Botafogo
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
CONMEBOL Libertadores - World Wide
LDU de Quito
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2
1
1.38
x
4.75
2
9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.39
x
4.7
2
8.67
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
4.7
2
8.7
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.37
x
4.3
2
7.8
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.7
2
8.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.08.2025 às 06:26

Botafogo x LDU Palpite; Odds 3+, 5+, Onde Assistir; Libertadores (14/08)

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (14/08), em partida válida pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2025. O confronto tem início às 19h (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.


O Glorioso busca se recuperar no Brasileirão e usa a Libertadores como válvula de escape. Já a LDU chega em boa fase, competindo pela liderança do seu campeonato nacional e querendo levar uma boa vantagem para o jogo de volta.


Confira agora nossos palpites de Botafogo x LDU, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Botafogo x LDU: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Resultado Final: Botafogo - odd 1.39

  • 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 1.91

  • 🎯 Ambos os Times Marcam? Sim - odd 2.29


Para os palpites de Botafogo x LDU, sempre observamos o retrospecto dos times na temporada. O Botafogo, apesar de estar em uma fase de adaptação com o novo técnico, tem um bom desempenho em casa na Libertadores. A LDU, mesmo em boa fase, sofreu gols nos últimos jogos fora de casa.


Palpites Alternativos Botafogo x LDU


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A fase dos times e o fato de ser uma partida eliminatória podem influenciar o andamento do jogo e, por isso, nos fazem acreditar que algumas apostas podem ser bem interessantes.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar os palpites. Com a tendência de um jogo ofensivo, os mercados de gols e escanteios podem ser boas escolhas.



  • 🎯 Handicap Asiático (-1.5) Botafogo - odd 2.09

  • 🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 1.89

  • 🎯 1º Tempo - Total de Gols: Acima de 0.5 - odd 1.35


Super Palpites Botafogo x LDU


Para quem gosta de odds realmente altas, temos uma sugestão de aposta combinada.



  • 🚀 Botafogo vence, ambos marcam e mais de 2.5 gols - odd 3.70


💰 Palpites de Odds Baixas Botafogo x LDU


Aqui indicamos mercados com odds entre 1.10 e 2.49. São apostas mais seguras, boas para quem busca um retorno menor, mas com mais probabilidade de acerto.



  • 🔵 Botafogo vence ou empata (Dupla Chance 1X) - odd 1.09

  • 🟢 Empate anula aposta: Botafogo - odd 1.11

  • 🟡 Botafogo para vencer - odd 1.36


⚖️ Palpites de Odds Médias Botafogo x LDU


Já nestes palpites, indicamos odds entre 2.50 e 4.99, que oferecem um retorno intermediário.



  • 🔵 Botafogo - Handicap Asiático (-2.5) - odd 3.80

  • 🟢 Diferença exata de gols: Botafogo por 2 - odd 4.00

  • 🟡 Resultado Intervalo/Final: X/1 - odd 4.10


🚀 Palpites de Odds Altas Botafogo x LDU


Aqui, o risco é maior, mas o retorno é bem atrativo, com odds entre 5.00 e 12.00.



  • 🔵 Resultado Exato: 2 a 0 Botafogo - odd 5.20

  • 🟢 Artilheiro a qualquer momento: Arthur Cabral - odd 2.22

  • 🟡 Resultado Exato: 1 a 0 Botafogo - odd 5.20


Botafogo x LDU: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Você pode assistir ao jogo entre Botafogo e LDU, válido pela CONMEBOL Libertadores 2025, de forma exclusiva no Paramount+. O confronto está marcado para começar às 19:00 (horário de Brasília) desta quinta-feira (14/08).



  • Confronto: Botafogo x LDU - CONMEBOL Libertadores 2025

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • Horário: 19:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

  • 📺 Transmissão: Paramount+


 

Botafogo x LDU de Quito: Palpite do Dia

Botafogo Vence
1.4
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
São Paulo W - Ferroviaria W
1
1.68
Morocco - Zambia
1
1.27
Ararat-Armenia - Sparta Praha
2
1.9
Múltipla
4.05
x
Aposta
20
=
Ganhos
81.08
Botafogo x LDU de Quito: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Botafogo x LDU de Quito: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
LDU de Quito
0 - 0
Botafogo
2024 CONMEBOL Libertadores
Botafogo
2 - 1
LDU de Quito
2024 CONMEBOL Libertadores
LDU de Quito
1 - 0
Botafogo
2023 CONMEBOL Sudamericana
LDU de Quito
0 - 0
Botafogo
2023 CONMEBOL Sudamericana
Botafogo
0 - 0
LDU de Quito

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Botafogo
Empate
LDU de Quito

Como Botafogo e LDU Chegam Para o Confronto


O Botafogo vive um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro, com a equipe buscando se estabilizar sob o comando do novo técnico. A defesa tem sido o ponto forte do time, o que pode ser um diferencial nesta partida.


A LDU, por sua vez, vem de uma boa fase no Campeonato Equatoriano e tenta manter o bom desempenho também na Libertadores. A equipe tem feito rotação de jogadores para poupar o elenco, mas também enfrenta desafios com algumas lesões importantes.


Últimos Jogos do Botafogo


O Botafogo tem uma defesa sólida (apenas dez gols sofridos em dezessete jogos do Brasileirão) e vem de uma vitória elástica de 5 a 0 sobre o Fortaleza. O time está em uma maratona de jogos, o que pode influenciar o desgaste físico.



  • ✅ Fortaleza 0x5 Botafogo

  • ✅ Bragantino 0x1 Botafogo

  • ❌ Botafogo 0x2 Cruzeiro

  • ✅ Botafogo 2x0 Bragantino

  • 🟡 Botafogo 1x1 Corinthians


Últimos Jogos da LDU


A LDU está em boa fase no Campeonato Equatoriano, na segunda colocação, e tem um ataque produtivo. A equipe tem feito rotação de jogadores para poupar o elenco. A recente derrota por 1 a 0 para o Aucas pode servir como motivação extra para o confronto na Libertadores.



  • ❌ Aucas 1x0 LDU Quito

  • ✅ LDU Quito 2x1 Mushuc Runa

  • ✅ Barcelona 0x1 LDU Quito

  • 🟡 LDU Quito 2x2 Dep. Cuenca

  • ✅ LDU Quito 2x0 Emelec


Nossa Opinião para Botafogo x LDU


O Botafogo joga em casa e conta com o apoio da torcida para buscar a vitória e ter uma boa vantagem para o jogo de volta. A LDU, por sua vez, é um adversário perigoso, mas a fase do Botafogo no campeonato nacional e o histórico em casa são pontos a favor do time brasileiro.


Espera-se uma partida com gols e com o Botafogo sendo superior, especialmente no primeiro tempo. O time vai tentar aproveitar o fator casa e a má fase do adversário para garantir a vitória.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Palpites