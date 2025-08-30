- E
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
Botafogo x RB Bragantino: Palpite, Odds +5, +15 e Onde Assistir Brasileirão (30/08)
Confira palpite para Botafogo e RB Bragantino, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Botafogo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.
O Botafogo é o 5º colocado e busca se manter na parte de cima da tabela, enquanto o RB Bragantino, 8º, tenta se aproximar do G4. O jogo é um confronto direto entre duas equipes com estilos de jogo bem definidos.
Palpite para Botafogo x RB Bragantino
- ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.12 na Superbet
- ⚽ Botafogo - Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 1.92 na Esportes da Sorte
- ⚽ 1º tempo - Resultado - Botafogo - Odd de 2.10 na Novibet
Ambas as equipes marcam - Sim
As estatísticas de ambas as equipes mostram um equilíbrio no ataque, com médias de gols marcados de 1.4 para o Botafogo e 1.2 para o RB Bragantino. Ambas as defesas são sólidas, mas o ataque dos dois times tem capacidade de balançar as redes. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com gols para os dois lados. Em um jogo onde as duas equipes buscam a vitória para se manter na parte de cima da tabela, é provável que ambas marquem.
Botafogo - Total de Gols - Menos de 1.5
Apesar do Botafogo ter um bom ataque, o RB Bragantino tem uma defesa organizada. O Botafogo tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, mas o RB Bragantino sofre apenas 1.3 gols por partida. O histórico recente de confrontos diretos mostra placares apertados, o que torna provável que o Botafogo não consiga marcar mais de um gol, especialmente se o RB Bragantino focar na defesa.
1º tempo - Resultado - Botafogo
O Botafogo, jogando em casa, tem um desempenho ofensivo superior ao do RB Bragantino. A equipe tem uma média de 5.4 chutes no gol, contra 4.2 do adversário. O RB Bragantino, por sua vez, tem sofrido com a pressão inicial de seus adversários. O Botafogo tem um histórico de começar os jogos de forma agressiva e pode aproveitar a fragilidade do RB Bragantino no início do jogo para ir para o intervalo com a vantagem no placar.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Botafogo x RB Bragantino - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 30/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Nilton Santos, Rio de Janeiro
- 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Botafogo x RB Bragantino
- 🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.72 na Stake
- 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.64 na Novibet
- 🎯 Total de Chutes no Gol - Menos de 8.5 - Odd de 2.00 na Superbet
Palpite Odds Altas Botafogo x RB Bragantino
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Botafogo/Empate - Odd de 15.00 na Stake
- 🚀 Resultado Correto 1x1 - Odd de 6.66 na Esportes da Sorte
- 🚀 Marcar o 1º Gol - Arthur Cabral - Odd de 5.25 na Superbet
Quem vai ganhar Botafogo x RB Bragantino
Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.49 a 1.60. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.85 e 4.00. Já uma vitória do RB Bragantino é considerada a menos provável, com odds acima de 6.00.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Botafogo x RB Bragantino:
- Vitória Botafogo - Odd de 1.60 na Superbet
- Empate - 3.85 na Superbet
- Vitória RB Bragantino - 6.00 na Superbet
Histórico entre Botafogo x RB Bragantino
O histórico de confrontos diretos entre Botafogo e RB Bragantino mostra um domínio recente do Botafogo. Nas últimas cinco partidas, o Botafogo venceu 4 vezes, com uma derrota para o RB Bragantino. Os jogos costumam ser de placares baixos, o que demonstra a dificuldade do RB Bragantino em marcar contra a defesa do Botafogo.
Últimos 5 jogos do Botafogo
- 🟡 Vasco 1x1 Botafogo
- ✅ Juventude 1x3 Botafogo
- ❌ LDU Quito 2x0 Botafogo
- ❌ Botafogo 0x1 Palmeiras
- ✅ Botafogo 1x0 LDU Quito
Últimos 5 jogos do RB Bragantino
- ✅ RB Bragantino 4x2 Fluminense
- ❌ Ceará 1x0 RB Bragantino
- ❌ RB Bragantino 1x3 Internacional
- ❌ RB Bragantino 0x1 Botafogo
- ❌ Atlético-MG 2x1 RB Bragantino
Botafogo x RB Bragantino: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Botafogo x RB Bragantino: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Botafogo x RB Bragantino: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- E
- D
- V
- D
Real Sociedad Vence
- E
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
Empate
- D
- D
- D
- E
- D
- D
- V
- D
- D
- V
Nantes Vence
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- D
Empate
- E
- D
- D
- E
- D
- E
- D
- V
- E
- V
ABC Vence