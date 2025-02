Botafogo x Flamengo: palpite, escalações e onde assistir - Supercopa 02/02

Por isso, as escalações de Botafogo e Flamengo para a Supercopa 2025 devem ser:

⚽ Botafogo : John; Mateo Ponte, Lucas Hallter, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Savarino e Gregore; Matheus Martins, Igor Jesus e Artur. Técnico : Carlos Leiria.

: John; Mateo Ponte, Lucas Hallter, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Savarino e Gregore; Matheus Martins, Igor Jesus e Artur. : Carlos Leiria. ⚽ Flamengo: Agustín Rossi; Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Nicolás de la Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Botafogo x Flamengo: quem vai ganhar?

O Flamengo é o favorito a vencer, segundo as bets que consultamos. No entanto, o favoritismo é ligeiro e o equilíbrio deve reinar no confronto.

De acordo com as odds das principais bets do mercado, o Flamengo é o favorito a vencer com uma probabilidade média de 42% de chance de vitória. Já o Botafogo tem uma probabilidade média de ganhar de 31,5%. A probabilidade média de empate no tempo normal é de 31,80%.

Botafogo x Flamengo: Odds do jogo

Veja as odds nas principais bets do mercado!