vasco Chegam Para o Confronto


O Botafogo chega para o jogo com uma boa sequência de resultados, vindo de uma vitória de 4 a 1 sobre o RB Bragantino. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time alvinegro venceu cinco, empatou três e perdeu dois. Além disso, o time tem um bom desempenho ofensivo, com uma média de 1.7 gols marcados por jogo. A equipe também se destaca na defesa, com média de 0.8 gols sofridos por partida.


Já o Vasco da Gama tem uma sequência mais irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota nos seus últimos três jogos. No entanto, o time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.9 gols marcados por jogo nas últimas 10 partidas. A defesa, por outro lado, precisa de mais atenção, pois a equipe sofre, em média, 1.4 gols por jogo.

Botafogo x Vasco DA Gama: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Botafogo x Vasco DA Gama: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Botafogo
0 - 0
Vasco DA Gama
2025 Copa Do Brasil
Vasco DA Gama
1 - 1
Botafogo
2025 Serie A
Vasco DA Gama
0 - 2
Botafogo
2025 Carioca - 1
Vasco DA Gama
1 - 0
Botafogo
2024 Serie A
Botafogo
3 - 0
Vasco DA Gama

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de diversão, mas é crucial entender que elas não são uma fonte de renda. O mundo das apostas é imprevisível, e perder faz parte do processo, por isso é essencial não se deixar levar pelas emoções. Ao apostar, determine um valor que você pode gastar sem comprometer suas finanças e nunca tente recuperar o dinheiro perdido. Mantenha o equilíbrio, jogue por diversão e lembre-se de que a aposta deve ser apenas um lazer. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

