Assine UOL
Botafogo
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Serie A - Brazil
Palmeiras
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
2.9
2
2.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.18
x
3
2
2.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.3
x
2.9
2
2.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.2
x
3
2
2.55
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 16:30

Botafogo x Palmeiras: Palpite, Odds +4, +15 e Onde Assistir Brasileirão (17/08)

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira palpite para Botafogo e Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) na Arena MRV, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.


O Botafogo, 5º colocado, e o Palmeiras, 3º, estão em posições de destaque na tabela, o que promete um confronto direto de alto nível. O jogo é crucial na disputa pelo G4 e pela liderança da competição.


Palpite para Botafogo x Palmeiras



  • ⚽ Palpite 1: 1º Tempo - Resultado: Botafogo - Odd de 3.18 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Palpite 2: 1º Gol: Botafogo - Odd de 1.97 na Betnacional

  • ⚽ Palpite 3: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.52 na Superbet


1º Tempo - Resultado: Botafogo


O Botafogo tem demonstrado grande força em seus jogos em casa, especialmente nos primeiros 45 minutos. O time liderou no intervalo em 8 das últimas 10 partidas disputadas em seus domínios, o que indica uma capacidade de começar o jogo de forma intensa e dominante.


Com um ataque eficiente (1.4 gols marcados por jogo) e uma defesa muito sólida (0.6 gols sofridos), o Botafogo tem as ferramentas para ir para o intervalo com a vantagem no placar.


1º Gol: Botafogo


Este palpite está diretamente ligado à força do Botafogo no início de jogo. A equipe carioca tem um desempenho ofensivo superior ao do Palmeiras em termos de chutes no gol (5.4 contra 4.0).


 Jogando em casa, o Botafogo deve pressionar o adversário desde o início, aproveitando a pressão da torcida para abrir o placar.


Total de Gols - Mais de 2.5


O confronto entre Botafogo e Palmeiras coloca frente a frente duas equipes com ataques eficientes (ambas com média de 1.4 gols marcados por jogo). Apesar da solidez defensiva do Botafogo, o Palmeiras tem um ataque qualificado e com potencial para marcar.


O histórico recente de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, como o 3-1 e o 2-2. A qualidade dos dois times torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Botafogo x Palmeiras - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Estádio Nilton Santos

  • 📺 Onde Assistir: Prime Video


Palpite Alternativo Botafogo x Palmeiras



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.05 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.32 na Stake

  • 🎯 Resultado Final/Ambos Marcam - Empate/Sim - Odd de 4.61 na Betnacional


Palpite Odds Altas Botafogo x Palmeiras



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Botafogo/Empate - Odd de 15.28 na Betnacional

  • 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 16.31 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Total chutes a gol - Joaquín Piquerez - Mais de 1.5 - Odd de 16.00 na Stake


Quem vai ganhar Botafogo x Palmeiras


Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.10 e 3.15. Já uma vitória do Botafogo é considerada a menos provável, com odds acima de 3.00.


Isso indica que, embora o Botafogo jogue em casa e tenha um desempenho muito sólido, a força do Palmeiras no campeonato faz com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Botafogo x Palmeiras:



  • Vitória Botafogo - Odd de 2.42 na Superbet

  • Empate - 3.10 na Superbet

  • Vitória Palmeiras - 3.20 na Superbet

Ver mais Ver menos

Botafogo x Palmeiras: Palpite do Dia

Palmeiras Vence
Superbet logo
2.55
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Istanbul Basaksehir - Kayserispor
1
1.85
Cadiz - Mirandes
1
1.56
Defensa Y Justicia - Newells Old Boys
1
1.73
Múltipla
4.99
x
Aposta
20
=
Ganhos
99.86
Apostar agora

Botafogo x Palmeiras: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Botafogo x Palmeiras: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 FIFA Club World Cup
Palmeiras
1 - 0
Botafogo
2025 Serie A
Palmeiras
0 - 0
Botafogo
2024 Serie A
Palmeiras
1 - 3
Botafogo
2024 CONMEBOL Libertadores
Palmeiras
2 - 2
Botafogo
2024 CONMEBOL Libertadores
Botafogo
2 - 1
Palmeiras

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Botafogo
Empate
Palmeiras

Histórico entre Botafogo x Palmeiras


O histórico de confrontos diretos entre Botafogo e Palmeiras nos últimos anos tem sido equilibrado e com resultados inesperados. Nas últimas cinco partidas, o Botafogo venceu duas vezes, o Palmeiras venceu uma e houve dois empates.


É importante notar que muitos dos jogos foram de placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Botafogo



  • Botafogo YxW LDU Quito - (Copa Libertadores)

  • ✅ Fortaleza 0x5 Botafogo - (Campeonato Brasileiro)

  • ✅ RB Bragantino 0x1 Botafogo - (Copa do Brasil)

  • ❌ Botafogo 0x2 Cruzeiro - (Campeonato Brasileiro)

  • ✅ Botafogo 2x0 RB Bragantino - (Copa do Brasil)


Últimos 5 jogos do Palmeiras



  • Universitario WxY Palmeiras -(Copa Libertadores)

  • ✅ Palmeiras 2x1 Ceará - (Campeonato Brasileiro)

  • ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians - (Copa do Brasil)

  • 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)

  • ❌ Corinthians 1x0 Palmeiras - (Copa do Brasil)

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Banfield
  • D
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Estudiantes L.P.
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Banfield Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Defensa Y Justicia
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Newells Old Boys
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V

Defensa Y Justicia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sarmiento Junin
  • V
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Atletico Tucuman
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V

Atletico Tucuman Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Huracan
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Once Caldas
  • E
  • V
  • E
  • D
  • V

Huracan Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rangers
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Club Brugge KV
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Club Brugge KV Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Santa Cruz
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Altos
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Santa Cruz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Club Queretaro
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Atlas
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Atlas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Espanyol
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Atletico Madrid
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Atletico Madrid Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites