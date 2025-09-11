Botafogo x Vasco, Palpite Odds +14, +8, Onde Assistir, Copa do Brasil, 11/09

Botafogo x Vasco se enfrentam em jogo válido pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere, Prime Video e Globoplay. Veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao duelo.

O primeiro jogo entre os times terminou em um empate por 1 a 1, deixando a decisão da vaga para as semifinais da Copa do Brasil para este confronto no Estádio Nilton Santos. A partida promete ser tensa, já que ambos os times buscam a vitória para avançar na competição.

Botafogo x Vasco Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ambas Equipas Marcam - odd 1.99

- odd 1.99

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.02

- odd 2.02

🎯 Palpite: Resultado Final (Botafogo vence) - odd 1.75



A expectativa é de um jogo com muitos gols, considerando a média de 3.3 gols por jogo do Vasco e 2.5 do Botafogo nas últimas dez partidas em todas as competições. O fato de os dois times terem balançado as redes no jogo de ida aumenta a chance de que isso se repita. Além disso, o Botafogo, jogando em casa, tem um bom retrospecto recente, vencendo um de cada dois jogos que disputou no Nilton Santos nos últimos dez jogos em todas as competições.

Palpites Alternativos Botafogo x Vasco



🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 6.5) - odd 1.87

- odd 1.87

🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.92

- odd 1.92

🎯 Palpite: Resultado Exato (2x1 para o Botafogo) - odd 7.66



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um clássico decisivo. A média de gols das duas equipes nas últimas dez partidas aponta que uma vitória por 2 a 1 para o Botafogo é um placar possível. Além disso, as partidas de Vasco e Botafogo tem uma média alta de escanteios (mais de 8,5) e cartões (mais de 5,5) na Copa do Brasil e no Brasileirão.

💰 Botafogo x Vasco: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Botafogo ou empate) - odd 1.18

- odd 1.18

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.33

- odd 1.33

🟡 Palpite: Primeiro a Marcar (Botafogo) - odd 1.57



⚖️ Botafogo x Vasco: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd 1.99

- odd 1.99

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.02

- odd 2.02

🟡 Palpite: Botafogo para vencer e não sofrer gols (sim) - odd 2.65



🚀 Botafogo x Vasco: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Exato (0x0) - odd 8.37

- odd 8.37

🟢 Palpite: Vasco para vencer e não sofrer gols (Sim) - odd 6.90

- odd 6.90

🟡 Palpite: Placar Exato (1x2 para o Vasco) - odd 14.81



Botafogo x Vasco: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil coloca frente a frente dois rivais históricos do futebol carioca. Com o empate no primeiro jogo, a partida no Estádio Nilton Santos promete ser acirrada, com as duas equipes se jogando para frente em busca da classificação para a próxima fase.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Botafogo x Vasco - Copa do Brasil



📅 Data: 11/09/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro



📺 Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere, Prime Video e Globoplay



Como Botafogo e Vasco Chegam Para o Confronto

O Botafogo chega para o jogo com uma boa sequência de resultados, vindo de uma vitória de 4 a 1 sobre o RB Bragantino. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time alvinegro venceu cinco, empatou três e perdeu dois. Além disso, o time tem um bom desempenho ofensivo, com uma média de 1.7 gols marcados por jogo. A equipe também se destaca na defesa, com média de 0.8 gols sofridos por partida.

Já o Vasco da Gama tem uma sequência mais irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota nos seus últimos três jogos. No entanto, o time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.9 gols marcados por jogo nas últimas 10 partidas. A defesa, por outro lado, precisa de mais atenção, pois a equipe sofre, em média, 1.4 gols por jogo.