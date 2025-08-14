- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
Botafogo x LDU Palpite; Odds 3+, 5+, Onde Assistir; Libertadores (14/08)
Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (14/08), em partida válida pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2025. O confronto tem início às 19h (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
O Glorioso busca se recuperar no Brasileirão e usa a Libertadores como válvula de escape. Já a LDU chega em boa fase, competindo pela liderança do seu campeonato nacional e querendo levar uma boa vantagem para o jogo de volta.
Confira agora nossos palpites de Botafogo x LDU, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Botafogo x LDU: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Resultado Final: Botafogo - odd 1.39
- 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 1.91
- 🎯 Ambos os Times Marcam? Sim - odd 2.29
Para os palpites de Botafogo x LDU, sempre observamos o retrospecto dos times na temporada. O Botafogo, apesar de estar em uma fase de adaptação com o novo técnico, tem um bom desempenho em casa na Libertadores. A LDU, mesmo em boa fase, sofreu gols nos últimos jogos fora de casa.
Palpites Alternativos Botafogo x LDU
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A fase dos times e o fato de ser uma partida eliminatória podem influenciar o andamento do jogo e, por isso, nos fazem acreditar que algumas apostas podem ser bem interessantes.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar os palpites. Com a tendência de um jogo ofensivo, os mercados de gols e escanteios podem ser boas escolhas.
- 🎯 Handicap Asiático (-1.5) Botafogo - odd 2.09
- 🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 1.89
- 🎯 1º Tempo - Total de Gols: Acima de 0.5 - odd 1.35
Super Palpites Botafogo x LDU
Para quem gosta de odds realmente altas, temos uma sugestão de aposta combinada.
- 🚀 Botafogo vence, ambos marcam e mais de 2.5 gols - odd 3.70
💰 Palpites de Odds Baixas Botafogo x LDU
Aqui indicamos mercados com odds entre 1.10 e 2.49. São apostas mais seguras, boas para quem busca um retorno menor, mas com mais probabilidade de acerto.
- 🔵 Botafogo vence ou empata (Dupla Chance 1X) - odd 1.09
- 🟢 Empate anula aposta: Botafogo - odd 1.11
- 🟡 Botafogo para vencer - odd 1.36
⚖️ Palpites de Odds Médias Botafogo x LDU
Já nestes palpites, indicamos odds entre 2.50 e 4.99, que oferecem um retorno intermediário.
- 🔵 Botafogo - Handicap Asiático (-2.5) - odd 3.80
- 🟢 Diferença exata de gols: Botafogo por 2 - odd 4.00
- 🟡 Resultado Intervalo/Final: X/1 - odd 4.10
🚀 Palpites de Odds Altas Botafogo x LDU
Aqui, o risco é maior, mas o retorno é bem atrativo, com odds entre 5.00 e 12.00.
- 🔵 Resultado Exato: 2 a 0 Botafogo - odd 5.20
- 🟢 Artilheiro a qualquer momento: Arthur Cabral - odd 2.22
- 🟡 Resultado Exato: 1 a 0 Botafogo - odd 5.20
Botafogo x LDU: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Você pode assistir ao jogo entre Botafogo e LDU, válido pela CONMEBOL Libertadores 2025, de forma exclusiva no Paramount+. O confronto está marcado para começar às 19:00 (horário de Brasília) desta quinta-feira (14/08).
- ⚽ Confronto: Botafogo x LDU - CONMEBOL Libertadores 2025
- 📅 Data: 14/08/2025
- ⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
- 📺 Transmissão: Paramount+
Botafogo x LDU de Quito: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Botafogo x LDU de Quito: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Botafogo x LDU de Quito: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Botafogo e LDU Chegam Para o Confronto
O Botafogo vive um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro, com a equipe buscando se estabilizar sob o comando do novo técnico. A defesa tem sido o ponto forte do time, o que pode ser um diferencial nesta partida.
A LDU, por sua vez, vem de uma boa fase no Campeonato Equatoriano e tenta manter o bom desempenho também na Libertadores. A equipe tem feito rotação de jogadores para poupar o elenco, mas também enfrenta desafios com algumas lesões importantes.
Últimos Jogos do Botafogo
O Botafogo tem uma defesa sólida (apenas dez gols sofridos em dezessete jogos do Brasileirão) e vem de uma vitória elástica de 5 a 0 sobre o Fortaleza. O time está em uma maratona de jogos, o que pode influenciar o desgaste físico.
- ✅ Fortaleza 0x5 Botafogo
- ✅ Bragantino 0x1 Botafogo
- ❌ Botafogo 0x2 Cruzeiro
- ✅ Botafogo 2x0 Bragantino
- 🟡 Botafogo 1x1 Corinthians
Últimos Jogos da LDU
A LDU está em boa fase no Campeonato Equatoriano, na segunda colocação, e tem um ataque produtivo. A equipe tem feito rotação de jogadores para poupar o elenco. A recente derrota por 1 a 0 para o Aucas pode servir como motivação extra para o confronto na Libertadores.
- ❌ Aucas 1x0 LDU Quito
- ✅ LDU Quito 2x1 Mushuc Runa
- ✅ Barcelona 0x1 LDU Quito
- 🟡 LDU Quito 2x2 Dep. Cuenca
- ✅ LDU Quito 2x0 Emelec
Nossa Opinião para Botafogo x LDU
O Botafogo joga em casa e conta com o apoio da torcida para buscar a vitória e ter uma boa vantagem para o jogo de volta. A LDU, por sua vez, é um adversário perigoso, mas a fase do Botafogo no campeonato nacional e o histórico em casa são pontos a favor do time brasileiro.
Espera-se uma partida com gols e com o Botafogo sendo superior, especialmente no primeiro tempo. O time vai tentar aproveitar o fator casa e a má fase do adversário para garantir a vitória.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- E
- E
- E
- E
- E
- D
- V
- D
- V
- E
Valencia Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- V
FC Levadia Tallinn Vence
- V
- D
- E
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- D
Maccabi Tel Aviv Vence
- E
- E
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Rosario Central Vence
- V
- E
- V
- V
- E
- E
- D
- V
- V
- V
Hammarby FF Vence
- E
- D
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- D
- D
Necaxa Vence
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
Empate