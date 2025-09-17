Assine UOL
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.62
x
3.75
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.78
x
3.6
2
4.99
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.7
x
3.55
2
5.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
3.65
2
5.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.09.2025 às 17:23

Botafogo x Mirassol : Palpite, Odds +5, +9 e Onde Assistir Brasileirão (17/09)

Publicado
17.09.2025
Atualizado em
17.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Botafogo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 17 de setembro, em partida atrasada pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 19h30 (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, e terá transmissão do SporTV e Premiere.


Confira palpite para Botafogo e Mirassol, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Botafogo é o 6º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Mirassol, 4º, tenta se aproximar do G4. O jogo é um confronto direto entre duas equipes com estilos de jogo bem definidos.


Palpite para Botafogo x Mirassol



  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.64 na Betnacional

  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.07 na Stake

  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 3.13 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Menos de 2.5


O Botafogo tem uma defesa muito sólida, sofrendo em média apenas 0.7 gols por jogo. O Mirassol, por sua vez, também tem uma defesa consistente, sofrendo 1.0 gol por partida.


As equipes têm ataques eficientes, mas o jogo, por ser um confronto direto no topo da tabela, pode ser mais cauteloso e estudado. A aposta em menos de 2.5 gols é uma opção com boas chances de acontecer.


Ambas as equipes marcam - Sim


Apesar da tendência de um placar baixo, as duas equipes têm ataques eficientes, com o Botafogo marcando em média 1.5 gols por jogo e o Mirassol 1.8.


Em um jogo de mata-mata, a tendência é que ambas as equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.


1º Gol - Fora


O Mirassol tem um desempenho ofensivo superior ao do Botafogo, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol.


A equipe tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Botafogo tem sofrido com a pressão de seus adversários. Em um confronto de estilos, é provável que o Mirassol consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.


Ficha da Partida



  • Jogo: Botafogo x Mirassol - 12ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 17/09/2025

  • 🕡 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Nilton Santos, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: SporTV e Premiere


Palpite Alternativo Botafogo x Mirassol



  • 🎯 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5. - Odd de 3.15 na Superbet

  • 🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.98 na Stake

  • 🎯 Quando será marcado o 1º Gol - 16-30 - Odd de 4.25 na Betnacional


Palpite Odds Altas Botafogo x Mirassol



  • 🚀 Intervalo/Resultado Final - Empate/Empate - Odd de 5.20 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Resultado Correto - 1x1 - odd de 6.75 na Stake

  • 🚀 Total de Gols e Ambos os times marcam - Menos de 2.5 e Sim - Odd de 8.04 na Betnacional


Quem vai ganhar Botafogo x Mirassol


Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.60 a 1.75. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.80 e 3.90. Já uma vitória do Mirassol é considerada a menos provável, com odds acima de 5.50.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Botafogo x Mirassol:



  • Vitória Botafogo - Odd de 1.64 na Superbet

  • Empate - 3.85 na Superbet

  • Vitória Mirassol - 5.50 na Superbet


Histórico entre Botafogo x Mirassol


Este é o primeiro encontro entre Botafogo e Mirassol.


Últimos 5 jogos do Botafogo



  • ❌ São Paulo 1x0 Botafogo

  • 🟡 Botafogo 1x1 Vasco (4-5 pênaltis) - Copa do Brasil

  • ✅ Botafogo 4x1 RB Bragantino

  • 🟡 Vasco 1x1 Botafogo

  • ❌ Juventude 1x3 Botafogo


Últimos 5 jogos do Mirassol



  • ✅ Grêmio 0x1 Mirassol

  • ✅ Mirassol 5x1 Bahia

  • ✅ Fortaleza 0x1 Mirassol

  • 🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro

  • ❌ Flamengo 2x1 Mirassol

Botafogo x Mirassol: Palpite do Dia

Mirassol Vence
Superbet logo
5.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Botafogo x Mirassol: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Botafogo x Mirassol: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Mirassol
0 - 0
Botafogo

Jogo Responsável


As apostas esportivas são atividades que devem ser encaradas com responsabilidade e tratadas como uma forma de diversão. Nunca utilize dinheiro essencial para suas contas pessoais ou da casa para apostar. Consulte as dicas de Jogo Responsável.

Jogos do Dia

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte