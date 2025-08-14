Botafogo x LDU Palpite; Odds 3+, 5+, Onde Assistir; Libertadores (14/08)

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (14/08), em partida válida pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2025. O confronto tem início às 19h (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Glorioso busca se recuperar no Brasileirão e usa a Libertadores como válvula de escape. Já a LDU chega em boa fase, competindo pela liderança do seu campeonato nacional e querendo levar uma boa vantagem para o jogo de volta.

Confira agora nossos palpites de Botafogo x LDU, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Botafogo x LDU: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Resultado Final: Botafogo - odd 1.39

- odd 1.39

🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 1.91

- odd 1.91

🎯 Ambos os Times Marcam? Sim - odd 2.29



Para os palpites de Botafogo x LDU, sempre observamos o retrospecto dos times na temporada. O Botafogo, apesar de estar em uma fase de adaptação com o novo técnico, tem um bom desempenho em casa na Libertadores. A LDU, mesmo em boa fase, sofreu gols nos últimos jogos fora de casa.

Palpites Alternativos Botafogo x LDU

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A fase dos times e o fato de ser uma partida eliminatória podem influenciar o andamento do jogo e, por isso, nos fazem acreditar que algumas apostas podem ser bem interessantes.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar os palpites. Com a tendência de um jogo ofensivo, os mercados de gols e escanteios podem ser boas escolhas.



🎯 Handicap Asiático (-1.5) Botafogo - odd 2.09

- odd 2.09

🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 1.89

- odd 1.89

🎯 1º Tempo - Total de Gols: Acima de 0.5 - odd 1.35



Super Palpites Botafogo x LDU

Para quem gosta de odds realmente altas, temos uma sugestão de aposta combinada.



🚀 Botafogo vence, ambos marcam e mais de 2.5 gols - odd 3.70



💰 Palpites de Odds Baixas Botafogo x LDU

Aqui indicamos mercados com odds entre 1.10 e 2.49. São apostas mais seguras, boas para quem busca um retorno menor, mas com mais probabilidade de acerto.



🔵 Botafogo vence ou empata (Dupla Chance 1X) - odd 1.09

- odd 1.09

🟢 Empate anula aposta: Botafogo - odd 1.11

- odd 1.11

🟡 Botafogo para vencer - odd 1.36



⚖️ Palpites de Odds Médias Botafogo x LDU

Já nestes palpites, indicamos odds entre 2.50 e 4.99, que oferecem um retorno intermediário.



🔵 Botafogo - Handicap Asiático (-2.5) - odd 3.80

- odd 3.80

🟢 Diferença exata de gols: Botafogo por 2 - odd 4.00

- odd 4.00

🟡 Resultado Intervalo/Final: X/1 - odd 4.10



🚀 Palpites de Odds Altas Botafogo x LDU

Aqui, o risco é maior, mas o retorno é bem atrativo, com odds entre 5.00 e 12.00.



🔵 Resultado Exato: 2 a 0 Botafogo - odd 5.20

- odd 5.20

🟢 Artilheiro a qualquer momento: Arthur Cabral - odd 2.22

- odd 2.22

🟡 Resultado Exato: 1 a 0 Botafogo - odd 5.20



Botafogo x LDU: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Você pode assistir ao jogo entre Botafogo e LDU, válido pela CONMEBOL Libertadores 2025, de forma exclusiva no Paramount+. O confronto está marcado para começar às 19:00 (horário de Brasília) desta quinta-feira (14/08).