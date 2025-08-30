Assine UOL
Botafogo
Serie A - Brazil
RB Bragantino
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
Botafogo x RB Bragantino: Palpite, Odds +5, +15 e Onde Assistir Brasileirão (30/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira palpite para Botafogo e RB Bragantino, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.


Botafogo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.


O Botafogo é o 5º colocado e busca se manter na parte de cima da tabela, enquanto o RB Bragantino, 8º, tenta se aproximar do G4. O jogo é um confronto direto entre duas equipes com estilos de jogo bem definidos. 


Palpite para Botafogo x RB Bragantino



  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.12 na Superbet

  • ⚽ Botafogo - Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 1.92 na Esportes da Sorte

  • ⚽ 1º tempo - Resultado - Botafogo - Odd de 2.10 na Novibet


Ambas as equipes marcam - Sim


As estatísticas de ambas as equipes mostram um equilíbrio no ataque, com médias de gols marcados de 1.4 para o Botafogo e 1.2 para o RB Bragantino. Ambas as defesas são sólidas, mas o ataque dos dois times tem capacidade de balançar as redes. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados. Em um jogo onde as duas equipes buscam a vitória para se manter na parte de cima da tabela, é provável que ambas marquem.


Botafogo - Total de Gols - Menos de 1.5


Apesar do Botafogo ter um bom ataque, o RB Bragantino tem uma defesa organizada. O Botafogo tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, mas o RB Bragantino sofre apenas 1.3 gols por partida. O histórico recente de confrontos diretos mostra placares apertados, o que torna provável que o Botafogo não consiga marcar mais de um gol, especialmente se o RB Bragantino focar na defesa.


1º tempo - Resultado - Botafogo


O Botafogo, jogando em casa, tem um desempenho ofensivo superior ao do RB Bragantino. A equipe tem uma média de 5.4 chutes no gol, contra 4.2 do adversário. O RB Bragantino, por sua vez, tem sofrido com a pressão inicial de seus adversários. O Botafogo tem um histórico de começar os jogos de forma agressiva e pode aproveitar a fragilidade do RB Bragantino no início do jogo para ir para o intervalo com a vantagem no placar.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Botafogo x RB Bragantino - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Nilton Santos, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Botafogo x RB Bragantino



  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.72 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.64 na Novibet

  • 🎯 Total de Chutes no Gol - Menos de 8.5 - Odd de 2.00 na Superbet


Palpite Odds Altas Botafogo x RB Bragantino



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Botafogo/Empate - Odd de 15.00 na Stake

  • 🚀 Resultado Correto 1x1 - Odd de 6.66 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Marcar o 1º Gol - Arthur Cabral - Odd de 5.25 na Superbet


Quem vai ganhar Botafogo x RB Bragantino


Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.49 a 1.60. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.85 e 4.00. Já uma vitória do RB Bragantino é considerada a menos provável, com odds acima de 6.00. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Botafogo x RB Bragantino:



  • Vitória Botafogo - Odd de 1.60 na Superbet

  • Empate - 3.85 na Superbet

  • Vitória RB Bragantino - 6.00 na Superbet


Histórico entre Botafogo x RB Bragantino


O histórico de confrontos diretos entre Botafogo e RB Bragantino mostra um domínio recente do Botafogo. Nas últimas cinco partidas, o Botafogo venceu 4 vezes, com uma derrota para o RB Bragantino. Os jogos costumam ser de placares baixos, o que demonstra a dificuldade do RB Bragantino em marcar contra a defesa do Botafogo.


Últimos 5 jogos do Botafogo



  • 🟡 Vasco 1x1 Botafogo

  • ✅ Juventude 1x3 Botafogo

  • ❌ LDU Quito 2x0 Botafogo

  • ❌ Botafogo 0x1 Palmeiras

  • ✅ Botafogo 1x0 LDU Quito


Últimos 5 jogos do RB Bragantino



  • ✅ RB Bragantino 4x2 Fluminense

  • ❌ Ceará 1x0 RB Bragantino

  • ❌ RB Bragantino 1x3 Internacional

  • ❌ RB Bragantino 0x1 Botafogo

  • ❌ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino

Botafogo x RB Bragantino: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Trabzonspor - Samsunspor
1
1.8
Tottenham - Bournemouth
1
1.92
Confiança - Retrô
1
1.46
Múltipla
5.05
x
Aposta
20
=
Ganhos
100.92
Botafogo x RB Bragantino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Botafogo x RB Bragantino: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Copa Do Brasil
RB Bragantino
0 - 1
Botafogo
2025 Copa Do Brasil
Botafogo
2 - 0
RB Bragantino
2025 Serie A
RB Bragantino
1 - 0
Botafogo
2024 Serie A
RB Bragantino
0 - 1
Botafogo
2024 Serie A
Botafogo
2 - 1
RB Bragantino

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Botafogo
Empate
RB Bragantino

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

