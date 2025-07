Botafogo x RB Bragantino: Palpites para apostas com Odds Altas - Copa do Brasil 2025

⚽ Odds altas em Botafogo x RB Bragantino aparecem como grandes oportunidades para apostadores que gostam de cenários ousados na Copa do Brasil. O duelo será esta terça-feira, 29 de julho, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro 🏟️. Pode assistir ao jogo ao vivo pelo Premiere 2 e Sportv 📺.

Botafogo e Red Bull Bragantino se encontrarão em um duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Este jogo de ida promete ser um embate tático entre duas equipes que buscam avançar na competição

O histórico mostra um leve favoritismo do Botafogo quando joga em casa, com 8 vitórias em 13 confrontos no Nilton Santos, contra 4 triunfos do Bragantino. No entanto, o último encontro entre as equipes, em abril deste ano pelo Brasileirão, terminou com vitória do Red Bull Bragantino por 1 a 0 em sua casa ⚔️.