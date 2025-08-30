Botafogo x RB Bragantino: Palpite, Odds +5, +15 e Onde Assistir Brasileirão (30/08)

Confira palpite para Botafogo e RB Bragantino, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Botafogo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.

O Botafogo é o 5º colocado e busca se manter na parte de cima da tabela, enquanto o RB Bragantino, 8º, tenta se aproximar do G4. O jogo é um confronto direto entre duas equipes com estilos de jogo bem definidos.

Palpite para Botafogo x RB Bragantino



⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.12 na Superbet



⚽ Botafogo - Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 1.92 na Esportes da Sorte



⚽ 1º tempo - Resultado - Botafogo - Odd de 2.10 na Novibet



Ambas as equipes marcam - Sim

As estatísticas de ambas as equipes mostram um equilíbrio no ataque, com médias de gols marcados de 1.4 para o Botafogo e 1.2 para o RB Bragantino. Ambas as defesas são sólidas, mas o ataque dos dois times tem capacidade de balançar as redes. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados. Em um jogo onde as duas equipes buscam a vitória para se manter na parte de cima da tabela, é provável que ambas marquem.

Botafogo - Total de Gols - Menos de 1.5

Apesar do Botafogo ter um bom ataque, o RB Bragantino tem uma defesa organizada. O Botafogo tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, mas o RB Bragantino sofre apenas 1.3 gols por partida. O histórico recente de confrontos diretos mostra placares apertados, o que torna provável que o Botafogo não consiga marcar mais de um gol, especialmente se o RB Bragantino focar na defesa.

1º tempo - Resultado - Botafogo

O Botafogo, jogando em casa, tem um desempenho ofensivo superior ao do RB Bragantino. A equipe tem uma média de 5.4 chutes no gol, contra 4.2 do adversário. O RB Bragantino, por sua vez, tem sofrido com a pressão inicial de seus adversários. O Botafogo tem um histórico de começar os jogos de forma agressiva e pode aproveitar a fragilidade do RB Bragantino no início do jogo para ir para o intervalo com a vantagem no placar.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Botafogo x RB Bragantino - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 30/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Nilton Santos, Rio de Janeiro



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Botafogo x RB Bragantino



🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.72 na Stake



🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.64 na Novibet



🎯 Total de Chutes no Gol - Menos de 8.5 - Odd de 2.00 na Superbet



Palpite Odds Altas Botafogo x RB Bragantino



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Botafogo/Empate - Odd de 15.00 na Stake



🚀 Resultado Correto 1x1 - Odd de 6.66 na Esportes da Sorte



🚀 Marcar o 1º Gol - Arthur Cabral - Odd de 5.25 na Superbet



Quem vai ganhar Botafogo x RB Bragantino

Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.49 a 1.60. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.85 e 4.00. Já uma vitória do RB Bragantino é considerada a menos provável, com odds acima de 6.00.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Botafogo x RB Bragantino:



Vitória Botafogo - Odd de 1.60 na Superbet



Empate - 3.85 na Superbet



Vitória RB Bragantino - 6.00 na Superbet



Histórico entre Botafogo x RB Bragantino

O histórico de confrontos diretos entre Botafogo e RB Bragantino mostra um domínio recente do Botafogo. Nas últimas cinco partidas, o Botafogo venceu 4 vezes, com uma derrota para o RB Bragantino. Os jogos costumam ser de placares baixos, o que demonstra a dificuldade do RB Bragantino em marcar contra a defesa do Botafogo.

Últimos 5 jogos do Botafogo



🟡 Vasco 1x1 Botafogo



✅ Juventude 1x3 Botafogo



❌ LDU Quito 2x0 Botafogo



❌ Botafogo 0x1 Palmeiras



✅ Botafogo 1x0 LDU Quito



Últimos 5 jogos do RB Bragantino