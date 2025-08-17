- V
Botafogo x Palmeiras: Palpite, Odds +4, +15 e Onde Assistir Brasileirão (17/08)
Confira palpite para Botafogo e Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.
O Botafogo, 5º colocado, e o Palmeiras, 3º, estão em posições de destaque na tabela, o que promete um confronto direto de alto nível. O jogo é crucial na disputa pelo G4 e pela liderança da competição.
Palpite para Botafogo x Palmeiras
- ⚽ Palpite 1: 1º Tempo - Resultado: Botafogo - Odd de 3.18 na Esportes da Sorte
- ⚽ Palpite 2: 1º Gol: Botafogo - Odd de 1.97 na Betnacional
- ⚽ Palpite 3: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.52 na Superbet
1º Tempo - Resultado: Botafogo
O Botafogo tem demonstrado grande força em seus jogos em casa, especialmente nos primeiros 45 minutos. O time liderou no intervalo em 8 das últimas 10 partidas disputadas em seus domínios, o que indica uma capacidade de começar o jogo de forma intensa e dominante.
Com um ataque eficiente (1.4 gols marcados por jogo) e uma defesa muito sólida (0.6 gols sofridos), o Botafogo tem as ferramentas para ir para o intervalo com a vantagem no placar.
1º Gol: Botafogo
Este palpite está diretamente ligado à força do Botafogo no início de jogo. A equipe carioca tem um desempenho ofensivo superior ao do Palmeiras em termos de chutes no gol (5.4 contra 4.0).
Jogando em casa, o Botafogo deve pressionar o adversário desde o início, aproveitando a pressão da torcida para abrir o placar.
Total de Gols - Mais de 2.5
O confronto entre Botafogo e Palmeiras coloca frente a frente duas equipes com ataques eficientes (ambas com média de 1.4 gols marcados por jogo). Apesar da solidez defensiva do Botafogo, o Palmeiras tem um ataque qualificado e com potencial para marcar.
O histórico recente de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, como o 3-1 e o 2-2. A qualidade dos dois times torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Botafogo x Palmeiras - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 17/08/2025
- 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Estádio Nilton Santos
- 📺 Onde Assistir: Prime Video
Palpite Alternativo Botafogo x Palmeiras
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.05 na Esportes da Sorte
- 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.32 na Stake
- 🎯 Resultado Final/Ambos Marcam - Empate/Sim - Odd de 4.61 na Betnacional
Palpite Odds Altas Botafogo x Palmeiras
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Botafogo/Empate - Odd de 15.28 na Betnacional
- 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 16.31 na Esportes da Sorte
- 🚀 Total chutes a gol - Joaquín Piquerez - Mais de 1.5 - Odd de 16.00 na Stake
Quem vai ganhar Botafogo x Palmeiras
Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45.
O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.10 e 3.15. Já uma vitória do Botafogo é considerada a menos provável, com odds acima de 3.00.
Isso indica que, embora o Botafogo jogue em casa e tenha um desempenho muito sólido, a força do Palmeiras no campeonato faz com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Botafogo x Palmeiras:
- Vitória Botafogo - Odd de 2.42 na Superbet
- Empate - 3.10 na Superbet
- Vitória Palmeiras - 3.20 na Superbet
Botafogo x Palmeiras: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Botafogo x Palmeiras: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Botafogo x Palmeiras: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Histórico entre Botafogo x Palmeiras
O histórico de confrontos diretos entre Botafogo e Palmeiras nos últimos anos tem sido equilibrado e com resultados inesperados. Nas últimas cinco partidas, o Botafogo venceu duas vezes, o Palmeiras venceu uma e houve dois empates.
É importante notar que muitos dos jogos foram de placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Botafogo
- Botafogo YxW LDU Quito - (Copa Libertadores)
- ✅ Fortaleza 0x5 Botafogo - (Campeonato Brasileiro)
- ✅ RB Bragantino 0x1 Botafogo - (Copa do Brasil)
- ❌ Botafogo 0x2 Cruzeiro - (Campeonato Brasileiro)
- ✅ Botafogo 2x0 RB Bragantino - (Copa do Brasil)
Últimos 5 jogos do Palmeiras
- Universitario WxY Palmeiras -(Copa Libertadores)
- ✅ Palmeiras 2x1 Ceará - (Campeonato Brasileiro)
- ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians - (Copa do Brasil)
- 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)
- ❌ Corinthians 1x0 Palmeiras - (Copa do Brasil)
